Космическая аномалия: гравитационные волны указали на чёрную дыру, которой не должно существовать

Гравитационные волны поставили под сомнение законы физики — учёные

Наука

В научном сообществе всё чаще обсуждают событие, которое едва ли можно назвать рядовым. Детекторы LIGO и Virgo, регистрирующие малейшие колебания пространства-времени, выпустили предупреждение: зафиксировано слияние двух объектов, и один из них оказался слишком лёгким для обычной чёрной дыры или нейтронной звезды.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Чёрная дыра

Если этот сигнал подтвердится, он станет главным претендентом на звание первого обнаружения первичных чёрных дыр — экзотических объектов, возникших сразу после Большого взрыва.

Что именно зафиксировали детекторы

Гравитационные волны рождаются, когда массивные тела сближаются по спирали и сливаются. Для регистрации этих микроскопических искажений пространства нужны гигантские установки — интерферометры LIGO в США и Virgo в Европе.

С 2015 года они обнаружили более 300 событий:

• в основном это слияния чёрных дыр;

• немногие — слияния нейтронных звёзд;

• масса всех участников превышала массу Солнца.

Новое предупреждение впервые демонстрирует нечто иное: один из объектов имел массу меньше солнечной. В рамках обычной астрофизики такие массы невозможны.

Почему это может быть первичная чёрная дыра

Первичные чёрные дыры — гипотетические объекты, которые могли возникнуть не из звёзд, а из плотностных флуктуаций ранней Вселенной. Их массы могли быть любыми — от размера астероида до массы горы.

Учёные давно подозревают, что такие объекты могут объяснять часть невидимой тёмной материи. Однако прямых доказательств их существования не было.

Если новый сигнал окажется реальным, он станет первым наблюдением первичной чёрной дыры. Как отметил один из исследователей, это "невозможно объяснить традиционными процессами".

Cигнал может оказаться шумом

Для каждого события детекторы оценивают частоту ложных срабатываний. У этого сигнала значение оказалось высоким: один раз в 6,2 года (позже — раз в 4 года).

Для обычных слияний, которые происходят раз в несколько дней, это приемлемо.

Но для события, меняющего учебники, — недостаточно надёжно.

Что ещё это может быть

Лёгкие нейтронные звёзды

Некоторые теоретики допускают их существование, хотя такие сценарии выглядят крайне искусственными. Например, массивная звезда может при коллапсе образовать кратковременное кольцо вещества, породив мини-звёзды. Но подтверждений этому нет.

Белые карлики

Слияние пары белых карликов происходит на частотах, недоступных LIGO, поэтому этот вариант исключён.

Другие экзотические объекты

На сегодня не существует известных тел, которые могли бы дать подобный сигнал.

А что если…

…это действительно первичные чёрные дыры?

Тогда придётся пересматривать представления о составе Вселенной, происхождении тёмной материи и ранних этапах космологической эволюции.

…это экзотические нейтронные звёзды?

Придётся пересмотреть теории коллапса сверхмассивных звёзд и определения минимальных масс нейтронных объектов.

…это всё-таки шум?

Это покажет, насколько тонка грань между наукой на передовой и технологическими ограничениями приборов.

Мифы и правда о гравитационных волнах и чёрных дырах

Миф: гравитационные волны — это сильное "встряхивание" пространства.

Правда: это крошечные искажения, их амплитуда меньше диаметра протона.

Миф: чёрные дыры всегда огромны.

Правда: первичные чёрные дыры могли быть любого размера — от микроскопических до гигантских.

Миф: если LIGO что-то обнаружил, это точно реальность.

Правда: каждый сигнал проходит строгую проверку, и далеко не все подтверждаются.

FAQ

Что делает это событие уникальным?

Впервые масса одного из объектов оказалась меньше солнечной — такого не дают обычные астрофизические процессы.

Зачем нужны огромные детекторы длиной километры?

Гравитационные волны искажают пространство невероятно слабо, и только длинные интерферометры способны уловить такие колебания.

Можно ли увидеть вспышку света от такого слияния?

Только если участвуют нейтронные звёзды. Однако область неба оказалась огромной — найти вспышку было практически невозможно.

Три факта о первичных чёрных дырах

Они могли образоваться через миллионы секунд после Большого взрыва — задолго до появления звёзд. Их масса могла варьировать на многие порядки, в отличие от "звёздных" чёрных дыр. Они рассматриваются как один из кандидатов на роль тёмной материи, но не как её единственный источник.