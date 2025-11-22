Атмосфера играет в лото: столицу швыряет из крайности в крайность — каждый день новый сюрприз

Снег, дождь и ночные заморозки ждут Москву на выходных — метеорологи

Над столицей вновь сгущается переменчивая погода: в ближайшие дни Москва и область окажутся в зоне контрастных температур, туманов и смешанных осадков. Метеорологи предупреждают, что погода будет "скакать" почти ежедневно — от утренних заморозков до дневного тепла. На этом фоне жители заметят, как дорожный лёд сменяется водяной кашей, а уже сформировавшийся снежный покров может стать плотнее.

"Погода будет неустойчивая. В субботу мы окажемся в теплом секторе циклона, в утренние часы возможны туманы. В течение суток будут небольшие осадки. Но температура воздуха в субботу будет положительной и в Москве, и в области", — пояснила метеоролог Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, циклон станет причиной сырой субботы, а уже к воскресенью город ощутит первые попытки зимы взять ситуацию под контроль. Именно в это время ночная температура начнёт опускаться ниже нуля, а осадки будут переходить от снега к дождю.

"Ночью небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а днем это мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха в ночные часы будет отрицательная… Днём в Москве и в области около нуля", — рассказала метеоролог.

Начало новой недели, по словам специалиста, станет наиболее "замысловатым" периодом: потоки тёплого и холодного воздуха будут сталкиваться, создавая почти непрерывные осадки.

"Осадки преимущественно в виде снега… Уже сегодня сформировался снежный покров и не исключено, что снега может добавиться за воскресенье и понедельник", — дала прогноз специалист.

Что сейчас происходит с погодой

Тёплый сектор циклона приносит в регион плюсовые значения днём, но по ночам ситуация резко меняется — температура уходит в минус, а влажность высокая. При такой конфигурации дороги становятся особенно коварными: то гололёд, то мокрый снег, то талая вода. Это типичная позднеосенняя смесь, когда зима ещё не вступила в силу, но уже уверенно заявляет о себе.

Для Москвы подобные "качели" характерны именно в конце ноября: город редко сразу уходит в устойчивый мороз, сначала несколько дней держится баланс между сезонами, сообщает Mostimes.com.

Сравнение погодных условий по дням

Период Осадки Температура Особенности Суббота Туман, слабые осадки днём +1…+3° Влажно, сыро, таяние снега Воскресенье ночь Снег, мокрый снег -2…-4° Гололедица, скользкие тротуары Воскресенье день Мокрый снег → дождь около 0° Снег превращается в кашу Понедельник Снег, дождь, снежная крупа -1…+1° Рост снежного покрова

Как подготовиться

Обувь с рельефной подошвой. В непогоду лучше выбирать зимние ботинки с протектором, который сцепляется со льдом. Антигололёдные средства. Для частных дворов полезно иметь в запасе пескосольную смесь или гранулы против наледи. Автомобильная подготовка.

• проверьте давление в зимних шинах;

• очистите стеклоомывайку и замените её на незамерзающую;

• держите в машине антизапотеватель, скребок, щётку. Одежда по принципу "капусты". Переход температуры от минуса к плюсу делает многослойность самым удобным способом не замёрзнуть и не перегреться. Использование навигаторов с предупреждением о дорожных условиях. Многие приложения сообщают о заторах, обледенении и авариях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выходить из дома в осенней обуви.

Последствие: высокий риск поскользнуться.

Альтернатива: зимние ботинки с антискользящей накладкой.

Ошибка: откладывать смену стеклоомывающей жидкости.

Последствие: стекло замерзает, ухудшая видимость.

Альтернатива: зимняя "незамерзайка" с температурой до -20°.

Ошибка: выезжать на летних или лысых шинах.

Последствие: машина теряет управление на смешанных осадках.

Альтернатива: зимние шины с глубоким протектором.

Мифы и правда

Миф: если днём ноль градусов, гололёда быть не может.

Правда: тонкий лёд образуется ночью, а днём остаётся в затенённых местах.

Правда: мокрый снег чаще приводит к наледи и делает дороги скользкими.

Правда: он возникает при высокой влажности и резком охлаждении воздуха.

Москва входит в период погодной неустойчивости. Жителям стоит готовиться к скользким дорогам, мокрому снегу и переменам в расписании транспорта. Будьте осторожны.