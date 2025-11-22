Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента

Новое исследование геофизиков показало: Африка уже десятки миллионов лет находится в процессе раскола, и этот геологический разрыв может завершиться формированием двух отдельных континентов.
Учёные из Университета Киля изучили архивные магнитные данные и обнаружили признаки того, что Восточно-Африканский разлом — не просто сеть трещин, а полноценная линия будущего континентального разлома, идущая от Аденского залива через регион Афар и далее на юг.
Эти выводы не только подтверждают известные гипотезы, но и позволяют по-новому взглянуть на динамику земной коры и эволюцию Африки в ближайшие 5-10 миллионов лет.
Команда Университета Киля оцифровала и заново проанализировала магнитные данные, собранные ещё в 1968–1969 годах с бортовых приборов над Красным морем, Аденским заливом и регионом Афар. Современные алгоритмы обработки позволили увидеть чёткие "магнитные полосы" — следы спрединга океанической коры.
Когда магнитные полюса Земли меняются местами (что происходит раз в тысячи или миллионы лет), новое океаническое дно фиксирует направление магнитного поля. Получаются чередующиеся полосы "магнитного кода", похожие на штрихкод. Они позволяют:
датировать возраст океанической коры,
определять направление и скорость спрединга,
реконструировать тектонические события прошлого.
Полосы спрединга прослеживаются:
из Аденского залива на запад, через впадину Афар,
и далее вглубь Восточно-Африканского разлома.
Именно это указывает на то, что раскол континента начался десятки миллионов лет назад.
Восточно-Африканский разлом — это система трещин длиной около 4000 миль (6500 км). Она проходит:
от Иордании,
через Эфиопию,
Кению,
Танзанию,
Малави,
и заканчивается в Мозамбике.
Сегодня здесь наблюдаются:
высокая сейсмическая активность,
линейные цепи вулканов,
разрыв коры до нескольких километров шириной.
В регионе Афар сходятся три разлома:
Аденского залива,
Красного моря,
Главный Эфиопский разлом.
Это называется тройным сочленением, или местом, где мир "расползается" в разные стороны.
Под Афаром действует крупная мантийная плюмовая струя. Она:
поднимает литосферу,
растягивает кору,
создаёт условия для формирования новой океанической коры.
Каждый "пульс" мантийной струи вдавливает трещины глубже, продвигая разлом на юг и расширяя его.
Через 5-10 миллионов лет Африка может разделиться на две части:
В неё войдут:
Египет
Ливия
Алжир
Судан
Чад
Нигер
Нигерия
Гана
Намибия
и большинство других государств.
В него войдут:
Сомали
Эфиопия (основная часть)
Кения
Танзания
Мозамбик
Возможно образование нового океана на месте Восточно-Африканского разлома — подобного Красному морю.
Особенно уязвимы:
Озеро Туркана
Озеро Малави
Рифт Кении
Эти водоёмы могут расколоться надвое или стать частью будущего океанического бассейна.
Тогда:
побережье Африки изменится ещё быстрее,
города на разломе станут сейсмически опасными,
на месте саванн появятся новые морские побережья.
Сценарий может замедлиться на миллионы лет — но полностью не остановится.
Появится новая морская экосистема, а Восточная Африка станет "островом" размером больше Гренландии.
Через 5-20 млн лет — по геологическим меркам это "очень скоро".
Местами — да: Восточная Африка уже испытывает землетрясения и вулканическую активность.
С того времени сохранились качественные аэромагнитные записи, но технологий для их глубокой обработки тогда не существовало.
Нет. Это результат тектонических сил Земли.
Регион Афар — одно из немногих мест на планете, где можно стоять на границе трёх тектонических плит.
Процесс раскола уже виден на поверхности: в Кении и Эфиопии земная кора расходится на несколько миллиметров в год.
Через миллионы лет Восточная Африка может превратиться в остров, окружённый новым океаном — подобно Мадагаскару.
