Рентген заглянул в прошлое: древний меч открыл тайну, спрятанную кузнецом тысячелетие назад

В 1872 году в кургане Гульбище под Черниговом археологи нашли роскошный меч, принадлежавший, по всей видимости, представителю знати Древней Руси. Артефакт пролежал в земле почти тысячу лет, пережил огонь погребального костра и был сильно повреждён, но даже в таком виде сохранил следы мастерства древнего кузнеца. Теперь, спустя века, современные технологии позволили учёным заглянуть внутрь металла и открыть то, что невозможно было увидеть невооружённым глазом.
Исследование проводили специалисты Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" совместно с историками и реставраторами. Для анализа использовалась рентгеновская томография - метод, который позволяет получать изображения внутренних структур без повреждения объекта.
Сканирование показало, что даже фрагменты меча хранят массу информации. На одной стороне клинка удалось различить клеймо +ULFBERHT+, характерное для оружия, изготавливаемого в Западной Европе в IX-XI веках. На другой стороне виден ещё один знак — геометрический узор в виде наклонной решётки. Исследователи считают, что такие символы могли обозначать мастерскую или серию оружия.
По мнению специалистов, меч из Гульбища, вероятнее всего, был импортирован и принадлежал высокопоставленному воину, связанному с княжеской дружиной. Это соответствует представлениям о тесных торговых и военных связях Руси с Европой в эпоху раннего Средневековья.
"Мы получили возможность увидеть структуру и внутренние клейма меча без вскрытия или разборки артефакта", — отметил представитель НИЦ "Курчатовский институт".
Исследование рукояти выявило сложный декоративный узор. Металлические нити, уложенные спирально в специальные каналы, образуют сетчатую поверхность с геометрическим рисунком. Анализ состава проводился с помощью портативного рентгенофлуоресцентного анализатора, который позволяет определить, из каких металлов выполнены украшения.
Состав показал: для инкрустации использовались благородные сплавы — серебро и медь. Такой декор был редкостью и свидетельствовал о принадлежности меча элите.
|Элемент
|Меч из Гульбища
|Западноевропейские мечи IX-X вв.
|Клеймо
|+ULFBERHT+, символ-решётка
|+ULFBERHT+, INGELRII
|Материал рукояти
|Серебро и медь
|Серебро, бронза, латунь
|Метод украшения
|Спиральная проволока, каналы
|Инкрустация и гравировка
|Состояние
|Частично восстановлен
|Сильно повреждены, коррозированы
Наличие клейма +ULFBERHT+ говорит о западном происхождении артефакта. Такие клинки изготавливались мастерами в районе Рейна и пользовались огромной популярностью у знати и дружинников по всей Европе. Считается, что часть подобных мечей попадала в Восточную Европу по торговым маршрутам, связывавшим франкские земли, Скандинавию и Русь.
Таким образом, меч из Гульбища стал ещё одним доказательством того, что Древняя Русь не была изолирована, а активно участвовала в международном обмене технологиями и культурой.
Датируется началом X века — временем становления Древнерусского государства.
Представитель военной знати или дружинник князя, поскольку инкрустация и серебро указывали на высокий статус.
После завершения реставрации артефакт планируется представить на выставке в одном из государственных музеев России.
