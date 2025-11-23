Средиземноморский вредитель пробрался в Крым: цикадка выходит из тени и ускоряет нашествие

На Южном берегу Крыма впервые для России обнаружили опасного средиземноморского вредителя — фикусовую цикадку (Ficocyba ficaria). О находке сообщили энтомологи Донецкого ботанического сада Александр Губин, Владимир Мартынов и Татьяна Никулина: результаты их работы опубликованы в научном журнале "Кавказский энтомологический бюллетень".
Фикусовая цикадка ранее встречалась только в Южной Европе, но за последние десятилетия расширила ареал, а в 2023–2024 годах её уже обнаружили в Коктебеле, Курортном и Ялте. По мнению специалистов, в ближайшие годы вредитель может проникнуть в Предкавказье и на черноморское побережье России.
Фикусовая цикадка — небольшой, но очень опасный для садов и парков насекомый. Главная особенность — обязательная смена кормовых растений:
"Для вида характерна обязательная смена кормовых растений в течение года", — пояснил кандидат биологических наук Александр Губин.
Питаясь соком растений, цикадка оставляет на листьях светлые пятна — так называемую мраморную окраску. При массовом развитии на жимолости в весенний период страдает декоративность, а при отсутствии контроля могут повреждаться целые зелёные массивы парков и ботанических садов.
Особенно под угрозой — зелёные насаждения курортных городов юга России, а также коллекции в ботанических садах и частных хозяйствах. При высокой численности цикадка способна полностью лишить растения декоративности, а на инжире приводит к потере части урожая.
|Период года
|Растение-хозяин
|Фаза вредителя
|Весна
|Жимолость
|Личинки и молодые особи
|Лето
|Инжир
|Взрослые насекомые
|Осень-зима
|Жимолость
|Зимующие имаго
Весной и осенью использовать системные инсектициды.
Проводить регулярный осмотр жимолости и инжира на наличие светлых пятен и повреждений.
При обнаружении вредителя сразу начинать обработку насаждений.
Привлекать специалистов для диагностики и прогнозирования распространения.
Ошибка: не следить за новыми вредителями в регионе.
Последствие: массовое повреждение парковых, декоративных и плодовых растений.
Альтернатива: мониторинг и быстрая реакция при появлении первых особей.
Ошибка: игнорировать рекомендации по обработке инсектицидами.
Последствие: быстрый рост популяции и сложности с её контролем.
Альтернатива: использовать современные системные препараты весной и осенью.
Ошибка: не информировать специалистов и садоводов о новых угрозах.
Последствие: запоздалая реакция, ущерб хозяйствам и экосистемам.
Альтернатива: организовать просветительские кампании и обучение.
В этом случае под угрозой окажутся все курортные города, парки, приусадебные участки и экосистемы, а хозяйства столкнутся с увеличением расходов на защиту растений и снижением урожайности.
|Плюсы
|Минусы
|Высокая эффективность
|Возможность привыкания у вредителей
|Простота применения
|Влияет на полезных насекомых
|Доступность
|Требует соблюдения техники безопасности
Чем опасна фикусовая цикадка?
Способна повреждать листья и снижать декоративность и урожай жимолости и инжира.
Как узнать, что растение заражено?
По светлым мраморным пятнам на листьях и ухудшению внешнего вида.
Можно ли победить вредителя?
Да, при раннем выявлении и правильной обработке инсектицидами.
Миф: вредитель не выживет в новых климатических условиях.
Правда: цикадка уже адаптировалась к климату Крыма и активно расширяет ареал.
Миф: массовое заражение бывает только на инжире.
Правда: весной основные потери несут жимолости, а летом — инжир.
Миф: нет смысла бороться, если вредитель уже есть.
Правда: своевременные меры сдерживают распространение и спасают растения.
Фикусовая цикадка впервые обнаружена на территории России только в 2023 году.
Вредитель использует сразу двух хозяев — редкий пример среди насекомых Крыма.
Одна взрослая особь способна за сезон повредить десятки листьев.
2020‑е: быстрый рост числа чужеродных вредителей в России и Европе.
2023: первое обнаружение фикусовой цикадки в Крыму.
2024: начало активного мониторинга и применения системных инсектицидов.
Распространение фикусовой цикадки — пример того, как быстро новые угрозы могут стать проблемой для целых регионов. Только своевременная диагностика и защита помогут минимизировать ущерб.
