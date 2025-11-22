Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водный лес получает сказочный вид благодаря кипарисам по данным путешественников
Рентген выявил клеймо на мече из кургана Гульбище — Курчатовский институт
Массаж с натуральными маслами повышает упругость кожи — дерматолог Мурад
Белки используют как чашечки для начинки фаршированных яиц
Компании чаще переманивают IT и телеком специалистов — Работа.ру и СберПодбор
Гибкость улучшает эффективность тренировок по данным тренеров
Нехватка витамина D связана с повышенным риском ожирения врач Барсуков
Пять редких фэнтези-фильмов получили высокие оценки зрителей
Лёгкий разговор помогает адаптироваться в новой компании — психолог Потемкина

Американские мегаполисы будто уходят под воду: новые данные раскрывают сценарий, пугающий прогнозы

NASA сообщила об ускоренном подъёме уровня моря в Калифорнии — Хандвергер
7:30
Наука

Проблема постепенного погружения прибрежных городов давно будоражит учёных, но именно новые данные NASA заставили взглянуть на неё под другим углом. То, что раньше считалось далёкой перспективой, теперь выглядит вполне реальным сценарием ближайших десятилетий. Под угрозой оказываются и жильё, и инфраструктура, и привычный уклад жизни миллионов людей. Исследование охватывает крупнейшие мегаполисы США и показывает: изменения происходят быстрее, чем предполагалось.

Наводнение в прибрежном городе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наводнение в прибрежном городе

Что происходит с западным побережьем США

Учёные NASA исследовали вертикальное движение суши вдоль побережья Калифорнии, сравнив данные спутникового наблюдения за восемью годами. В отчёте рассматриваются территории вокруг Лос-Анджелеса и Сан-Франциско — городов, чьё развитие исторически связано с морем, торговлей и портовой деятельностью. Именно их уязвимость к подъёму уровня океана стала ключевой темой работы.

Согласно выводам авторов, часть прибрежных районов штата уже теряет высоту из-за сочетания природных и техногенных факторов. Главным источником проседания специалисты называют интенсивный забор подземных вод. Со временем почва уплотняется, и её невозможно вернуть в прежнее состояние. На этом фоне ускоренный рост уровня океана усиливает общий негативный эффект.

В публикации подчёркивается, что около 70% жителей Калифорнии живут недалеко от берега, а значит, даже небольшое ускорение изменений может затронуть миллионы. Для оценки рисков NASA изучила данные высокого разрешения, что позволило выявить участки, где реальный подъём уровня моря к 2050 году может оказаться вдвое выше ожидаемого, сообщает Yahoo News.

Сравнение: природные и техногенные факторы

Категория Источник воздействия Последствия Управляемость
Природные процессы Тектонические движения, геология региона Медленные изменения рельефа, неравномерные колебания высоты Низкая
Климатические изменения Рост температуры, повышение уровня океана Усиление штормов, подтопления, эрозия Средняя
Техногенные факторы Забор подземных вод, строительство, нагрузки от инфраструктуры Проседание почвы, ускорение разрушений Высокая

Что можно сделать: пошаговые советы

Чтобы уменьшить влияние рисков, эксперты предлагают комплекс мер, многие из которых уже применяются в прибрежных городах мира. Эти шаги могут быть полезны не только для США.

  1. Установить системы мониторинга уровня грунтовых вод — например, датчики для городских служб водоснабжения.
  2. Переходить на альтернативные источники воды: опреснители, бытовые фильтры, системы сбора дождевой воды.
  3. Усиливать береговые линии: использовать защитные дамбы, бетонные берегоукрепители, геотекстиль.
  4. Заказывать технические обследования зданий, особенно расположенных в низинах, — используются лазерные нивелиры, тепловизоры, дрены.
  5. Для частных домовладельцев — страховать недвижимость через программы, включающие риски наводнений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать снижение уровня почвы → дом постепенно теряет устойчивость, появляются трещины
    → заказать геологическое обследование участка и установить дренажные системы.

