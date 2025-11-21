Эхо прошлого проникло в новый момент и исказило восприятие: VR-опыты показали, как дежавю обманывает мозг

Психологи выявили связь дежавю с ложным предвидением: ScienceDirect

Почему нам кажется, что во время дежавю мы можем предсказать будущее? Новое экспериментальное исследование впервые подтверждает, что ощущение чего-то знакомого способно вызвать полную иллюзию «пророческого» знания — хотя реального предвидения там нет.

Когда мозг подсказывает то, чего не знает

Феномен дежавю будоражит людей веками: мы вдруг ощущаем, что уже видели ситуацию, которую умом воспринимаем как совершенно новую. В этот момент нередко возникает ощущение, что следующий шаг тоже знаком и будто бы предсказуем. Чем ярче дежавю, тем сильнее уверенность, что мы "знаем" развитие событий.

До недавнего времени учёные не могли понять, что порождает эту иллюзию:

само ли чувство смутной знакомости, или

внешние культурные установки и стереотипы?

Как учёные проверили связь

Чтобы разобраться, психологи поставили серию экспериментов в виртуальной реальности, где можно контролировать степень появления дежавю.

Что делали участники:

смотрели VR-туры по различным локациям — от боулинг-клубов до школьных кафетериев;

некоторые сцены показывали повторно, чтобы усилить эффект памяти;

затем им демонстрировали новые, но частично похожие по планировке пространства — именно это и вызывало скрытое дежавю.

Перед поворотом камеры видео останавливали. Испытуемые должны были:

оценить, кажется ли сцена знакомой, попытаться предсказать направление следующего поворота.

Что удалось выявить

Эксперимент дал ясную картину:

чем сильнее искусственно вызванное дежавю,

тем вероятнее участникам казалось , что они могут предсказать дальнейший поворот камеры;

но при этом их реальные угадывания не превышали случайного уровня.

То есть мозг создаёт мощную иллюзию знания — несмотря на полное отсутствие информации о будущем.

Эти результаты показывают: "предсказательное чувство" во время дежавю — не сверхспособность, а когнитивная уловка, рождающаяся из ложного ощущения знакомости. Мы ощущаем уверенность, но это лишь субъективное переживание, не подкреплённое реальностью.