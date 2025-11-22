Нефтегазовые доходы отступают: экономика России нашла новую опору

Россия всё меньше зависит от нефти и газа в наполнении федерального бюджета. Руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил, что доля ненефтегазовых доходов достигла 70% — такого соотношения в современной истории ещё не фиксировали.
По словам главы налоговой службы, структура доходов федерального бюджета заметно сменилась по сравнению с концом 2010-х годов.
Если в 2018 году поступления делились примерно поровну — около 50% приходилось на нефтегазовые доходы и 50% на ненефтегазовые, то сейчас пропорция иная:
• 70% — ненефтегазовые доходы;
• 30% — нефтегазовые.
Егоров отметил, что, несмотря на то что традиционно государству выгодно иметь больше поступлений от сырьевого сектора, происходящее можно рассматривать как признак адаптации экономики к жизни в условиях ограниченных нефтегазовых доходов.
Федеральная налоговая служба также отчиталась об общей динамике доходов федерального бюджета:
• суммарные поступления выросли на 5%;
• нефтегазовые доходы снизились примерно на 2 трлн рублей;
• ненефтегазовые, напротив, увеличились примерно на 3 трлн рублей.
Фактически падение сырьевых доходов было перекрыто ростом других источников — налогов с несырьевых отраслей, внутреннего потребления и прочих платежей.
Смещение акцента в доходах бюджета от нефти и газа к ненефтегазовому сектору говорит о двух тенденциях сразу:
• бюджет учится жить в условиях снижения сырьевых поступлений;
• нагрузка и значение несырьевого сектора в налоговой системе растут.
При этом власти не отказываются от нефтегазовой составляющей, но подчёркивают важность адаптации к новым условиям, когда стабильность бюджета всё меньше зависит от конъюнктуры мировых цен на энергоносители, пишет РИА Новости.
Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.