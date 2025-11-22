Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента

Африка медленно, но верно распадается на два континента — учёные

Новое исследование геофизиков показало: Африка уже десятки миллионов лет находится в процессе раскола, и этот геологический разрыв может завершиться формированием двух отдельных континентов.

Учёные из Университета Киля изучили архивные магнитные данные и обнаружили признаки того, что Восточно-Африканский разлом — не просто сеть трещин, а полноценная линия будущего континентального разлома, идущая от Аденского залива через регион Афар и далее на юг.

Эти выводы не только подтверждают известные гипотезы, но и позволяют по-новому взглянуть на динамику земной коры и эволюцию Африки в ближайшие 5-10 миллионов лет.

Что обнаружили исследователи

Суть открытия

Команда Университета Киля оцифровала и заново проанализировала магнитные данные, собранные ещё в 1968–1969 годах с бортовых приборов над Красным морем, Аденским заливом и регионом Афар. Современные алгоритмы обработки позволили увидеть чёткие "магнитные полосы" — следы спрединга океанической коры.

Что такое магнитные полосы

Когда магнитные полюса Земли меняются местами (что происходит раз в тысячи или миллионы лет), новое океаническое дно фиксирует направление магнитного поля. Получаются чередующиеся полосы "магнитного кода", похожие на штрихкод. Они позволяют:

датировать возраст океанической коры,

определять направление и скорость спрединга,

реконструировать тектонические события прошлого.

Полосы спрединга прослеживаются:

из Аденского залива на запад, через впадину Афар ,

и далее вглубь Восточно-Африканского разлома.

Именно это указывает на то, что раскол континента начался десятки миллионов лет назад.

Африка как "молния", расходящаяся с севера на юг

Как устроен раскол

Восточно-Африканский разлом — это система трещин длиной около 4000 миль (6500 км). Она проходит:

от Иордании,

через Эфиопию,

Кению,

Танзанию,

Малави,

и заканчивается в Мозамбике.

Сегодня здесь наблюдаются:

высокая сейсмическая активность,

линейные цепи вулканов,

разрыв коры до нескольких километров шириной.

Геологический механизм

В регионе Афар сходятся три разлома:

Аденского залива,

Красного моря,

Главный Эфиопский разлом.

Это называется тройным сочленением, или местом, где мир "расползается" в разные стороны.

Под Афаром действует крупная мантийная плюмовая струя. Она:

поднимает литосферу,

растягивает кору,

создаёт условия для формирования новой океанической коры.

Каждый "пульс" мантийной струи вдавливает трещины глубже, продвигая разлом на юг и расширяя его.

Будущее Африки: два континента вместо одного

Прогноз геологов

Через 5-10 миллионов лет Африка может разделиться на две части:

1) Западная Африка (крупная часть)

В неё войдут:

Египет

Ливия

Алжир

Судан

Чад

Нигер

Нигерия

Гана

Намибия

и большинство других государств.

2) Восточная Африка (новый микроконтинент)

В него войдут:

Сомали

Эфиопия (основная часть)

Кения

Танзания

Мозамбик

Возможно образование нового океана на месте Восточно-Африканского разлома — подобного Красному морю.

Какие регионы изменятся сильнее всего

Особенно уязвимы:

Озеро Туркана

Озеро Малави

Рифт Кении

Эти водоёмы могут расколоться надвое или стать частью будущего океанического бассейна.

А что если…

Что если раскол ускорится?

Тогда:

побережье Африки изменится ещё быстрее,

города на разломе станут сейсмически опасными,

на месте саванн появятся новые морские побережья.

Что если мантийная плюма ослабнет?

Сценарий может замедлиться на миллионы лет — но полностью не остановится.

Что если раскол создаст новый океан?

Появится новая морская экосистема, а Восточная Африка станет "островом" размером больше Гренландии.

FAQ

Когда Африка окончательно распадётся?

Через 5-20 млн лет — по геологическим меркам это "очень скоро".

Опасно ли жить в зоне раскола?

Местами — да: Восточная Африка уже испытывает землетрясения и вулканическую активность.

Почему данные были собраны ещё в 1960-х?

С того времени сохранились качественные аэромагнитные записи, но технологий для их глубокой обработки тогда не существовало.

Можно ли остановить раскол?

Нет. Это результат тектонических сил Земли.

3 факта о расколе Африки

Регион Афар — одно из немногих мест на планете, где можно стоять на границе трёх тектонических плит. Процесс раскола уже виден на поверхности: в Кении и Эфиопии земная кора расходится на несколько миллиметров в год. Через миллионы лет Восточная Африка может превратиться в остров, окружённый новым океаном — подобно Мадагаскару.