Нефтегазовые доходы отступают: экономика России нашла новую опору

Нефть и газ уступают место новым источникам дохода — глава ФНС Егоров
Россия всё меньше зависит от нефти и газа в наполнении федерального бюджета. Руководитель ФНС Даниил Егоров сообщил, что доля ненефтегазовых доходов достигла 70% — такого соотношения в современной истории ещё не фиксировали.

Как изменилось соотношение доходов

По словам главы налоговой службы, структура доходов федерального бюджета заметно сменилась по сравнению с концом 2010-х годов.

Если в 2018 году поступления делились примерно поровну — около 50% приходилось на нефтегазовые доходы и 50% на ненефтегазовые, то сейчас пропорция иная:
• 70% — ненефтегазовые доходы;
• 30% — нефтегазовые.

Егоров отметил, что, несмотря на то что традиционно государству выгодно иметь больше поступлений от сырьевого сектора, происходящее можно рассматривать как признак адаптации экономики к жизни в условиях ограниченных нефтегазовых доходов.

Что произошло с поступлениями в бюджет

Федеральная налоговая служба также отчиталась об общей динамике доходов федерального бюджета:
• суммарные поступления выросли на 5%;
• нефтегазовые доходы снизились примерно на 2 трлн рублей;
• ненефтегазовые, напротив, увеличились примерно на 3 трлн рублей.

Фактически падение сырьевых доходов было перекрыто ростом других источников — налогов с несырьевых отраслей, внутреннего потребления и прочих платежей.

Что это значит для экономики

Смещение акцента в доходах бюджета от нефти и газа к ненефтегазовому сектору говорит о двух тенденциях сразу:
• бюджет учится жить в условиях снижения сырьевых поступлений;
• нагрузка и значение несырьевого сектора в налоговой системе растут.

При этом власти не отказываются от нефтегазовой составляющей, но подчёркивают важность адаптации к новым условиям, когда стабильность бюджета всё меньше зависит от конъюнктуры мировых цен на энергоносители, пишет РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
