Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гуманоид AgiBot A2 установил рекорд дальнего пешего хода по сведениям Гиннесса
Клэр Дэйнс играет писательницу в "Чудовище внутри меня"
Замачивание риса определяет рассыпчатость плова по данным поваров
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил завершение сертификации Lada Azimut
Свитеры крупной вязки стали трендом осени 2025 — стилист Юлия Александрова
Спрос на онигири в России вырос на 30 процентов за год — аналитики
Одышка при подъёме по лестнице нормальна — Каролайн Робертс
Сухие листья помогают предотвратить переувлажнение компоста — сообщает Zahrada
Выловен гигантский скат в пресной воде Деви — рыбаки

Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто

Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
7:38
Наука

Когда летом прошлого года телескопы зафиксировали стремительно летящий объект, пересекающий нашу Солнечную систему, учёные сразу поняли: перед ними не просто комета, а гость из другой звёздной системы. Однако чем глубже специалисты изучали 3I/ATLAS, тем больше вопросов она вызывала. Исследование, охватившее десятки миллионов наблюдений и миллионы лет галактической истории, неожиданно завершилось тупиком. Но именно этот провал делает новую межзвёздную комету одним из самых интригующих объектов последних лет.

Межзвёздная комета
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Межзвёздная комета

Чем 3I/ATLAS отличается от других межзвёздных странников

3I/ATLAS стала третьим официально подтверждённым объектом, прилетевшим из-за пределов Солнечной системы. До неё были Оумуамуа в 2017 году и комета Борисова в 2019 году, но новая гостья выделяется феноменальной скоростью. Каменистое ядро диаметром около 5,6 км, вес которого оценивается в 33 млрд тонн, двигалось почти вдвое быстрее предыдущих межзвёздных посетителей.

Во время её прохода через Солнечную систему астрономы наблюдали объект с разных углов, а марсоход Perseverance сумел запечатлеть его даже с поверхности Марса. Но главный вопрос — где эта комета появилась — оставался без ответа.

Как исследователи попытались отследить её путь

Учёные использовали уникальное свойство гравитации: возможность математически "отматывать" прошлое движения объекта. Зная точную текущую траекторию, можно представить, как она менялась миллионы лет назад. Чтобы выполнить такие расчёты, пришлось задействовать базу из 13 миллионов звёзд, созданную миссией Gaia.

Команда решила ограничиться временным коридором в 10 миллионов лет — за его пределами погрешность моделей становится слишком большой. За это время специалисты проверили все возможные близкие пролёты 3I/ATLAS мимо звёзд на расстоянии до 2 парсеков (примерно 6,5 световых лет).

Что показали расчёты: результаты, которые удивили даже исследователей

За 10 миллионов лет модели указали на 93 потенциальных сближения со звёздами. Из них 62 выглядели статистически значимыми. Однако ни одна встреча не оказалась достаточно мощной, чтобы объяснить нынешний путь кометы. Даже самое сильное влияние звезды Gaia DR3 6863591389529611264 изменило траекторию слишком слабо.

Таким образом, все найденные "следы" оказались бесполезными для объяснения происхождения 3I/ATLAS. Исследователи пришли к выводу, что ни одно известное взаимодействие не могло выбросить объект на ту орбиту, по которой он сейчас движется.

Таблица "Числовые результаты анализа"

Параметр Значение
Задействовано звёзд в выборке 13 млн
Предполагаемые сближения 93
Значимые события 62
Максимальное обнаруженное возмущение Незначительное
Объяснение происхождения Не найдено

Что это может означать: гипотезы ученых

Несмотря на отсутствие прямого ответа, исследование помогло сузить возможные версии:

  • объект с большой вероятностью родом из тонкого диска Млечного Пути — области, где формируются молодые звёзды;
  • источник мог быть планетезимальным диском молодой звезды;
  • 3I/ATLAS способна быть фрагментом древнего межзвёздного "облака Оорта", окружающего удалённые системы;
  • её возраст может составлять миллиарды лет.

Но все эти идеи пока остаются предположениями: комета ускользнула от всех попыток привязать её к конкретной звезде.

