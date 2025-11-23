Плазменный колосс ушёл не туда: как Солнце выпустило один из крупнейших выбросов без последствий

Когда появляются новости о гигантских протуберанцах на Солнце, многие реагируют с тревогой: вдруг это опасно, повлияет на технику, вызовет вспышки головной боли у метеозависимых или приведёт к магнитной буре? На деле большинство подобных событий совершенно безопасны. История с протуберанцем-гигантом, который превысил диаметр Земли более чем в 80 раз, относится именно к таким случаям. Чтобы понять, почему он не представляет угрозы, важно разобраться, как устроены солнечные процессы и куда направлена эта огромная плазменная "дуга".
В ночь на 20 ноября на Солнце образовалась и отделилась плазменная структура невероятного масштаба — более миллиона километров в длину. Это событие подтвердили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН: всего за три дня до него из той же области произошёл ещё один мощный выброс.
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина разъяснила, что ситуация находится в пределах нормы и не несёт никакой угрозы для нашей планеты.
"Любой протуберанец практически без исключений, если мы видим его именно как протуберанец, не может быть направлен в сторону Земли. Данное событие точно летит не в нашу сторону. Вообще можно не переживать", — пояснила специалист.
Солнечные протуберанцы относятся к естественным процессам, сопровождающим активность звезды. Несмотря на впечатляющий вид, большинство из них не вызывают флэш-событий, опасных всплесков излучения или мощных потоков заряженных частиц, которые могут достичь Земли.
Ключевой момент — геометрия наблюдения. Протуберанцы видны сбоку, когда плазма поднимается над поверхностью Солнца огромной дугой. Если объект виден боковым зрением телескопов, это означает, что он не направлен на Землю. Поэтому, даже если он кажется огромным, он движется параллельно плоскости наблюдения, а не к нашей планете.
Кроме того, данное событие не сопровождалось солнечными вспышками. Значит, не было мощного электромагнитного импульса и коронального выброса массы, направленного в сторону Земли. Это важно не только для навигационных систем и спутниковой связи, но и для метеозависимых людей.
|Тип события
|Опасность для Земли
|Признаки
|Потенциальные последствия
|Солнечная вспышка
|Средняя/высокая
|Всплеск яркости, рентгеновское излучение
|Магнитные бури, сбои связи
|Корональный выброс массы (КВМ)
|Высокая, если направлен на Землю
|Массовый выброс плазмы
|Нарушения навигации, геомагнитные бури
|Протуберанец (видимый сбоку)
|Низкая
|Огромная дуга плазмы
|Обычно без влияния
|Протяжённый выброс плазмы
|Средняя при прямом направлении
|Длительный поток
|Возможные возмущения магнитосферы
Тогда возможна магнитная буря, но её сила зависит от состава плазмы и скорости выброса.
Это укажет на активный регион, который может стать источником более мощных явлений.
Современные системы позволяют заранее предупредить службы связи, энергетику и авиацию.
|Плюсы
|Минусы
|Красивые полярные сияния
|Магнитные бури
|Новые научные данные
|Риски для спутников
|Предсказуемые циклы
|Влияние на чувствительных людей
|Развитие солнечной физики
|Возможные электромагнитные помехи
|Исследования космической погоды
|Влияние на радионавигацию
Нет, если он направлен в сторону, а не к Земле. Опасны только КВМ в нашу сторону.
Это естественный цикл активности, Солнце проходит пик периода.
В данном случае — нет, вспышек не было, магнитная обстановка спокойная.
Гигантский протуберанец, впечатливший астрономов размерами, оказался частью обычной солнечной активности и не несёт Земле угрозы. Он направлен в противоположную сторону, не сопровождается вспышками и не влияет на магнитную обстановку. Такие события напоминают нам о динамичной природе звезды, но при этом подчёркивают, насколько надёжно нашу планету защищает её магнитосфера.
