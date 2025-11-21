Эхо прошлого проникло в новый момент и исказило восприятие: VR-опыты показали, как дежавю обманывает мозг

Почему нам кажется, что во время дежавю мы можем предсказать будущее? Новое экспериментальное исследование впервые подтверждает, что ощущение чего-то знакомого способно вызвать полную иллюзию «пророческого» знания — хотя реального предвидения там нет.
Феномен дежавю будоражит людей веками: мы вдруг ощущаем, что уже видели ситуацию, которую умом воспринимаем как совершенно новую. В этот момент нередко возникает ощущение, что следующий шаг тоже знаком и будто бы предсказуем. Чем ярче дежавю, тем сильнее уверенность, что мы "знаем" развитие событий.
До недавнего времени учёные не могли понять, что порождает эту иллюзию:
само ли чувство смутной знакомости, или
внешние культурные установки и стереотипы?
Чтобы разобраться, психологи поставили серию экспериментов в виртуальной реальности, где можно контролировать степень появления дежавю.
Что делали участники:
смотрели VR-туры по различным локациям — от боулинг-клубов до школьных кафетериев;
некоторые сцены показывали повторно, чтобы усилить эффект памяти;
затем им демонстрировали новые, но частично похожие по планировке пространства — именно это и вызывало скрытое дежавю.
Перед поворотом камеры видео останавливали. Испытуемые должны были:
оценить, кажется ли сцена знакомой,
попытаться предсказать направление следующего поворота.
Эксперимент дал ясную картину:
чем сильнее искусственно вызванное дежавю,
тем вероятнее участникам казалось, что они могут предсказать дальнейший поворот камеры;
но при этом их реальные угадывания не превышали случайного уровня.
То есть мозг создаёт мощную иллюзию знания — несмотря на полное отсутствие информации о будущем.
Эти результаты показывают: "предсказательное чувство" во время дежавю — не сверхспособность, а когнитивная уловка, рождающаяся из ложного ощущения знакомости. Мы ощущаем уверенность, но это лишь субъективное переживание, не подкреплённое реальностью.