Как астрономы восстанавливают путь межзвёздных объектов

1. Задают начальные координаты и скорость

Точные измерения позволяют "размотать" траекторию.

2. Используют каталоги движения миллионов звёзд

Главная база — Gaia DR3.

3. Строят динамические модели

Компьютер просчитывает, как гравитация звёзд могла влиять на движение объекта.

4. Проводят отбор по порогу сближения

Учитывают только встречи ближе 2 парсеков.

5. Оценивают силу гравитационного воздействия

Если оно мало, оно не подходит для объяснения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Рассматривать только яркие звёзды → потеря слабых, но близких объектов → включать весь каталог Gaia.
  • Использовать слишком длинный временной интервал → высокая погрешность → ограничиваться 10 млн лет.
  • Считать один пролёт решающим → упрощение динамики → анализировать всю совокупность событий.

А что если…

Если комета была выброшена из системы более 10 миллионов лет назад, восстановить её путь уже невозможно — слишком много факторов смешивает траекторию. В этом случае единственный путь — дождаться новых межзвёздных объектов и сравнить их характеристики.

Плюсы и минусы подобных исследований

Плюсы Минусы
Углубляют понимание галактической динамики Ограничены точностью звёздных каталогов
Помогают изучать межзвёздные системы Нельзя восстановить далёкое прошлое
Расширяют знания о механизмах выброса тел Огромные вычислительные ресурсы
Открывают новые подходы к навигации объектов Часто приводят к неоднозначным результатам

FAQ

Почему не нашли звезду-источник?
Потому что ни одно сближение не могло дать комете нужный импульс.

Значит ли это, что комета уникальна?
Не уникальна, но её динамика оказалась слишком сложной для восстановления.

Можем ли мы увидеть подобные объекты снова?
Да, ожидается, что межзвёздные посетители будут фиксироваться всё чаще.

Мифы и правда

Миф: межзвёздные кометы должны быть очень старыми.
Правда: они могут выбрасываться и молодыми системами.

Миф: высокие скорости всегда указывают на сверхмассивный выброс.
Правда: ускорение может накопиться за миллионы лет взаимодействий.

Миф: если траектория неизвестна, комета аномальная.
Правда: динамика Млечного Пути настолько сложна, что многие пути восстановить невозможно.

Три интересных факта

  1. Даже миллионы лет назад одна слабая встреча могла изменить будущее объекта.

  2. Межзвёздные объекты помогают проверять теории гравитации и динамики.

  3. Gaia впервые позволяет изучать историю галактики на уровне отдельных тел.

Исторический контекст

Первый межзвёздный объект — Оумуамуа — обнаружили всего несколько лет назад. Его появление стало сенсацией, а последующие находки показали, что подобных странников гораздо больше, чем предполагалось. Развитие миссий Gaia и будущие исследования помогут формировать новую картину миграций тел в Млечном Пути — от молодых систем до древних звёздных скоплений.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Комета 3I/ATLAS наблюдается с повышенной яркостью и отклонениями — ИКИ РАН
Наука и техника
Комета 3I/ATLAS наблюдается с повышенной яркостью и отклонениями — ИКИ РАН
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Клуб Главного Редактора
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Долгожитель среди тракторов: история Т-16 насчитывает 30 лет Сергей Милешкин Короткие тренировки по 15 минут в декабре снижают стресс — фитнес-тренеры Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Последние материалы
Спрос на онигири в России вырос на 30 процентов за год — аналитики
Одышка при подъёме по лестнице нормальна — Каролайн Робертс
Сухие листья помогают предотвратить переувлажнение компоста — сообщает Zahrada
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Долгожитель среди тракторов: история Т-16 насчитывает 30 лет
Выловен гигантский скат в пресной воде Деви — рыбаки
Короткие тренировки по 15 минут в декабре снижают стресс — фитнес-тренеры
Снижение температуры в Анталии с понедельника отметила Метеослужба Турции
Ночные перекусы повышают риск кариеса — стоматолог Чередниченко
Просрочки и смена работы ведут к отказу в ипотеке — экономист Чурилов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.