Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Канье Уэст заявил о сожалении из-за развода с Ким Кардашьян
Фильм "Авиатор" вышел менее глубоким, чем роман Водолазкина
Долинная лихорадка всё чаще диагностируется в Калифорнии — специалисты
Языковые модели помогают шеф-поварам создавать новые блюда — программист Березин
Карпин отказался от неустойки при уходе из "Динамо", по данным Sport24
В Крыму впервые выявлена цикадка как новый вредитель — Александр Губин
Медленное томление делает бульон насыщенным сообщил — Madeleinekitchen
Закрытый картоном радиатор ускорил рост температуры зимой — автоэксперты
Влияние быстрой потери веса на упругость кожи объяснили дерматологи — vogue.cz

Сопло, рвущие шаблоны 3D-печати: комариный хоботок выдал уровень, недоступный металлу и пластику

Создано сверхтонкое сопло для биопечати из хоботка комара
5:45
Наука

Инженеры сделали революционный шаг в мире биопринтинга и микроинженерии, превратив хоботок комара в сверхтонкое сопло для 3D-печати биочернилами. Природный инструмент не только оказался дешевле и проще лучших промышленных аналогов, но и задал новый вектор для развития экологичных и высокоточных технологий.

Комар
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Комар

Как комариный хоботок стал инновацией для 3D-некропечати

Проблема в современной микро- и биопечати всегда одна: нужно наносить биочернила или полимеры полосой в несколько десятков микрон — тоньше человеческого волоса. Металлические и пластиковые сопла с таким диаметром сложны и дороги в производстве, засоряются буквально от одной ошибки и подлежат утилизации как неразлагаемый мусор.

Биоинженеры решили воспользоваться идеями природы. Внимательно изучив микроорганы разных животных, они остановились на хоботке самки комара Aedes aegypti:

  • Внутренний диаметр канала — всего 20 микрометров (почти вдвое меньше человеческого волоса и лучших коммерческих насадок);
  • Прочность и жёсткость — хватает для печати без деформаций;
  • Легко и дёшево получить: лабораторные насекомые разводятся массово и стоят копейки.

Суть технологии и процесс изготовления

  1. У выращенных в лаборатории комаров извлекли хоботки.

  2. Закрепили их на пластиковых насадках от обычных медицинских шприцев.

  3. Получившийся гибрид установили на платформу для точной 3D-печати — некропринтер.

  4. Через бионасадку запускали полимерные и клеточные чернила.

"Природная игла оказалась достаточно жёсткой, чтобы сохранять форму и пропускать живые клетки, не повреждая их", — подчёркивают авторы исследования.

Что удалось напечатать

Инженеры создали микроструктуры с линиями шириной 18-28 микрометров, включая:

  • Сотоподобные решётки;
  • Контур кленового листа;
  • Структуры для выращивания клеточных каркасов;
  • Линии из раствора с эритроцитами и раковыми клетками — без повреждения их мембран.

Сравнение: хоботок комара и промышленные сопла

Параметр Хоботок комара Промышленное сопло
Диаметр, мкм 20 40-50+
Жёсткость Высокая Средняя
Себестоимость Копейки Высокая
Одноразовость Легко заменить Дорого заменять
Утилизация Биологичен Не разлагается

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать только промышленные сопла для 3D-печати микрообъектов.
    Последствие: высокие расходы и проблемы с засорением, сложная утилизация.
    Альтернатива: применять бионасадки из доступных природных материалов.

  • Ошибка: игнорировать возможности биомимикрии.
    Последствие: упущенные пути к удешевлению и экологизации.
    Альтернатива: искать вдохновение в природе для создания новых инструментов.

  • Ошибка: применять иглы, повреждающие живые клетки.
    Последствие: потеря жизнеспособности материалов, некачественные результаты.
    Альтернатива: использовать биоинструменты, совместимые с клеточными структурами.

А что если развивать направление биопринтинга с природными инструментами дальше?

Такой подход удешевит производство расходных материалов, сделает 3D-печать экологичнее и откроет возможности для более точной и бережной работы с живыми тканями, включая медицинские импланты и анализы.

Плюсы и минусы технологии

Плюсы Минусы
Сверхтонкая печать без засоров Требуется отработка массового производства
Биологическая совместимость с клетками Долговечность ограничена (одноразовые)
Экологичность и низкая стоимость Необходимость стандартизации

FAQ

Почему выбрали именно комара?
Оптимальный диаметр, прочность и простота получения. Кроме того, хоботок комара легче всего интегрировать в систему подачи.

Можно ли напечатать живые ткани?
Да, технология совместима даже с хрупкими клетками.

Где это может пригодиться?
В клинических анализах, биомедицине, микроэлектронике, лабораторных микросборках.

Мифы и правда

  • Миф: природные детали уступают промышленным.
    Правда: хоботок комара превзошёл даже лучшие коммерческие насадки по точности.

  • Миф: биоиглы невозможно масштабировать.
    Правда: лабораторные насекомые выращиваются массово и стоят копейки.

  • Миф: бионасадки засоряются быстрее.
    Правда: при правильной работе их ресурс сопоставим или даже выше.

3 интересных факта

  1. Хоботок комара способен работать с давлением до 60 кПа — это рекорд для столь тонкой структуры.

  2. Стоимость одной бионасадки — доли цента, а заменить её можно за секунды.

  3. В биоинженерии используют и другие природные инструменты — например, иглы ос и жала пчёл.

Исторический контекст

  • 2010-е: взрывной рост 3D-биопринтинга, но упор на дорогостоящие расходные материалы.

  • 2020-е: переход к эко- и биосовместимым технологиям, интерес к биомимикрии.

  • Сегодня: демонстрация возможности использования биоинструментов для печати живых тканей.

Этот опыт доказывает: в природе есть инструменты, которые превосходят всё, что создали инженеры, и открывают новое будущее для биопринтинга и микроаналитики.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
Авто
Рост модельного ряда Ikon на 270 новых артикулов в 2025 подтвердили в компании
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Популярное
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом

Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.

Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Последние материалы
Языковые модели помогают шеф-поварам создавать новые блюда — программист Березин
Карпин отказался от неустойки при уходе из "Динамо", по данным Sport24
В Крыму впервые выявлена цикадка как новый вредитель — Александр Губин
Медленное томление делает бульон насыщенным сообщил — Madeleinekitchen
Закрытый картоном радиатор ускорил рост температуры зимой — автоэксперты
Влияние быстрой потери веса на упругость кожи объяснили дерматологи — vogue.cz
Смородская назвала Карпина подходящим тренером для "Спартака"
В регионах ожидается рост стоимости 1 кв. метра жилья — Минстрой РФ
Растения оживляют пространство и создают ощущение уюта — флорист Петрова
VAR инициировал пересмотр момента в дерби "Спартак" – ЦСКА — Тимур Журавель
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.