Атмосфера играет в лото: столицу швыряет из крайности в крайность — каждый день новый сюрприз

Над столицей вновь сгущается переменчивая погода: в ближайшие дни Москва и область окажутся в зоне контрастных температур, туманов и смешанных осадков. Метеорологи предупреждают, что погода будет "скакать" почти ежедневно — от утренних заморозков до дневного тепла. На этом фоне жители заметят, как дорожный лёд сменяется водяной кашей, а уже сформировавшийся снежный покров может стать плотнее.
"Погода будет неустойчивая. В субботу мы окажемся в теплом секторе циклона, в утренние часы возможны туманы. В течение суток будут небольшие осадки. Но температура воздуха в субботу будет положительной и в Москве, и в области", — пояснила метеоролог Татьяна Позднякова.
По словам специалиста, циклон станет причиной сырой субботы, а уже к воскресенью город ощутит первые попытки зимы взять ситуацию под контроль. Именно в это время ночная температура начнёт опускаться ниже нуля, а осадки будут переходить от снега к дождю.
"Ночью небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а днем это мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха в ночные часы будет отрицательная… Днём в Москве и в области около нуля", — рассказала метеоролог.
Начало новой недели, по словам специалиста, станет наиболее "замысловатым" периодом: потоки тёплого и холодного воздуха будут сталкиваться, создавая почти непрерывные осадки.
"Осадки преимущественно в виде снега… Уже сегодня сформировался снежный покров и не исключено, что снега может добавиться за воскресенье и понедельник", — дала прогноз специалист.
Тёплый сектор циклона приносит в регион плюсовые значения днём, но по ночам ситуация резко меняется — температура уходит в минус, а влажность высокая. При такой конфигурации дороги становятся особенно коварными: то гололёд, то мокрый снег, то талая вода. Это типичная позднеосенняя смесь, когда зима ещё не вступила в силу, но уже уверенно заявляет о себе.
Для Москвы подобные "качели" характерны именно в конце ноября: город редко сразу уходит в устойчивый мороз, сначала несколько дней держится баланс между сезонами, сообщает Mostimes.com.
|Период
|Осадки
|Температура
|Особенности
|Суббота
|Туман, слабые осадки
|днём +1…+3°
|Влажно, сыро, таяние снега
|Воскресенье ночь
|Снег, мокрый снег
|-2…-4°
|Гололедица, скользкие тротуары
|Воскресенье день
|Мокрый снег → дождь
|около 0°
|Снег превращается в кашу
|Понедельник
|Снег, дождь, снежная крупа
|-1…+1°
|Рост снежного покрова
Ошибка: выходить из дома в осенней обуви.
Последствие: высокий риск поскользнуться.
Альтернатива: зимние ботинки с антискользящей накладкой.
Ошибка: откладывать смену стеклоомывающей жидкости.
Последствие: стекло замерзает, ухудшая видимость.
Альтернатива: зимняя "незамерзайка" с температурой до -20°.
Ошибка: выезжать на летних или лысых шинах.
Последствие: машина теряет управление на смешанных осадках.
Альтернатива: зимние шины с глубоким протектором.
Москва входит в период погодной неустойчивости. Жителям стоит готовиться к скользким дорогам, мокрому снегу и переменам в расписании транспорта. Будьте осторожны.