  2. Использовать старые нормы строительства → стены и фундамент не выдерживают нагрузку подтоплений → применять современные материалы — влагостойкий бетон, гидроизоляционные мембраны.

  3. Не страховать имущество → любой шторм становится финансовым ударом → расширенная страховка жилья, включая риски повышения уровня воды.

  4. Продолжать интенсивный забор вод → ускорение проседания почвы → внедрение бытовых систем экономии воды, фильтры обратного осмоса, накопительные резервуары.

А что если

Если темпы проседания и повышения уровня моря сохранятся, часть побережья может радикально измениться. Для городов это означает возможный перенос инфраструктуры, модернизацию портов и транспортных узлов, пересмотр градостроительных планов. Однако ранняя адаптация позволяет избежать больших финансовых и экологических потерь.

FAQ

Как определить, что район подвержен проседанию?

Помогают спутниковые карты, данные городских служб и независимые геологические обследования.

Нужно ли менять страховку, если живёшь у воды?

Да, многие компании предлагают расширенные полисы, покрывающие последствия штормов и подъёма уровня моря.

Какие товары помогают снизить последствия подтоплений?

Берегозащитные барьеры, насосы для откачки воды, влагостойкие строительные смеси, герметики, системы дренажа.

Мифы и правда

Миф: проседание происходит только из-за природы.
Правда: значительная его часть обусловлена человеческой деятельностью.

Миф: современные дома не подвержены риску.
Правда: даже новые здания могут пострадать без дополнительной защиты.

Миф: угрозы проявятся через сотни лет.
Правда: исследование NASA показывает ускорение процессов уже сейчас.

Три факта

  1. Лос-Анджелес и Сан-Франциско входят в десятку крупнейших портов США.
  2. Некоторые участки прибрежной Калифорнии опускаются на несколько миллиметров в год.
  3. Первые спутниковые замеры вертикального движения суши NASA проводила ещё в 1990-х годах.

Исторический контекст

  1. В начале XX века Лос-Анджелес пережил мощный скачок населения, что привело к резкому росту использования подземных вод.
  2. После Второй мировой войны стало активно развиваться строительство высотных зданий, увеличившее нагрузку на грунт.
  3. Начиная с 2000-х годов, учёные всё чаще фиксируют ускорение сочетания проседания и повышения уровня моря — тенденция, которая привела к нынешним предупреждениям NASA.

Новые данные NASA ясно показывают: прибрежные территории Калифорнии уже сталкиваются с сочетанием проседания земли и ускоренного роста уровня океана. Это делает Лос-Анджелес, Сан-Франциско и другие крупные города особенно уязвимыми. Главный риск заключается в том, что техногенные процессы — прежде всего забор подземных вод — усиливают природные изменения, превращая их из долгосрочного прогноза в реальную угрозу ближайших десятилетий.

Однако исследование подчёркивает и другую сторону: поскольку значительная часть факторов носит человеческий характер, их можно контролировать. Улучшение системы управления водными ресурсами, обновление норм строительства и адаптация инфраструктуры способны существенно снизить будущие убытки. По сути, именно сейчас появляется окно возможностей, когда своевременные действия могут изменить траекторию развития прибрежных зон и защитить миллионы жителей от последствий наводнений и разрушений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Военные новости
КНР вывела в море первый авианосец нового типа — MWM
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Наука и техника
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Последние материалы
Рентген выявил клеймо на мече из кургана Гульбище — Курчатовский институт
Массаж с натуральными маслами повышает упругость кожи — дерматолог Мурад
Белки используют как чашечки для начинки фаршированных яиц
Компании чаще переманивают IT и телеком специалистов — Работа.ру и СберПодбор
Гибкость улучшает эффективность тренировок по данным тренеров
Нехватка витамина D связана с повышенным риском ожирения врач Барсуков
Пять редких фэнтези-фильмов получили высокие оценки зрителей
Лёгкий разговор помогает адаптироваться в новой компании — психолог Потемкина
В Севастополе зарегистрировано 23 предприятия вина вместо 15 год назад — департамент
Азалия формирует бутоны при температуре около +6 градусов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.