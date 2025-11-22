Луна может хранить чужие следы под пылью миллиардов лет: исследование намекает на зонды, которых мы не замечали

А что, если внеземные самовоспроизводящиеся зонды уже давно здесь — и мы просто не умеем их искать? Именно такую мысль развивает профессор Алекс Эллери из Карлтонского университета в своём новом исследовании, опирающемся на идеи Джона фон Неймана и современные достижения инженерии.
В 1949 году Джон фон Нейман представил концепцию "универсального конструктора" — машины, способной создавать свою копию. Позже его труды оформили в фундаментальную книгу "Теория самовоспроизводящихся автоматов" (1966).
Эта идея вдохновила учёных, работающих в SETI: если цивилизация достаточно развита, зачем отправлять космолёты с экипажем, если можно запустить самовоспроизводящиеся зонды, которые разведают всю галактику за несколько эпох?
"Самовоспроизводящиеся зонды теоретически могли уже посещать Солнечную систему и даже работать здесь сейчас", — утверждает в новой работе, опубликованной как препринт на arXiv, профессор Эллери.
Он считает, что SETI пора сосредоточиться не только на поиске радиосигналов, а на контрольных техносигнатурах — следах деятельности таких автоматов.
По мнению исследователя, мотив отправки автоматических зондов прост — выживание.
Причины могут быть разными:
вырваться за пределы жизни своей звезды;
избежать угрозы уничтожения;
опередить собственные технологии, которые могут стать опасными;
исследовать галактику, оценивать угрозы, искать ресурсы.
"Зонды инопланетян будут руководствоваться соображениями выживания", — подчёркивает Эллери. — Наука сама по себе не главный мотор исследований. В основе чаще лежат жадность или стремление к спасению.
Зонды не ограничены слабостью живых организмов:
способны выдерживать ускорения выше 9,8 м/с²;
не нуждаются в пище, кислороде и биорегенерации;
материалы и энергию могут добывать по пути — из астероидов, комет, блуждающих планет.
Такое поведение оставляет узнаваемые следы, которые мы уже можем искать.
Эллери предлагает шестиступенчатую схему их поведения:
Первые цели — астероиды и луны. Это богатейшие источники сырья.
Строительство исследовательских аппаратов для изучения системы.
Выбор и закрепление ресурсных точек под будущие базы.
Запуск автопроизводства новых зондов, разведчиков и дозорных.
Долгосрочное картирование всей системы.
Выполнение сложных задач, включая возможное строительство орбитальных структур (цилиндры О'Нейла), а в спорных гипотезах — даже направленную панспермию.
Каждый этап оставляет техносигнатуры — значит, их можно искать.
По расчётам Эллери:
отличить переработку астероидов от естественных процессов сложно;
зато Луна — идеальная производственная база и "склад" потенциальных артефактов;
источником энергии могли выступать ядерные реакторы Magnox, оставляющие характерные изотопные следы (Th-232, Nd-144, Ba-137).
Он предполагает, что среди астероидных металлов на Луне могут быть спрятанные артефакты — "дары" от зондов, доступные лишь цивилизации, достигшей определённого технического уровня.
Мы стоим на пороге активного освоения Луны и Марса, а также коммерциализации орбиты. Наступающая космическая эпоха означает одно:
чтобы выжить в долгосрочной перспективе, человечеству нужно понимать, где скрыты ресурсы и возможные техносигнатуры.
Если такие зонды действительно посещали Солнечную систему, их следы могут стать первым доказательством внеземного разума — и у нас есть шанс их найти.
