Американские мегаполисы будто уходят под воду: новые данные раскрывают сценарий, пугающий прогнозы

NASA сообщила об ускоренном подъёме уровня моря в Калифорнии — Хандвергер

Наука

Проблема постепенного погружения прибрежных городов давно будоражит учёных, но именно новые данные NASA заставили взглянуть на неё под другим углом. То, что раньше считалось далёкой перспективой, теперь выглядит вполне реальным сценарием ближайших десятилетий. Под угрозой оказываются и жильё, и инфраструктура, и привычный уклад жизни миллионов людей. Исследование охватывает крупнейшие мегаполисы США и показывает: изменения происходят быстрее, чем предполагалось.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Наводнение в прибрежном городе

Что происходит с западным побережьем США

Учёные NASA исследовали вертикальное движение суши вдоль побережья Калифорнии, сравнив данные спутникового наблюдения за восемью годами. В отчёте рассматриваются территории вокруг Лос-Анджелеса и Сан-Франциско — городов, чьё развитие исторически связано с морем, торговлей и портовой деятельностью. Именно их уязвимость к подъёму уровня океана стала ключевой темой работы.

Согласно выводам авторов, часть прибрежных районов штата уже теряет высоту из-за сочетания природных и техногенных факторов. Главным источником проседания специалисты называют интенсивный забор подземных вод. Со временем почва уплотняется, и её невозможно вернуть в прежнее состояние. На этом фоне ускоренный рост уровня океана усиливает общий негативный эффект.

В публикации подчёркивается, что около 70% жителей Калифорнии живут недалеко от берега, а значит, даже небольшое ускорение изменений может затронуть миллионы. Для оценки рисков NASA изучила данные высокого разрешения, что позволило выявить участки, где реальный подъём уровня моря к 2050 году может оказаться вдвое выше ожидаемого, сообщает Yahoo News.

Сравнение: природные и техногенные факторы

Категория Источник воздействия Последствия Управляемость Природные процессы Тектонические движения, геология региона Медленные изменения рельефа, неравномерные колебания высоты Низкая Климатические изменения Рост температуры, повышение уровня океана Усиление штормов, подтопления, эрозия Средняя Техногенные факторы Забор подземных вод, строительство, нагрузки от инфраструктуры Проседание почвы, ускорение разрушений Высокая

Что можно сделать: пошаговые советы

Чтобы уменьшить влияние рисков, эксперты предлагают комплекс мер, многие из которых уже применяются в прибрежных городах мира. Эти шаги могут быть полезны не только для США.

Установить системы мониторинга уровня грунтовых вод — например, датчики для городских служб водоснабжения. Переходить на альтернативные источники воды: опреснители, бытовые фильтры, системы сбора дождевой воды. Усиливать береговые линии: использовать защитные дамбы, бетонные берегоукрепители, геотекстиль. Заказывать технические обследования зданий, особенно расположенных в низинах, — используются лазерные нивелиры, тепловизоры, дрены. Для частных домовладельцев — страховать недвижимость через программы, включающие риски наводнений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорировать снижение уровня почвы → дом постепенно теряет устойчивость, появляются трещины

→ заказать геологическое обследование участка и установить дренажные системы. Использовать старые нормы строительства → стены и фундамент не выдерживают нагрузку подтоплений → применять современные материалы — влагостойкий бетон, гидроизоляционные мембраны. Не страховать имущество → любой шторм становится финансовым ударом → расширенная страховка жилья, включая риски повышения уровня воды. Продолжать интенсивный забор вод → ускорение проседания почвы → внедрение бытовых систем экономии воды, фильтры обратного осмоса, накопительные резервуары.

А что если

Если темпы проседания и повышения уровня моря сохранятся, часть побережья может радикально измениться. Для городов это означает возможный перенос инфраструктуры, модернизацию портов и транспортных узлов, пересмотр градостроительных планов. Однако ранняя адаптация позволяет избежать больших финансовых и экологических потерь.

FAQ

Как определить, что район подвержен проседанию?

Помогают спутниковые карты, данные городских служб и независимые геологические обследования.

Нужно ли менять страховку, если живёшь у воды?

Да, многие компании предлагают расширенные полисы, покрывающие последствия штормов и подъёма уровня моря.

Какие товары помогают снизить последствия подтоплений?

Берегозащитные барьеры, насосы для откачки воды, влагостойкие строительные смеси, герметики, системы дренажа.

Мифы и правда

Миф: проседание происходит только из-за природы.

Правда: значительная его часть обусловлена человеческой деятельностью.

Миф: современные дома не подвержены риску.

Правда: даже новые здания могут пострадать без дополнительной защиты.

Миф: угрозы проявятся через сотни лет.

Правда: исследование NASA показывает ускорение процессов уже сейчас.

Три факта

Лос-Анджелес и Сан-Франциско входят в десятку крупнейших портов США. Некоторые участки прибрежной Калифорнии опускаются на несколько миллиметров в год. Первые спутниковые замеры вертикального движения суши NASA проводила ещё в 1990-х годах.

Исторический контекст

В начале XX века Лос-Анджелес пережил мощный скачок населения, что привело к резкому росту использования подземных вод. После Второй мировой войны стало активно развиваться строительство высотных зданий, увеличившее нагрузку на грунт. Начиная с 2000-х годов, учёные всё чаще фиксируют ускорение сочетания проседания и повышения уровня моря — тенденция, которая привела к нынешним предупреждениям NASA.

Новые данные NASA ясно показывают: прибрежные территории Калифорнии уже сталкиваются с сочетанием проседания земли и ускоренного роста уровня океана. Это делает Лос-Анджелес, Сан-Франциско и другие крупные города особенно уязвимыми. Главный риск заключается в том, что техногенные процессы — прежде всего забор подземных вод — усиливают природные изменения, превращая их из долгосрочного прогноза в реальную угрозу ближайших десятилетий.

Однако исследование подчёркивает и другую сторону: поскольку значительная часть факторов носит человеческий характер, их можно контролировать. Улучшение системы управления водными ресурсами, обновление норм строительства и адаптация инфраструктуры способны существенно снизить будущие убытки. По сути, именно сейчас появляется окно возможностей, когда своевременные действия могут изменить траекторию развития прибрежных зон и защитить миллионы жителей от последствий наводнений и разрушений.