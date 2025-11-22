Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Луна может хранить чужие следы под пылью миллиардов лет: исследование намекает на зонды, которых мы не замечали

Луну назвали оптимальной базой для поиска инопланетных артефактов: профессор Эллери
Наука

А что, если внеземные самовоспроизводящиеся зонды уже давно здесь — и мы просто не умеем их искать? Именно такую мысль развивает профессор Алекс Эллери из Карлтонского университета в своём новом исследовании, опирающемся на идеи Джона фон Неймана и современные достижения инженерии.

Луна ночью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Луна ночью

От "универсального конструктора" к межзвёздным зондами

В 1949 году Джон фон Нейман представил концепцию "универсального конструктора" — машины, способной создавать свою копию. Позже его труды оформили в фундаментальную книгу "Теория самовоспроизводящихся автоматов" (1966).

Эта идея вдохновила учёных, работающих в SETI: если цивилизация достаточно развита, зачем отправлять космолёты с экипажем, если можно запустить самовоспроизводящиеся зонды, которые разведают всю галактику за несколько эпох?

"Они могли быть здесь". Гипотеза Эллери

"Самовоспроизводящиеся зонды теоретически могли уже посещать Солнечную систему и даже работать здесь сейчас", — утверждает в новой работе, опубликованной как препринт на arXiv, профессор Эллери.

Он считает, что SETI пора сосредоточиться не только на поиске радиосигналов, а на контрольных техносигнатурах — следах деятельности таких автоматов.

Почему самовоспроизводящиеся зонды — логичный выбор цивилизации

По мнению исследователя, мотив отправки автоматических зондов прост — выживание.

Причины могут быть разными:

  • вырваться за пределы жизни своей звезды;

  • избежать угрозы уничтожения;

  • опередить собственные технологии, которые могут стать опасными;

  • исследовать галактику, оценивать угрозы, искать ресурсы.

"Зонды инопланетян будут руководствоваться соображениями выживания", — подчёркивает Эллери. — Наука сама по себе не главный мотор исследований. В основе чаще лежат жадность или стремление к спасению.

Преимущества автоматов перед биологическими существами

Зонды не ограничены слабостью живых организмов:

  • способны выдерживать ускорения выше 9,8 м/с²;

  • не нуждаются в пище, кислороде и биорегенерации;

  • материалы и энергию могут добывать по пути — из астероидов, комет, блуждающих планет.

Такое поведение оставляет узнаваемые следы, которые мы уже можем искать.

Как будут действовать самовоспроизводящиеся зонды

Эллери предлагает шестиступенчатую схему их поведения:

  1. Первые цели — астероиды и луны. Это богатейшие источники сырья.

  2. Строительство исследовательских аппаратов для изучения системы.

  3. Выбор и закрепление ресурсных точек под будущие базы.

  4. Запуск автопроизводства новых зондов, разведчиков и дозорных.

  5. Долгосрочное картирование всей системы.

  6. Выполнение сложных задач, включая возможное строительство орбитальных структур (цилиндры О'Нейла), а в спорных гипотезах — даже направленную панспермию.

Каждый этап оставляет техносигнатуры — значит, их можно искать.

Почему Луна — идеальное место для поиска

По расчётам Эллери:

  • отличить переработку астероидов от естественных процессов сложно;

  • зато Луна — идеальная производственная база и "склад" потенциальных артефактов;

  • источником энергии могли выступать ядерные реакторы Magnox, оставляющие характерные изотопные следы (Th-232, Nd-144, Ba-137).

Он предполагает, что среди астероидных металлов на Луне могут быть спрятанные артефакты — "дары" от зондов, доступные лишь цивилизации, достигшей определённого технического уровня.

Зачем это нужно нам

Мы стоим на пороге активного освоения Луны и Марса, а также коммерциализации орбиты. Наступающая космическая эпоха означает одно:

чтобы выжить в долгосрочной перспективе, человечеству нужно понимать, где скрыты ресурсы и возможные техносигнатуры.

Если такие зонды действительно посещали Солнечную систему, их следы могут стать первым доказательством внеземного разума — и у нас есть шанс их найти.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Последние материалы
Психологи выявили связь дежавю с ложным предвидением: ScienceDirect
Раннее отлучение до 8 недель увеличивает риск агрессии по данным Lemagduchat
Падение цен на эти товары удивило жителей Санкт-Петербурга — ГУ Банка России
Анфиса Чехова отказалась возрождать шоу "Секс с Анфисой Чеховой"
Домашний комплекс снижает мышечное напряжение — тренеры
Смесь водки и глицерина предотвращает конденсат на окнах — Азбука огородника
Сравнение салa и соевого масла выявило различия в холестерине, по данным ФСАП
Рост тарифов усложнит содержание автопарков и увеличит операционные расходы — Росбалт
Райская жизнь на Маврикии однажды может обернуться суровой реальностью — Daily Mail
Кольца Сатурна скоро станут невидимыми — астрономы
