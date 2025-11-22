Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
G20 утвердили поддержку разведки критических минералов на саммите G20
Сплошная линия у обочины служит границей проезжей части — ГАИ
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Удаление душевой шторы визуально расширяет ванную — дизайнер Петра
Александр Головин признан лучшим игроком сборной 2025 года — Аршавин
Скура — место, где можно насладиться настоящей жизнью — Guardian
Аппликатор Кузнецова повышает эластичность кожи и ускоряет метаболизм
Мария Погребняк сравнила певца Шамана с Дмитрием Дибровым
Редкие пробежки почти не влияют на композицию тела по данным тренеров

Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента

Африка медленно, но верно распадается на два континента — учёные
5:26
Наука

Новое исследование геофизиков показало: Африка уже десятки миллионов лет находится в процессе раскола, и этот геологический разрыв может завершиться формированием двух отдельных континентов.

Раскол земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раскол земли

Учёные из Университета Киля изучили архивные магнитные данные и обнаружили признаки того, что Восточно-Африканский разлом — не просто сеть трещин, а полноценная линия будущего континентального разлома, идущая от Аденского залива через регион Афар и далее на юг.

Эти выводы не только подтверждают известные гипотезы, но и позволяют по-новому взглянуть на динамику земной коры и эволюцию Африки в ближайшие 5-10 миллионов лет.

Что обнаружили исследователи

Суть открытия

Команда Университета Киля оцифровала и заново проанализировала магнитные данные, собранные ещё в 1968–1969 годах с бортовых приборов над Красным морем, Аденским заливом и регионом Афар. Современные алгоритмы обработки позволили увидеть чёткие "магнитные полосы" — следы спрединга океанической коры.

Что такое магнитные полосы

Когда магнитные полюса Земли меняются местами (что происходит раз в тысячи или миллионы лет), новое океаническое дно фиксирует направление магнитного поля. Получаются чередующиеся полосы "магнитного кода", похожие на штрихкод. Они позволяют:

  • датировать возраст океанической коры,

  • определять направление и скорость спрединга,

  • реконструировать тектонические события прошлого.

Полосы спрединга прослеживаются:

  • из Аденского залива на запад, через впадину Афар,

  • и далее вглубь Восточно-Африканского разлома.

Именно это указывает на то, что раскол континента начался десятки миллионов лет назад.

Африка как "молния", расходящаяся с севера на юг

Как устроен раскол

Восточно-Африканский разлом — это система трещин длиной около 4000 миль (6500 км). Она проходит:

  • от Иордании,

  • через Эфиопию,

  • Кению,

  • Танзанию,

  • Малави,

  • и заканчивается в Мозамбике.

Сегодня здесь наблюдаются:

  • высокая сейсмическая активность,

  • линейные цепи вулканов,

  • разрыв коры до нескольких километров шириной.

Геологический механизм

В регионе Афар сходятся три разлома:

  • Аденского залива,

  • Красного моря,

  • Главный Эфиопский разлом.

Это называется тройным сочленением, или местом, где мир "расползается" в разные стороны.

Под Афаром действует крупная мантийная плюмовая струя. Она:

  • поднимает литосферу,

  • растягивает кору,

  • создаёт условия для формирования новой океанической коры.

Каждый "пульс" мантийной струи вдавливает трещины глубже, продвигая разлом на юг и расширяя его.

Будущее Африки: два континента вместо одного

Прогноз геологов

Через 5-10 миллионов лет Африка может разделиться на две части:

1) Западная Африка (крупная часть)

В неё войдут:

  • Египет

  • Ливия

  • Алжир

  • Судан

  • Чад

  • Нигер

  • Нигерия

  • Гана

  • Намибия
    и большинство других государств.

2) Восточная Африка (новый микроконтинент)

В него войдут:

  • Сомали

  • Эфиопия (основная часть)

  • Кения

  • Танзания

  • Мозамбик

Возможно образование нового океана на месте Восточно-Африканского разлома — подобного Красному морю.

Какие регионы изменятся сильнее всего

Особенно уязвимы:

  • Озеро Туркана

  • Озеро Малави

  • Рифт Кении

Эти водоёмы могут расколоться надвое или стать частью будущего океанического бассейна.

А что если…

Что если раскол ускорится?

Тогда:

  • побережье Африки изменится ещё быстрее,

  • города на разломе станут сейсмически опасными,

  • на месте саванн появятся новые морские побережья.

Что если мантийная плюма ослабнет?

Сценарий может замедлиться на миллионы лет — но полностью не остановится.

Что если раскол создаст новый океан?

Появится новая морская экосистема, а Восточная Африка станет "островом" размером больше Гренландии.

FAQ

Когда Африка окончательно распадётся?

Через 5-20 млн лет — по геологическим меркам это "очень скоро".

Опасно ли жить в зоне раскола?

Местами — да: Восточная Африка уже испытывает землетрясения и вулканическую активность.

Почему данные были собраны ещё в 1960-х?

С того времени сохранились качественные аэромагнитные записи, но технологий для их глубокой обработки тогда не существовало.

Можно ли остановить раскол?

Нет. Это результат тектонических сил Земли.

3 факта о расколе Африки

  1. Регион Афар — одно из немногих мест на планете, где можно стоять на границе трёх тектонических плит.

  2. Процесс раскола уже виден на поверхности: в Кении и Эфиопии земная кора расходится на несколько миллиметров в год.

  3. Через миллионы лет Восточная Африка может превратиться в остров, окружённый новым океаном — подобно Мадагаскару.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Золотые акценты делают нюдовый маникюр популярным — стилист София Алвес
Красота и стиль
Золотые акценты делают нюдовый маникюр популярным — стилист София Алвес
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Садоводство, цветоводство
Сансевиерия формирует крепкие листья при низкой освещенности
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Популярное
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое

Российские банки разрабатывают цифровую платёжную систему без карт. Как это изменит покупки, переводы и бонусы, и почему всё зависит от вашего смартфона?

Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Фаршированные яйца выходят на новый уровень: комбинации, из-за которых тарелка пустеет за минуты
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Дом начинает пахнуть усталостью: привычные вещи впитывают запахи и превращают уют в дискомфорт
Последние материалы
G20 утвердили поддержку разведки критических минералов на саммите G20
Сплошная линия у обочины служит границей проезжей части — ГАИ
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Удаление душевой шторы визуально расширяет ванную — дизайнер Петра
Александр Головин признан лучшим игроком сборной 2025 года — Аршавин
Скура — место, где можно насладиться настоящей жизнью — Guardian
Африка медленно, но верно распадается на два континента — учёные
Аппликатор Кузнецова повышает эластичность кожи и ускоряет метаболизм
Мария Погребняк сравнила певца Шамана с Дмитрием Дибровым
23 ноября: Союз кинематографистов, российский гимн и Фредди Меркьюри
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.