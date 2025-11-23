На МКС отправят секретный груз: эти черви помогут освоить Луну и Марс

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На МКС отправят червей C. elegans для уникального эксперимента — учёные
6:03
Наука

В апреле 2026 года к Международной космической станции отправится новый грузовой корабль — и среди его "пассажиров" будет необычная научная команда: микроскопические нематоды Caenorhabditis elegans (C. elegans).

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Эти крошечные черви станут участниками амбициозного эксперимента, который готовят учёные Университета Эксетера совместно с исследователями из Космического парка Лестера.

Цель миссии: безопасность человека в глубоких космических путешествиях

По словам авторов проекта, работа с живыми организмами в космосе — сложная задача, однако такие исследования незаменимы. Они помогают выявить критические риски для здоровья астронавтов и разработать методы их минимизации.

Актуальность темы растёт стремительно:

  • NASA активизирует подготовку к лунным базам,

  • обсуждаются сроки пилотируемого полёта на Марс,

  • частные компании проектируют станции в лунной орбите.

Долгое пребывание в космосе уже показало серьёзные биологические последствия:

  • потеря костной массы и мышечной силы;

  • нарушения распределения жидкости в теле;

  • ухудшение зрения;

  • радиационные повреждения ДНК и рост риска рака.

Нематоды — идеальная модель: у них множество тех же генов, что у человека, при этом они быстро размножаются и хорошо переносят космические условия.

Что за устройство отправится в космос

Для эксперимента создан специальный мини-лабораторный модуль Fluorescent Deep Space Petri-Pod (FDSPP). Это полностью автономная микробиологическая платформа размером с небольшую коробку.

Возможности биомодуля:

  • 12 изолированных микрокамер для независимых экспериментов;

  • флуоресцентная и светлопольная визуализация, позволяющая наблюдать метаболическую активность в реальном времени;

  • камера и лазеры для удалённого мониторинга;

  • агаровые подложки с питанием и влагой;

  • запас воздуха для 15-недельного цикла жизни червей;

  • полностью автономная поддержка жизнедеятельности.

Аппарат уже прошёл комплексные тесты в США.

На МКС — но не внутри

Уникальность миссии в том, что лаборатория будет закреплена снаружи МКС — на внешней платформе. Это позволит червям испытать:

  • микрогравитацию;

  • открытую космическую радиацию;

  • температурные перепады;

  • реальные условия, максимально близкие к тем, что будут при полётах к Луне и Марсу.

Продолжительность эксперимента — 15 недель. Всё это время камеры и датчики будут передавать данные на Землю.

Почему именно C. elegans

C. elegans — один из главных организмов-"космонавтов" в биологии:

  • геном хорошо изучен;

  • существует множество меток для флуоресценции;

  • физиологические реакции часто совпадают с человеческими;

  • быстро размножаются — за 15 недель пройдут несколько поколений;

  • уже летали в космосе и доказали устойчивость к экстремальным факторам.

Именно поэтому они помогают учёным понять, как космос влияет на клетки, ткани, ДНК, метаболизм и старение.

Значение эксперимента

Полученные данные помогут:

  • оценить степень мутагенного воздействия космической радиации;

  • понять влияние микрогравитации на развитие живых организмов;

  • разработать новые методы защиты астронавтов;

  • уточнить риски для длительных миссий (лунных, марсианских);

  • создать биопротоколы по поддержанию здоровья в космосе.

Этот эксперимент — значимый шаг к биологической безопасности будущих путешествий человека за пределы низкой орбиты.

FAQ

Почему эксперимент проводят на нематодах, а не на мышах или людях?

C. elegans проще, дешевле, быстрее размножаются, занимают мало места и имеют гены, аналогичные человеческим. Мыши требуют больших ресурсов и сложной инфраструктуры.

Зачем размещать лабораторию снаружи станции?

Только так можно получить реальный уровень радиации, который ожидает астронавтов в полётах к Луне и Марсу. Внутри станции уровень радиации существенно ниже.

Могут ли черви выжить в открытом космосе без защиты?

Нет. FDSPP — это мини-лаборатория, которая защищает их от вакуума, но пропускает радиацию и сохраняет микрогравитацию.

Зачем следить за несколькими поколениями червей?

Это позволяет исследовать мутации и клеточные изменения, которые накапливаются со временем — важнейший фактор для понимания риска рака и старения в космосе.

Мифы и правда

Миф 1: эксперимент опасен — черви могут попасть в космос и начать размножаться.

Правда: модуль полностью герметичен. Он не допускает утечки биоматериала во внешнюю среду.

Миф 2: нематоды — примитивные организмы, от них мало пользы.

Правда: нематоды широко используются в генетике, геронтологии и медицине. Они уже помогли раскрыть механизмы старения и апоптоза.

Миф 3: на Земле можно смоделировать любые космические условия.

Правда: микрогравитация и космическая радиация полностью не воспроизводимы в лаборатории. Нужны реальные космические миссии.

Краткие факты

  1. В апреле 2026 года на МКС отправится эксперимент с C. elegans в автономной лаборатории FDSPP, закреплённой снаружи станции.

  2. Черви будут 15 недель подвергаться микрогравитации и космической радиации, а их состояние будут отслеживать камеры и лазеры.

  3. Цель исследования — понять, как защитить человека при длительных миссиях к Луне и Марсу, изучая влияние космоса на живой организм.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
