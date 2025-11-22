Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом

Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost

На первый взгляд кажется невероятным, что в XXI веке на Земле можно обнаружить масштабные природные феномены, которые ещё ни разу не фиксировались. Однако именно это произошло, когда специалисты из Ливерпуля и Плимута изучали спутниковые снимки южной части Тихого океана. Среди тысяч квадратных километров воды они заметили необычную пару гигантских вихрей, соединённых подводной изогнутой трубкой. Это явление, известное как модон, ранее наблюдали лишь в небольших лабораторных экспериментах — и уж точно не в океане.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морской водоворот

Что именно увидели исследователи

На спутниковых изображениях, полученных в районе Тасманова моря, были заметны два вращающихся водных образования. Они двигались в противоположных направлениях, находились на расстоянии десятков километров друг от друга и при этом были соединены изогнутой подводной "перемычкой". Формирование напоминало живую систему, которая за счёт взаимного вращения удерживает устойчивую структуру — своего рода гигантскую водную "червоточину".

Подобный эффект можно воспроизвести в бассейне или большой ёмкости: два вихря легко соединяются потоком между ними. На океанических масштабах такое наблюдали впервые.

Что делает модоны особенными

Исследование показало, что двойные вихри:

вращаются примерно в десять раз быстрее обычных крупных океанских вихрей;

могут существовать месяцами и преодолевать большие расстояния;

формируются при редком сочетании глубины, температуры и течений.

Чтобы лучше понять явление, учёные проанализировали архив спутников за 25 лет. В результате были обнаружены и другие модоны — преимущественно в водах Океании, где условия для их формирования возникают чаще.

Таблица "Что отличает модоны от обычных океанских вихрей"

Параметр Обычные вихри Модоны Скорость вращения Средняя В 10 раз выше Продолжительность жизни Недели Месяцы Устройство Обычно одиночный вихрь Два вихря, соединённые трубкой Размер От десятков до сотен км Сопоставимый, но более устойчивый Распространённость Часто в разных регионах Встречаются редко

Как образуются модоны

1. Разница температур между слоями воды

Контраст между тёплыми поверхностными и более плотными глубокими слоями создаёт условия для формирования локальных завихрений.

2. Влияние мощного течения

Особенно активно вихри формируются возле Восточно-Австралийского течения — оно задаёт начальную энергию и направление движения.

3. Встреча двух противоположно вращающихся вихрей

Когда два одиночных вихря сближаются, водные массы могут связать их в единую динамическую систему.

4. Формирование подводной "U-образной" трубки

Связующее течение начинает перетекать между вихрями, удерживая их в устойчивой паре.

5. Дальнейшее движение по океану

Модон способен перемещаться на большие расстояния, оставаясь стабильной структурой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Считать вихри отдельными структурами → неправильная интерпретация спутниковых данных → анализировать поток в комплексе, включая подповерхностные слои.

Игнорировать влияние температуры воды → невозможно объяснить устойчивость → учитывать многослойность океана.

Рассматривать модон как аномалию → упускать закономерности формирования → проводить долгосрочный мониторинг.

А что если...

Если подобные структуры действительно активно поднимают питательные вещества на поверхность, то их роль в экологии регионов может оказаться большой. Они могут:

усиливать концентрацию планктона;

привлекать рыбу и морских животных;

изменять распределение питательных веществ;

влиять на локальные климатические процессы.

Учитывая, что модоны могут проходить значительные расстояния, они способны переносить биологические массы между удалёнными зонами.

Плюсы и минусы существования модонов

Плюсы Минусы Поднимают планктон и улучшают кормовую базу Могут менять маршруты течений Способствуют биоразнообразию Могут усиливать турбулентность Обогащают экосистему мелководья Влияют на маршруты миграции рыб Позволяют лучше понять структуру океана Сложны для предсказания

FAQ

Опасны ли модоны для судоходства?

Обычно нет. Они находятся ниже поверхности и не создают опасных волн.

Можно ли увидеть модон с поверхности?

Только косвенно — по изменению линии течений. Полная структура видна лишь со спутников.

Часто ли они образуются?

Редко. Условия для формирования должны совпасть почти идеально.

Мифы и правда

Миф: модоны — гигантские морские воронки.

Правда: они стабильны и не затягивают объекты, это циркуляция воды.

Миф: такие вихри возникают из-за штормов.

Правда: штормы могут провоцировать завихрения, но модоны формируются гораздо глубже.

Миф: модоны — новое явление.

Правда: феномен был известен в теории, но впервые подтверждён в природе в полном масштабе.

Три интересных факта

Модоны могут двигаться быстрее, чем большинство океанских течений вокруг них. Подобные структуры вероятно помогают глубинной воде подниматься ближе к поверхности. Некоторые учёные сравнивают модоны с воздушными циклонами — только под водой.

Исторический контекст

Впервые теоретические описания двойных вихрей появились в XX веке в гидродинамике. Учёные моделировали их в лабораториях, но считали, что в океане такие структуры нестабильны. Только с развитием спутниковой съёмки высокого разрешения стало возможным увидеть детали водных движений на больших площадях. Наблюдение модона в Тасмановом море стало подтверждением давних теоретических работ и подсказало, что в океанах могут существовать и другие малозаметные, но масштабные структуры.