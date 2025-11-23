Средиземноморский вредитель пробрался в Крым: цикадка выходит из тени и ускоряет нашествие

В Крыму впервые выявлена цикадка как новый вредитель — Александр Губин

5:51 Your browser does not support the audio element. Наука

На Южном берегу Крыма впервые для России обнаружили опасного средиземноморского вредителя — фикусовую цикадку (Ficocyba ficaria). О находке сообщили энтомологи Донецкого ботанического сада Александр Губин, Владимир Мартынов и Татьяна Никулина: результаты их работы опубликованы в научном журнале "Кавказский энтомологический бюллетень".

Фото: creativecommons.org by Christina Butler is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en Белая цикадка

Как вредитель добрался до Крыма

Фикусовая цикадка ранее встречалась только в Южной Европе, но за последние десятилетия расширила ареал, а в 2023–2024 годах её уже обнаружили в Коктебеле, Курортном и Ялте. По мнению специалистов, в ближайшие годы вредитель может проникнуть в Предкавказье и на черноморское побережье России.

Биология и опасность цикадки

Фикусовая цикадка — небольшой, но очень опасный для садов и парков насекомый. Главная особенность — обязательная смена кормовых растений:

Весной личинки и молодые особи развиваются на жимолостях;

С конца весны и летом взрослые насекомые (имаго) переходят на инжир (Ficus carica);

Осенью снова возвращаются на жимолость для зимовки.

"Для вида характерна обязательная смена кормовых растений в течение года", — пояснил кандидат биологических наук Александр Губин.

Питаясь соком растений, цикадка оставляет на листьях светлые пятна — так называемую мраморную окраску. При массовом развитии на жимолости в весенний период страдает декоративность, а при отсутствии контроля могут повреждаться целые зелёные массивы парков и ботанических садов.

Чем грозит нашествие вредителя

Особенно под угрозой — зелёные насаждения курортных городов юга России, а также коллекции в ботанических садах и частных хозяйствах. При высокой численности цикадка способна полностью лишить растения декоративности, а на инжире приводит к потере части урожая.

Таблица — цикл жизни фикусовой цикадки

Период года Растение-хозяин Фаза вредителя Весна Жимолость Личинки и молодые особи Лето Инжир Взрослые насекомые Осень-зима Жимолость Зимующие имаго

Как защититься: советы по борьбе

Весной и осенью использовать системные инсектициды. Проводить регулярный осмотр жимолости и инжира на наличие светлых пятен и повреждений. При обнаружении вредителя сразу начинать обработку насаждений. Привлекать специалистов для диагностики и прогнозирования распространения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: не следить за новыми вредителями в регионе.

Последствие: массовое повреждение парковых, декоративных и плодовых растений.

Альтернатива: мониторинг и быстрая реакция при появлении первых особей.

Ошибка: игнорировать рекомендации по обработке инсектицидами.

Последствие: быстрый рост популяции и сложности с её контролем.

Альтернатива: использовать современные системные препараты весной и осенью.

Ошибка: не информировать специалистов и садоводов о новых угрозах.

Последствие: запоздалая реакция, ущерб хозяйствам и экосистемам.

Альтернатива: организовать просветительские кампании и обучение.

А что если вредитель распространится на весь юг России?

В этом случае под угрозой окажутся все курортные города, парки, приусадебные участки и экосистемы, а хозяйства столкнутся с увеличением расходов на защиту растений и снижением урожайности.

Плюсы и минусы системных инсектицидов

Плюсы Минусы Высокая эффективность Возможность привыкания у вредителей Простота применения Влияет на полезных насекомых Доступность Требует соблюдения техники безопасности

FAQ

Чем опасна фикусовая цикадка?

Способна повреждать листья и снижать декоративность и урожай жимолости и инжира.

Как узнать, что растение заражено?

По светлым мраморным пятнам на листьях и ухудшению внешнего вида.

Можно ли победить вредителя?

Да, при раннем выявлении и правильной обработке инсектицидами.

Мифы и правда

Миф: вредитель не выживет в новых климатических условиях.

Правда: цикадка уже адаптировалась к климату Крыма и активно расширяет ареал.

Миф: массовое заражение бывает только на инжире.

Правда: весной основные потери несут жимолости, а летом — инжир.

Миф: нет смысла бороться, если вредитель уже есть.

Правда: своевременные меры сдерживают распространение и спасают растения.

3 интересных факта

Фикусовая цикадка впервые обнаружена на территории России только в 2023 году. Вредитель использует сразу двух хозяев — редкий пример среди насекомых Крыма. Одна взрослая особь способна за сезон повредить десятки листьев.

Исторический контекст

2020‑е: быстрый рост числа чужеродных вредителей в России и Европе.

2023: первое обнаружение фикусовой цикадки в Крыму.

2024: начало активного мониторинга и применения системных инсектицидов.

Распространение фикусовой цикадки — пример того, как быстро новые угрозы могут стать проблемой для целых регионов. Только своевременная диагностика и защита помогут минимизировать ущерб.