Биологические часы наконец щёлкнули в нужную сторону: эта вечерняя привычка помогает сбить давление

Можно ли снизить давление, просто выбрав фиксированное время отхода ко сну? Недавняя работа исследователей из Орегонского института наук о здоровье труда намекает: да, и эффект может быть сопоставим с тем, что дают спорт и уменьшение соли в рационе.
По словам специалиста OccHealthSci Саураба Тосара, привычка ложиться спать в одно и то же время способна заметно улучшить состояние людей с гипертонией — заболеванием, которое диагностировано почти у половины взрослых в США. И это не требует сложных усилий: только немного дисциплины.
В журнале SLEEP Advances опубликованы результаты работы Тосара и Леандро Кампоса де Брито. Они наблюдали 11 взрослых среднего возраста, которым сначала дали неделю жить в привычном режиме сна, а затем попросили две недели ложиться спать строго в выбранное время и отказаться от дневного сна.
Важная деталь: участникам не указывали спать больше или меньше — лишь соблюдать регулярность.
После вмешательства вариативность времени отхода ко сну сократилась с 30 минут до всего 7, а показатели здоровья изменились заметно:
Суточное давление снизилось:
— систолическое на 4 мм рт. ст.
— диастолическое на 3 мм рт. ст.
Ночное давление упало ещё сильнее:
— минус 5 мм рт. ст. (систолическое)
— минус 4 мм рт. ст. (диастолическое)
Такие показатели сопоставимы с результатами регулярной физической активности или уменьшения потребления соли. И даже участники, которые принимали лекарства, ощущали дополнительный эффект.
У половины людей давление снизилось до уровня, указывающего на полезные физиологические изменения. А снижение ночного давления на 5 мм рт. ст. связано с уменьшением риска сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 10%.
Крупные исследования давно связывают нерегулярный сон с риском гипертонии и сердечно-сосудистых болезней. Например, в одном из них увеличение колебаний времени отхода ко сну всего на 30 минут повышало вероятность гипертонии более чем на треть.
По мнению Брито и Тосара, дело в нарушении циркадных ритмов — системы, управляющей нашими циклами сна и бодрствования, а также работой сердечно-сосудистой системы. Когда ритм сбивается, страдает и сердце.
