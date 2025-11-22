Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом

На первый взгляд кажется невероятным, что в XXI веке на Земле можно обнаружить масштабные природные феномены, которые ещё ни разу не фиксировались. Однако именно это произошло, когда специалисты из Ливерпуля и Плимута изучали спутниковые снимки южной части Тихого океана. Среди тысяч квадратных километров воды они заметили необычную пару гигантских вихрей, соединённых подводной изогнутой трубкой. Это явление, известное как модон, ранее наблюдали лишь в небольших лабораторных экспериментах — и уж точно не в океане.
На спутниковых изображениях, полученных в районе Тасманова моря, были заметны два вращающихся водных образования. Они двигались в противоположных направлениях, находились на расстоянии десятков километров друг от друга и при этом были соединены изогнутой подводной "перемычкой". Формирование напоминало живую систему, которая за счёт взаимного вращения удерживает устойчивую структуру — своего рода гигантскую водную "червоточину".
Подобный эффект можно воспроизвести в бассейне или большой ёмкости: два вихря легко соединяются потоком между ними. На океанических масштабах такое наблюдали впервые.
Исследование показало, что двойные вихри:
Чтобы лучше понять явление, учёные проанализировали архив спутников за 25 лет. В результате были обнаружены и другие модоны — преимущественно в водах Океании, где условия для их формирования возникают чаще.
|Параметр
|Обычные вихри
|Модоны
|Скорость вращения
|Средняя
|В 10 раз выше
|Продолжительность жизни
|Недели
|Месяцы
|Устройство
|Обычно одиночный вихрь
|Два вихря, соединённые трубкой
|Размер
|От десятков до сотен км
|Сопоставимый, но более устойчивый
|Распространённость
|Часто в разных регионах
|Встречаются редко
Контраст между тёплыми поверхностными и более плотными глубокими слоями создаёт условия для формирования локальных завихрений.
Особенно активно вихри формируются возле Восточно-Австралийского течения — оно задаёт начальную энергию и направление движения.
Когда два одиночных вихря сближаются, водные массы могут связать их в единую динамическую систему.
Связующее течение начинает перетекать между вихрями, удерживая их в устойчивой паре.
Модон способен перемещаться на большие расстояния, оставаясь стабильной структурой.
Если подобные структуры действительно активно поднимают питательные вещества на поверхность, то их роль в экологии регионов может оказаться большой. Они могут:
Учитывая, что модоны могут проходить значительные расстояния, они способны переносить биологические массы между удалёнными зонами.
|Плюсы
|Минусы
|Поднимают планктон и улучшают кормовую базу
|Могут менять маршруты течений
|Способствуют биоразнообразию
|Могут усиливать турбулентность
|Обогащают экосистему мелководья
|Влияют на маршруты миграции рыб
|Позволяют лучше понять структуру океана
|Сложны для предсказания
Опасны ли модоны для судоходства?
Обычно нет. Они находятся ниже поверхности и не создают опасных волн.
Можно ли увидеть модон с поверхности?
Только косвенно — по изменению линии течений. Полная структура видна лишь со спутников.
Часто ли они образуются?
Редко. Условия для формирования должны совпасть почти идеально.
Миф: модоны — гигантские морские воронки.
Правда: они стабильны и не затягивают объекты, это циркуляция воды.
Миф: такие вихри возникают из-за штормов.
Правда: штормы могут провоцировать завихрения, но модоны формируются гораздо глубже.
Миф: модоны — новое явление.
Правда: феномен был известен в теории, но впервые подтверждён в природе в полном масштабе.
Модоны могут двигаться быстрее, чем большинство океанских течений вокруг них.
Подобные структуры вероятно помогают глубинной воде подниматься ближе к поверхности.
Некоторые учёные сравнивают модоны с воздушными циклонами — только под водой.
Впервые теоретические описания двойных вихрей появились в XX веке в гидродинамике. Учёные моделировали их в лабораториях, но считали, что в океане такие структуры нестабильны. Только с развитием спутниковой съёмки высокого разрешения стало возможным увидеть детали водных движений на больших площадях. Наблюдение модона в Тасмановом море стало подтверждением давних теоретических работ и подсказало, что в океанах могут существовать и другие малозаметные, но масштабные структуры.
