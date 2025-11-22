Китай строит плавучий остров: военная хитрость или научный прорыв

Китай официально начал строительство крупнейшей в мире мобильной платформы — полупогружного искусственного острова, способного выдержать действие ядерной ударной волны.
Проект входит в список ключевых инфраструктурных инициатив Китая в рамках 14-го пятилетнего плана и рассматривается как технологический прорыв, который может изменить баланс сил в мировых морях, пишет The Tribune.
Платформа будет представлять собой гигантскую полупогружную двухкорпусную конструкцию:
Длина: 138 м
Ширина: 85 м
Высота главной палубы над водой: 45 м
Водоизмещение: 78 000 тонн
Это делает её сопоставимой с небольшими авианосцами и крупнее многих буровых платформ.
Создатели разработали платформу как полностью самодостаточный объект:
Экипаж и исследователи: до 238 человек
Автономность: до 120 дней без внешнего снабжения
Максимальная скорость: 15 узлов
Устойчивость: эксплуатация при волнении до 7 баллов
Прочность: выдерживает тайфуны до 17 категории (самые мощные тропические циклоны на планете)
Хотя официально платформа заявлена как гражданская научная станция, в её конструкции применены решения, характерные для объектов ядерной войны.
Вместо тяжелой стали применены панели нового типа:
решётка гофрированных труб,
отрицательный коэффициент Пуассона (материал сжимается в обеих плоскостях одновременно),
контролируемая деформация, перераспределяющая энергию.
Панель толщиной 60 мм поглощает энергию эффективнее, чем толстые стальные плиты
Снижение пикового напряжения: на 14%
Уменьшение смещения конструкции: до 50%
Именно такие перегородки защищают:
аварийные системы,
пункт навигации,
основные каналы связи,
центр энергоснабжения.
Пекин описывает платформу как многофункциональный центр:
океанологические исследования,
климатические наблюдения,
испытания морского оборудования,
изучение глубоководных ресурсов,
развитие "голубой экономики" (возобновляемая энергия, морские минералы, биотехнологии).
Платформа соответствует военному стандарту GJB 1060.1-1991, что предполагает защиту командных пунктов ВМС от последствий ядерных взрывов.
Аналитики предполагают, что она может служить:
мобильным командным центром,
пунктом наблюдения в спорных водах,
логистической базой,
платформой для размещения беспилотников, подводных дронов и систем ПВО,
элементом контроля в Южно-Китайском море.
Китай активно расширяет своё влияние:
в Южно-Китайском море,
в Индийском океане,
на морских торговых маршрутах.
При этом строительство искусственных островов вызывает споры и международные протесты.
Мобильная платформа решает эту проблему:
Её называют "менее конфликтной альтернативой" спорным островным базам.
Включает:
резервные защищённые генераторы,
системы переработки воды,
модульные установки очистки воздуха,
продвинутый комплекс хранения продовольствия.
Платформа рассчитана на:
длительную изоляцию,
полный цикл управления отходами,
медицинские модули с операционными блоками,
резервирование всех ключевых узлов.
Платформа выдерживает:
ударную волну воздушного ядерного взрыва,
мощную сейсмическую вибрацию,
электромагнитный импульс,
экстремальную перегрузку конструкции.
Полупогружная архитектура снижает воздействие взрывной волны — большая часть массы находится под водой, где давление распределяется равномернее.
Страны Индо-Тихоокеанского региона опасаются, что объект окажется инструментом милитаризации морей.
Это может стимулировать гонку вооружений на воде.
Передвижная платформа фактически может работать как переносной военный форпост.
Постройка завершится к 2028 году.
Водоизмещение — 78 000 тонн.
Автономность — 120 дней.
Экипаж — 238 человек.
Устойчивость к ядерной ударной волне — подтверждена научной публикацией.
Мобильность позволяет использовать объект как командный центр в спорных территориях.
Официально — нет, но стандарты защиты и структура позволяют это предполагать.
Пока данных нет. Однако конструкция подходит для размещения модульного оборудования.
Нет, но как долговременная база превосходит их по автономности.
Нет — но первый мобильный, автономный и защищённый от ядерного удара.
Наиболее вероятно — Южно-Китайское море, Индийский океан, районы глубоководных исследований.
Платформа сочетает в себе:
научный потенциал,
элемент военно-морской стратегии,
демонстрацию технологического превосходства,
попытку закрепиться в спорных водах,
развитие морской инфраструктуры нового поколения.
Если проект будет реализован в полном объёме, Китай получит уникальное средство контроля океанических пространств — независимое, долговечное, защищённое и по-настоящему инновационное.
