На МКС отправят секретный груз: эти черви помогут освоить Луну и Марс

В апреле 2026 года к Международной космической станции отправится новый грузовой корабль — и среди его "пассажиров" будет необычная научная команда: микроскопические нематоды Caenorhabditis elegans (C. elegans).
Эти крошечные черви станут участниками амбициозного эксперимента, который готовят учёные Университета Эксетера совместно с исследователями из Космического парка Лестера.
По словам авторов проекта, работа с живыми организмами в космосе — сложная задача, однако такие исследования незаменимы. Они помогают выявить критические риски для здоровья астронавтов и разработать методы их минимизации.
Актуальность темы растёт стремительно:
NASA активизирует подготовку к лунным базам,
обсуждаются сроки пилотируемого полёта на Марс,
частные компании проектируют станции в лунной орбите.
Долгое пребывание в космосе уже показало серьёзные биологические последствия:
потеря костной массы и мышечной силы;
нарушения распределения жидкости в теле;
ухудшение зрения;
радиационные повреждения ДНК и рост риска рака.
Нематоды — идеальная модель: у них множество тех же генов, что у человека, при этом они быстро размножаются и хорошо переносят космические условия.
Для эксперимента создан специальный мини-лабораторный модуль Fluorescent Deep Space Petri-Pod (FDSPP). Это полностью автономная микробиологическая платформа размером с небольшую коробку.
12 изолированных микрокамер для независимых экспериментов;
флуоресцентная и светлопольная визуализация, позволяющая наблюдать метаболическую активность в реальном времени;
камера и лазеры для удалённого мониторинга;
агаровые подложки с питанием и влагой;
запас воздуха для 15-недельного цикла жизни червей;
полностью автономная поддержка жизнедеятельности.
Аппарат уже прошёл комплексные тесты в США.
Уникальность миссии в том, что лаборатория будет закреплена снаружи МКС — на внешней платформе. Это позволит червям испытать:
микрогравитацию;
открытую космическую радиацию;
температурные перепады;
реальные условия, максимально близкие к тем, что будут при полётах к Луне и Марсу.
Продолжительность эксперимента — 15 недель. Всё это время камеры и датчики будут передавать данные на Землю.
C. elegans — один из главных организмов-"космонавтов" в биологии:
геном хорошо изучен;
существует множество меток для флуоресценции;
физиологические реакции часто совпадают с человеческими;
быстро размножаются — за 15 недель пройдут несколько поколений;
уже летали в космосе и доказали устойчивость к экстремальным факторам.
Именно поэтому они помогают учёным понять, как космос влияет на клетки, ткани, ДНК, метаболизм и старение.
Полученные данные помогут:
оценить степень мутагенного воздействия космической радиации;
понять влияние микрогравитации на развитие живых организмов;
разработать новые методы защиты астронавтов;
уточнить риски для длительных миссий (лунных, марсианских);
создать биопротоколы по поддержанию здоровья в космосе.
Этот эксперимент — значимый шаг к биологической безопасности будущих путешествий человека за пределы низкой орбиты.
C. elegans проще, дешевле, быстрее размножаются, занимают мало места и имеют гены, аналогичные человеческим. Мыши требуют больших ресурсов и сложной инфраструктуры.
Только так можно получить реальный уровень радиации, который ожидает астронавтов в полётах к Луне и Марсу. Внутри станции уровень радиации существенно ниже.
Нет. FDSPP — это мини-лаборатория, которая защищает их от вакуума, но пропускает радиацию и сохраняет микрогравитацию.
Это позволяет исследовать мутации и клеточные изменения, которые накапливаются со временем — важнейший фактор для понимания риска рака и старения в космосе.
Правда: модуль полностью герметичен. Он не допускает утечки биоматериала во внешнюю среду.
Правда: нематоды широко используются в генетике, геронтологии и медицине. Они уже помогли раскрыть механизмы старения и апоптоза.
Правда: микрогравитация и космическая радиация полностью не воспроизводимы в лаборатории. Нужны реальные космические миссии.
В апреле 2026 года на МКС отправится эксперимент с C. elegans в автономной лаборатории FDSPP, закреплённой снаружи станции.
Черви будут 15 недель подвергаться микрогравитации и космической радиации, а их состояние будут отслеживать камеры и лазеры.
Цель исследования — понять, как защитить человека при длительных миссиях к Луне и Марсу, изучая влияние космоса на живой организм.
