Рентген заглянул в прошлое: древний меч открыл тайну, спрятанную кузнецом тысячелетие назад

Рентген выявил клеймо на мече из кургана Гульбище — Курчатовский институт
6:29
Наука

В 1872 году в кургане Гульбище под Черниговом археологи нашли роскошный меч, принадлежавший, по всей видимости, представителю знати Древней Руси. Артефакт пролежал в земле почти тысячу лет, пережил огонь погребального костра и был сильно повреждён, но даже в таком виде сохранил следы мастерства древнего кузнеца. Теперь, спустя века, современные технологии позволили учёным заглянуть внутрь металла и открыть то, что невозможно было увидеть невооружённым глазом.

Археолог изучает находку в лаборатории
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археолог изучает находку в лаборатории

Исследование проводили специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" совместно с историками и реставраторами. Для анализа использовалась рентгеновская томография - метод, который позволяет получать изображения внутренних структур без повреждения объекта.

Что удалось увидеть

Сканирование показало, что даже фрагменты меча хранят массу информации. На одной стороне клинка удалось различить клеймо +ULFBERHT+, характерное для оружия, изготавливаемого в Западной Европе в IX-XI веках. На другой стороне виден ещё один знак — геометрический узор в виде наклонной решётки. Исследователи считают, что такие символы могли обозначать мастерскую или серию оружия.

По мнению специалистов, меч из Гульбища, вероятнее всего, был импортирован и принадлежал высокопоставленному воину, связанному с княжеской дружиной. Это соответствует представлениям о тесных торговых и военных связях Руси с Европой в эпоху раннего Средневековья.

"Мы получили возможность увидеть структуру и внутренние клейма меча без вскрытия или разборки артефакта", — отметил представитель НИЦ "Курчатовский институт".

Как устроен этот артефакт

Исследование рукояти выявило сложный декоративный узор. Металлические нити, уложенные спирально в специальные каналы, образуют сетчатую поверхность с геометрическим рисунком. Анализ состава проводился с помощью портативного рентгенофлуоресцентного анализатора, который позволяет определить, из каких металлов выполнены украшения.

Состав показал: для инкрустации использовались благородные сплавы — серебро и медь. Такой декор был редкостью и свидетельствовал о принадлежности меча элите.

Сравнение мечей эпохи

Элемент Меч из Гульбища Западноевропейские мечи IX-X вв.
Клеймо +ULFBERHT+, символ-решётка +ULFBERHT+, INGELRII
Материал рукояти Серебро и медь Серебро, бронза, латунь
Метод украшения Спиральная проволока, каналы Инкрустация и гравировка
Состояние Частично восстановлен Сильно повреждены, коррозированы

Как проходило исследование

  • Подготовка: поверхность клинка очистили от земли и коррозии, не нарушая структуру металла.
  • Сканирование: обломки меча помещены в рентгеновский томограф для послойного анализа.
  • 3D-визуализация: из сотен срезов создана точная цифровая модель артефакта.
  • Химический анализ: рукоять и инкрустации изучены портативным рентгенофлуоресцентным спектрометром.
  • Сравнение: результаты сопоставлены с аналогичными мечами, найденными в Европе и Скандинавии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: механическая очистка артефакта без предварительного сканирования.
    Последствие: можно потерять следы клейма или остатки инкрустации.
    Альтернатива: применять рентгеновские и лазерные методы для первичной диагностики.
  • Ошибка: использование агрессивных химических реагентов.
    Последствие: разрушение патинированных слоёв.
    Альтернатива: мягкая лазерная или ультразвуковая очистка.
  • Ошибка: отсутствие цифровой фиксации находки.
    Последствие: утрата возможности анализа и реконструкции.
    Альтернатива: 3D-сканирование до реставрации.

А что если меч — западноевропейский

Наличие клейма +ULFBERHT+ говорит о западном происхождении артефакта. Такие клинки изготавливались мастерами в районе Рейна и пользовались огромной популярностью у знати и дружинников по всей Европе. Считается, что часть подобных мечей попадала в Восточную Европу по торговым маршрутам, связывавшим франкские земли, Скандинавию и Русь.

Таким образом, меч из Гульбища стал ещё одним доказательством того, что Древняя Русь не была изолирована, а активно участвовала в международном обмене технологиями и культурой.

FAQ

Какого времени меч из Гульбища

Датируется началом X века — временем становления Древнерусского государства.

Кто мог владеть таким оружием

Представитель военной знати или дружинник князя, поскольку инкрустация и серебро указывали на высокий статус.

Где можно увидеть находку

После завершения реставрации артефакт планируется представить на выставке в одном из государственных музеев России.

Мифы и правда

  • Миф: рентген может повредить древние артефакты.
    Правда: современные установки безопасны и не влияют на металл.
  • Миф: клеймо ULFBERHT встречается только в Скандинавии.
    Правда: подобные мечи производились во франкских мастерских вдоль Рейна.
  • Миф: серебро использовали только как украшение.
    Правда: оно также предотвращало коррозию рукояти.

3 интересных факта

  • Мечи с клеймом +ULFBERHT+ найдены более чем в сотне мест от Ирландии до Поволжья.
  • Это одни из первых образцов европейского высокоуглеродистого оружейного железа.
  • Метод рентгенотомографии впервые в России применён для анализа объекта раннего Средневековья.

Исторический контекст

  • В IX-X веках Русь активно участвовала в торговле с Западной Европой через варяжские пути.
  • Импортные мечи с клеймом +ULFBERHT+ высоко ценились и символизировали власть и статус.
  • Находка из Гульбища подтверждает роль Древней Руси как участника международных связей и обмена технологиями.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
