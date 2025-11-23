Ячмень сыграл ва-банк на чужой планете: почему он стал первой культурой, способной приручить Марс

Выращен ячмень на имитированном марсианском грунте — Евгения Празднова

Наука

Российские учёные сделали важный шаг к возможному сельскому хозяйству на Марсе: специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) успешно вырастили ячмень на почве, имитирующей марсианский грунт. Эксперимент проводился на моделируемом реголите из пустыни Мохаве — эта среда максимально близка по составу к настоящей марсианской почве, где почти нет гумуса и питательных веществ, зато избыток солей металлов мешает росту растений.

Фото: freepik is licensed under public domain ячменная крупа

Как удалось оживить "мертвый" марсианский грунт

Вся "магия" — в добавлении особой смеси микроорганизмов. Учёные заселили модельный марсианский грунт десятью штаммами бактерий и дрожжей, специально подобранных так, чтобы они могли выживать вместе и формировать первичный плодородный слой.

"Микробный консорциум — это сообщество микроорганизмов, которые вместе помогают друг другу выживать, вступая в симбиоз и создавая питательную среду," — рассказала заведующая лабораторией ЮФУ Евгения Празднова.

В консорциуме были и цианобактерии, способные фотосинтезировать и усваивать углекислый газ, и актиномицеты, и бациллы — их роль заключалась в наработке биомассы и обеспечении устойчивости будущей почвы к стрессам.

Почему ячмень

Для эксперимента выбрали именно ячмень — это растение не только съедобное и широко распространённое, но и устойчиво к засолённым почвам с низкой кислотностью. Именно такими свойствами обладает марсианский реголит. Ячмень также способен прорастать при низких температурах, что делает его потенциально пригодным для выращивания на других планетах под защитными куполами.

Сравнение: почва Земли и марсианский реголит

Параметр Земля (чернозём) Модель марсианского грунта Гумус Высокий Отсутствует Питательные вещества Богат Нет Соли металлов Норма Избыток Микроорганизмы Разнообразие Требуется искусственный ввод Условия для растений Оптимальные Экстремальные

Как работает микробный консорциум

На Земле такие сообщества используют для восстановления плодородия после пожаров или химического загрязнения. В марсианском сценарии консорциум — первый этап терраформирования: под куполом формируется своеобразный оазис, где микроорганизмы постепенно преобразуют реголит в плодородный слой.

"На Марсе микробному консорциуму потребуется защита от низкого давления и радиации, поэтому работать он сможет только в закрытых биокуполах," — пояснила Евгения Празднова.

Эксперимент с космическим полётом

Те же бактерии и дрожжи были отправлены на космическом аппарате "Бион-М" №2 в рамках совместного проекта с Институтом медико-биологических проблем РАН. Сейчас учёные анализируют, как изменилась жизнеспособность микроорганизмов после долгого полёта и можно ли будет доставлять их на Марс, чтобы они сохраняли способность "оживлять" почвы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться вырастить растения на марсианском реголите без подготовки почвы.

Последствие: полная гибель всходов, отсутствие урожая.

Альтернатива: применять микробные консорциумы для создания плодородного слоя.

Ошибка: рассчитывать только на гидропонику или лабораторные методы.

Последствие: ограничение масштабируемости сельского хозяйства за пределами лабораторий.

Альтернатива: сочетать микробную ремедиацию и защищённые посадки.

Ошибка: игнорировать влияние марсианской радиации и условий на живые организмы.

Последствие: быстрая гибель бактерий и невозможность формирования почвы.

Альтернатива: использовать биокупола с контролем климата и защитой.

А что если эту технологию применить на Земле?

Микробные консорциумы уже работают для рекультивации сильно загрязнённых или выжженных почв. Сценарии для Марса открывают новые горизонты даже для земного агробизнеса — например, восстановление сельского хозяйства в зонах экологических катастроф.

Плюсы и минусы микробной ремедиации

Плюсы Минусы Позволяет оживить "мертвые" почвы Требует времени и контроля среды Возможна на других планетах Не защищает от радиации, нужен купол Экологична и устойчива Эффективность зависит от подбора штаммов

FAQ

Можно ли вырастить овощи на марсианской почве?

Теоретически да, при условии внесения гумуса и работы микроорганизмов.

Как долго формируется плодородный слой?

Всё зависит от штаммов, условий и исходного состава почвы — это месяцы или годы.

Насколько реально применить эти технологии на Марсе?

Первые оазисы возможны только под куполом, но шаг к терраформированию уже сделан.

Мифы и правда

Миф: растения можно посадить на Марсе сразу после доставки.

Правда: без подготовки грунта и микробной обработки всходы невозможны.

Миф: все микроорганизмы погибнут в космосе.

Правда: эксперимент "Бион-М" показал — некоторые штаммы успешно возвращаются даже после полёта.

Миф: гидропоника заменит любую почву.

Правда: почвенное земледелие остаётся ключевым для биологических циклов и устойчивости.

3 интересных факта

Марсианский реголит содержит соли, которые блокируют рост большинства земных растений. В эксперименте использовали именно ячмень — из-за его устойчивости и пищевой ценности. Микроорганизмы-кандидаты для Марса уже испытаны в космосе — их выносливость проверена на практике.

Исторический контекст

1970-е: первые эксперименты по восстановлению почв с помощью микроорганизмов после пожаров.

2010-е: активное исследование реголита Марса и его свойств.

2020-е: первые реальные опыты по выращиванию съедобных культур на марсианском грунте с использованием микробных консорциумов.

Эти разработки — важный шаг к будущему, где выращивание еды на других планетах станет частью жизни и долгосрочных космических миссий.