Плазменный колосс ушёл не туда: как Солнце выпустило один из крупнейших выбросов без последствий

Подтверждена безопасность протуберанца-гиганта для Земли — ИКИ РАН

Когда появляются новости о гигантских протуберанцах на Солнце, многие реагируют с тревогой: вдруг это опасно, повлияет на технику, вызовет вспышки головной боли у метеозависимых или приведёт к магнитной буре? На деле большинство подобных событий совершенно безопасны. История с протуберанцем-гигантом, который превысил диаметр Земли более чем в 80 раз, относится именно к таким случаям. Чтобы понять, почему он не представляет угрозы, важно разобраться, как устроены солнечные процессы и куда направлена эта огромная плазменная "дуга".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Солнце крупным планом

Что известно о протуберанце-гиганте?

В ночь на 20 ноября на Солнце образовалась и отделилась плазменная структура невероятного масштаба — более миллиона километров в длину. Это событие подтвердили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН: всего за три дня до него из той же области произошёл ещё один мощный выброс.

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина разъяснила, что ситуация находится в пределах нормы и не несёт никакой угрозы для нашей планеты.

"Любой протуберанец практически без исключений, если мы видим его именно как протуберанец, не может быть направлен в сторону Земли. Данное событие точно летит не в нашу сторону. Вообще можно не переживать", — пояснила специалист.

Солнечные протуберанцы относятся к естественным процессам, сопровождающим активность звезды. Несмотря на впечатляющий вид, большинство из них не вызывают флэш-событий, опасных всплесков излучения или мощных потоков заряженных частиц, которые могут достичь Земли.

Почему протуберанец не представляет риска?

Ключевой момент — геометрия наблюдения. Протуберанцы видны сбоку, когда плазма поднимается над поверхностью Солнца огромной дугой. Если объект виден боковым зрением телескопов, это означает, что он не направлен на Землю. Поэтому, даже если он кажется огромным, он движется параллельно плоскости наблюдения, а не к нашей планете.

Кроме того, данное событие не сопровождалось солнечными вспышками. Значит, не было мощного электромагнитного импульса и коронального выброса массы, направленного в сторону Земли. Это важно не только для навигационных систем и спутниковой связи, но и для метеозависимых людей.

Сравнение типов солнечных событий

Тип события Опасность для Земли Признаки Потенциальные последствия Солнечная вспышка Средняя/высокая Всплеск яркости, рентгеновское излучение Магнитные бури, сбои связи Корональный выброс массы (КВМ) Высокая, если направлен на Землю Массовый выброс плазмы Нарушения навигации, геомагнитные бури Протуберанец (видимый сбоку) Низкая Огромная дуга плазмы Обычно без влияния Протяжённый выброс плазмы Средняя при прямом направлении Длительный поток Возможные возмущения магнитосферы

Как понимать солнечные новости?

Смотрите направление выброса. Только направленный к Земле КВМ опасен. Проверяйте данные ИЗМИРАН или NASA. Эти сервисы публикуют оперативные прогнозы. Используйте приложения для отслеживания магнитных бурь. Это полезно метеочувствительным людям. Защищайте технику при сильных бурях. Сетевые фильтры, ИБП, отключение чувствительных приборов. Соблюдайте спокойствие. Большинство солнечных событий — часть обычной активности звезды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Принимать любой протуберанец за риск → лишняя тревога → проверять направление выброса в научных источниках.

Равнять протуберанец с флэш-вспышкой → неправильное понимание → изучить отличия между КВМ и вспышками.

Полагаться только на слухи → распространение паники → читать отчёты ИЗМИРАН, NOAA, ИКИ РАН.

Игнорировать сильные бури → риск для техники → использовать стабилизаторы и защиту от импульсных скачков.

Переоценивать угрозу → стресс → понимать, что не каждое событие влияет на магнитосферу.

А что, если

Подобный протуберанец будет направлен к Земле?

Тогда возможна магнитная буря, но её сила зависит от состава плазмы и скорости выброса.

Появятся повторяющиеся события из одной области Солнца?

Это укажет на активный регион, который может стать источником более мощных явлений.

Мы получим неожиданный КВМ?

Современные системы позволяют заранее предупредить службы связи, энергетику и авиацию.

Плюсы и минусы солнечной активности

Плюсы Минусы Красивые полярные сияния Магнитные бури Новые научные данные Риски для спутников Предсказуемые циклы Влияние на чувствительных людей Развитие солнечной физики Возможные электромагнитные помехи Исследования космической погоды Влияние на радионавигацию

FAQ

Может ли протуберанец вызвать магнитную бурю?

Нет, если он направлен в сторону, а не к Земле. Опасны только КВМ в нашу сторону.

Почему этот протуберанец такой большой?

Это естественный цикл активности, Солнце проходит пик периода.

Стоит ли опасаться ухудшения самочувствия?

В данном случае — нет, вспышек не было, магнитная обстановка спокойная.

Мифы и правда

Миф: любой протуберанец опасен.

Правда: опасность представляет только направленный к Земле КВМ.

Миф: размер протуберанца определяет риск.

Правда: важнее направление и состав плазмы.

Миф: солнечные события сразу вызывают апокалипсис.

Правда: Земля защищена магнитосферой, которая гасит большую часть потока частиц.

Исторический контекст

Ещё в античности астрономы наблюдали "огненные языки" на Солнце.

В XX веке развитие спутников позволило изучать солнечную корону в реальном времени.

Сегодня космическая погода стала отдельной научной дисциплиной, важной для авиации, энергетики и связи.

Три интересных факта

Протуберанцы могут существовать на Солнце неделями, иногда месяцами. Некоторые структуры достигают длины до 10 земных диаметров. Первые изображения протуберанцев появились ещё в XIX веке благодаря спектроскопии.

Гигантский протуберанец, впечатливший астрономов размерами, оказался частью обычной солнечной активности и не несёт Земле угрозы. Он направлен в противоположную сторону, не сопровождается вспышками и не влияет на магнитную обстановку. Такие события напоминают нам о динамичной природе звезды, но при этом подчёркивают, насколько надёжно нашу планету защищает её магнитосфера.