Средиземноморский вредитель пробрался в Крым: цикадка выходит из тени и ускоряет нашествие

5:51
Наука

На Южном берегу Крыма впервые для России обнаружили опасного средиземноморского вредителя — фикусовую цикадку (Ficocyba ficaria). О находке сообщили энтомологи Донецкого ботанического сада Александр Губин, Владимир Мартынов и Татьяна Никулина: результаты их работы опубликованы в научном журнале "Кавказский энтомологический бюллетень".

Белая цикадка
Фото: creativecommons.org by Christina Butler is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Белая цикадка

Как вредитель добрался до Крыма

Фикусовая цикадка ранее встречалась только в Южной Европе, но за последние десятилетия расширила ареал, а в 2023–2024 годах её уже обнаружили в Коктебеле, Курортном и Ялте. По мнению специалистов, в ближайшие годы вредитель может проникнуть в Предкавказье и на черноморское побережье России.

Биология и опасность цикадки

Фикусовая цикадка — небольшой, но очень опасный для садов и парков насекомый. Главная особенность — обязательная смена кормовых растений:

  • Весной личинки и молодые особи развиваются на жимолостях;
  • С конца весны и летом взрослые насекомые (имаго) переходят на инжир (Ficus carica);
  • Осенью снова возвращаются на жимолость для зимовки.

"Для вида характерна обязательная смена кормовых растений в течение года", — пояснил кандидат биологических наук Александр Губин.

Питаясь соком растений, цикадка оставляет на листьях светлые пятна — так называемую мраморную окраску. При массовом развитии на жимолости в весенний период страдает декоративность, а при отсутствии контроля могут повреждаться целые зелёные массивы парков и ботанических садов.

Чем грозит нашествие вредителя

Особенно под угрозой — зелёные насаждения курортных городов юга России, а также коллекции в ботанических садах и частных хозяйствах. При высокой численности цикадка способна полностью лишить растения декоративности, а на инжире приводит к потере части урожая.

Таблица — цикл жизни фикусовой цикадки

Период года Растение-хозяин Фаза вредителя
Весна Жимолость Личинки и молодые особи
Лето Инжир Взрослые насекомые
Осень-зима Жимолость Зимующие имаго

Как защититься: советы по борьбе

  1. Весной и осенью использовать системные инсектициды.

  2. Проводить регулярный осмотр жимолости и инжира на наличие светлых пятен и повреждений.

  3. При обнаружении вредителя сразу начинать обработку насаждений.

  4. Привлекать специалистов для диагностики и прогнозирования распространения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не следить за новыми вредителями в регионе.
    Последствие: массовое повреждение парковых, декоративных и плодовых растений.
    Альтернатива: мониторинг и быстрая реакция при появлении первых особей.

  • Ошибка: игнорировать рекомендации по обработке инсектицидами.
    Последствие: быстрый рост популяции и сложности с её контролем.
    Альтернатива: использовать современные системные препараты весной и осенью.

  • Ошибка: не информировать специалистов и садоводов о новых угрозах.
    Последствие: запоздалая реакция, ущерб хозяйствам и экосистемам.
    Альтернатива: организовать просветительские кампании и обучение.

А что если вредитель распространится на весь юг России?

В этом случае под угрозой окажутся все курортные города, парки, приусадебные участки и экосистемы, а хозяйства столкнутся с увеличением расходов на защиту растений и снижением урожайности.

Плюсы и минусы системных инсектицидов

Плюсы Минусы
Высокая эффективность Возможность привыкания у вредителей
Простота применения Влияет на полезных насекомых
Доступность Требует соблюдения техники безопасности

FAQ

Чем опасна фикусовая цикадка?
Способна повреждать листья и снижать декоративность и урожай жимолости и инжира.

Как узнать, что растение заражено?
По светлым мраморным пятнам на листьях и ухудшению внешнего вида.

Можно ли победить вредителя?
Да, при раннем выявлении и правильной обработке инсектицидами.

Мифы и правда

  • Миф: вредитель не выживет в новых климатических условиях.
    Правда: цикадка уже адаптировалась к климату Крыма и активно расширяет ареал.

  • Миф: массовое заражение бывает только на инжире.
    Правда: весной основные потери несут жимолости, а летом — инжир.

  • Миф: нет смысла бороться, если вредитель уже есть.
    Правда: своевременные меры сдерживают распространение и спасают растения.

3 интересных факта

  1. Фикусовая цикадка впервые обнаружена на территории России только в 2023 году.

  2. Вредитель использует сразу двух хозяев — редкий пример среди насекомых Крыма.

  3. Одна взрослая особь способна за сезон повредить десятки листьев.

Исторический контекст

  • 2020‑е: быстрый рост числа чужеродных вредителей в России и Европе.

  • 2023: первое обнаружение фикусовой цикадки в Крыму.

  • 2024: начало активного мониторинга и применения системных инсектицидов.

Распространение фикусовой цикадки — пример того, как быстро новые угрозы могут стать проблемой для целых регионов. Только своевременная диагностика и защита помогут минимизировать ущерб.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
