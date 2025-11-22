Космическая аномалия: гравитационные волны указали на чёрную дыру, которой не должно существовать

В научном сообществе всё чаще обсуждают событие, которое едва ли можно назвать рядовым. Детекторы LIGO и Virgo, регистрирующие малейшие колебания пространства-времени, выпустили предупреждение: зафиксировано слияние двух объектов, и один из них оказался слишком лёгким для обычной чёрной дыры или нейтронной звезды.
Если этот сигнал подтвердится, он станет главным претендентом на звание первого обнаружения первичных чёрных дыр — экзотических объектов, возникших сразу после Большого взрыва.
Гравитационные волны рождаются, когда массивные тела сближаются по спирали и сливаются. Для регистрации этих микроскопических искажений пространства нужны гигантские установки — интерферометры LIGO в США и Virgo в Европе.
С 2015 года они обнаружили более 300 событий:
• в основном это слияния чёрных дыр;
• немногие — слияния нейтронных звёзд;
• масса всех участников превышала массу Солнца.
Новое предупреждение впервые демонстрирует нечто иное: один из объектов имел массу меньше солнечной. В рамках обычной астрофизики такие массы невозможны.
Первичные чёрные дыры — гипотетические объекты, которые могли возникнуть не из звёзд, а из плотностных флуктуаций ранней Вселенной. Их массы могли быть любыми — от размера астероида до массы горы.
Учёные давно подозревают, что такие объекты могут объяснять часть невидимой тёмной материи. Однако прямых доказательств их существования не было.
Если новый сигнал окажется реальным, он станет первым наблюдением первичной чёрной дыры. Как отметил один из исследователей, это "невозможно объяснить традиционными процессами".
Для каждого события детекторы оценивают частоту ложных срабатываний. У этого сигнала значение оказалось высоким: один раз в 6,2 года (позже — раз в 4 года).
Для обычных слияний, которые происходят раз в несколько дней, это приемлемо.
Но для события, меняющего учебники, — недостаточно надёжно.
Некоторые теоретики допускают их существование, хотя такие сценарии выглядят крайне искусственными. Например, массивная звезда может при коллапсе образовать кратковременное кольцо вещества, породив мини-звёзды. Но подтверждений этому нет.
Слияние пары белых карликов происходит на частотах, недоступных LIGO, поэтому этот вариант исключён.
На сегодня не существует известных тел, которые могли бы дать подобный сигнал.
Тогда придётся пересматривать представления о составе Вселенной, происхождении тёмной материи и ранних этапах космологической эволюции.
Придётся пересмотреть теории коллапса сверхмассивных звёзд и определения минимальных масс нейтронных объектов.
Это покажет, насколько тонка грань между наукой на передовой и технологическими ограничениями приборов.
Миф: гравитационные волны — это сильное "встряхивание" пространства.
Правда: это крошечные искажения, их амплитуда меньше диаметра протона.
Миф: чёрные дыры всегда огромны.
Правда: первичные чёрные дыры могли быть любого размера — от микроскопических до гигантских.
Миф: если LIGO что-то обнаружил, это точно реальность.
Правда: каждый сигнал проходит строгую проверку, и далеко не все подтверждаются.
Впервые масса одного из объектов оказалась меньше солнечной — такого не дают обычные астрофизические процессы.
Гравитационные волны искажают пространство невероятно слабо, и только длинные интерферометры способны уловить такие колебания.
Только если участвуют нейтронные звёзды. Однако область неба оказалась огромной — найти вспышку было практически невозможно.
Они могли образоваться через миллионы секунд после Большого взрыва — задолго до появления звёзд.
Их масса могла варьировать на многие порядки, в отличие от "звёздных" чёрных дыр.
Они рассматриваются как один из кандидатов на роль тёмной материи, но не как её единственный источник.
