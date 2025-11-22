Китай строит плавучий остров: военная хитрость или научный прорыв

Китай возводит гигантскую мобильную платформу —The Tribune

Китай официально начал строительство крупнейшей в мире мобильной платформы — полупогружного искусственного острова, способного выдержать действие ядерной ударной волны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Инженер чертит схему

Проект входит в список ключевых инфраструктурных инициатив Китая в рамках 14-го пятилетнего плана и рассматривается как технологический прорыв, который может изменить баланс сил в мировых морях, пишет The Tribune.

Технические характеристики будущего "острова"

Габариты и конструкция

Платформа будет представлять собой гигантскую полупогружную двухкорпусную конструкцию:

Длина: 138 м

Ширина: 85 м

Высота главной палубы над водой: 45 м

Водоизмещение: 78 000 тонн

Это делает её сопоставимой с небольшими авианосцами и крупнее многих буровых платформ.

Автономность и вместимость

Создатели разработали платформу как полностью самодостаточный объект:

Экипаж и исследователи: до 238 человек

Автономность: до 120 дней без внешнего снабжения

Максимальная скорость: 15 узлов

Устойчивость: эксплуатация при волнении до 7 баллов

Прочность: выдерживает тайфуны до 17 категории (самые мощные тропические циклоны на планете)

Защита от ядерного удара: почему это уникально

Хотя официально платформа заявлена как гражданская научная станция, в её конструкции применены решения, характерные для объектов ядерной войны.

Секрет технологии — "сэндвич-перегородки" из метаматериалов

Вместо тяжелой стали применены панели нового типа:

решётка гофрированных труб,

отрицательный коэффициент Пуассона (материал сжимается в обеих плоскостях одновременно),

контролируемая деформация, перераспределяющая энергию.

Результаты моделирования

Панель толщиной 60 мм поглощает энергию эффективнее, чем толстые стальные плиты

Снижение пикового напряжения: на 14%

Уменьшение смещения конструкции: до 50%

Именно такие перегородки защищают:

аварийные системы,

пункт навигации,

основные каналы связи,

центр энергоснабжения.

Декларируемое использование

Пекин описывает платформу как многофункциональный центр:

океанологические исследования,

климатические наблюдения,

испытания морского оборудования,

изучение глубоководных ресурсов,

развитие "голубой экономики" (возобновляемая энергия, морские минералы, биотехнологии).

Но что на самом деле

Платформа соответствует военному стандарту GJB 1060.1-1991, что предполагает защиту командных пунктов ВМС от последствий ядерных взрывов.

Аналитики предполагают, что она может служить:

мобильным командным центром,

пунктом наблюдения в спорных водах,

логистической базой,

платформой для размещения беспилотников, подводных дронов и систем ПВО,

элементом контроля в Южно-Китайском море.

Почему Пекину нужен такой объект

Китай активно расширяет своё влияние:

в Южно-Китайском море,

в Индийском океане,

на морских торговых маршрутах.

При этом строительство искусственных островов вызывает споры и международные протесты.

Мобильная платформа решает эту проблему:

не нарушает суверенитет других стран

может перемещаться по международным водам

не требует масштабной мелиорации

может появляться в стратегических точках временно

Её называют "менее конфликтной альтернативой" спорным островным базам.

Как работает платформа: уровень автономности

Энергетическая система

Включает:

резервные защищённые генераторы,

системы переработки воды,

модульные установки очистки воздуха,

продвинутый комплекс хранения продовольствия.

Жизнеобеспечение

Платформа рассчитана на:

длительную изоляцию,

полный цикл управления отходами,

медицинские модули с операционными блоками,

резервирование всех ключевых узлов.

Почему платформа способна пережить даже ядерный удар

Она не рассчитана на прямое попадание, но…

Платформа выдерживает:

ударную волну воздушного ядерного взрыва,

мощную сейсмическую вибрацию,

электромагнитный импульс,

экстремальную перегрузку конструкции.

Полупогружная архитектура снижает воздействие взрывной волны — большая часть массы находится под водой, где давление распределяется равномернее.

Критика и опасения

1) Двойное назначение

Страны Индо-Тихоокеанского региона опасаются, что объект окажется инструментом милитаризации морей.

2) Создание "мобильных баз" нового поколения

Это может стимулировать гонку вооружений на воде.

3) Размывание границ

Передвижная платформа фактически может работать как переносной военный форпост.

Ключевые факты о проекте

Что уже известно

Постройка завершится к 2028 году.

Водоизмещение — 78 000 тонн.

Автономность — 120 дней.

Экипаж — 238 человек.

Устойчивость к ядерной ударной волне — подтверждена научной публикацией.

Мобильность позволяет использовать объект как командный центр в спорных территориях.

FAQ

Можно ли назвать платформу военной?

Официально — нет, но стандарты защиты и структура позволяют это предполагать.

Будет ли она вооружена?

Пока данных нет. Однако конструкция подходит для размещения модульного оборудования.

Может ли она заменить обычные корабли?

Нет, но как долговременная база превосходит их по автономности.

Это первый искусственный остров?

Нет — но первый мобильный, автономный и защищённый от ядерного удара.

Где его будут использовать?

Наиболее вероятно — Южно-Китайское море, Индийский океан, районы глубоководных исследований.

Зачем Китаю "плавучий остров будущего"

Платформа сочетает в себе:

научный потенциал,

элемент военно-морской стратегии,

демонстрацию технологического превосходства,

попытку закрепиться в спорных водах,

развитие морской инфраструктуры нового поколения.

Если проект будет реализован в полном объёме, Китай получит уникальное средство контроля океанических пространств — независимое, долговечное, защищённое и по-настоящему инновационное.