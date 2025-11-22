Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Форум БРИКС провёл 80 мероприятий в гибридном формате — организаторы
Зимний воздух снижает липиды кожи — дерматологи
Фильм "Подмена" основан на реальном деле пропавшего ребёнка
Карелия показывает яркие осенние цвета скал и озёр по данным гидов
Польские кнедлики подают с жареным луком и сметаной
Засаленные кнопки плиты мягко очищают сода и горчичный порошок — Марина Соколова
Ментоловая зубная паста снижает активность крыс в саду — сообщает Malatec
Фильм "Бэтмен и Робин" признан худшим в карьере Клуни
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты

Охота каменного века обернулась сенсацией: древняя ДНК возрастом 300 тысяч лет меняет археологию

В Шёнингене восстановлен древнейший митогеном лошади — Козимо Пост
7:06
Наука

Открытие древней ДНК в Германии вновь повернуло взгляды археологов и генетиков к Шёнингену — знаковому памятнику эпохи палеолита, где впервые удалось извлечь почти полный митохондриальный геном вымершей лошади прямо с места доисторической охоты. Новое исследование показало: найденные 300 тысяч лет назад останки принадлежат лошадям вида Equus mosbachensis, а их ДНК напрямую связана с родоначальниками современных домашних лошадей.

Неандертальцы у древнего озера
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Неандертальцы у древнего озера

Почему находка в Шёнингене стала сенсацией

Место раскопок в Германии давно известно благодаря уникальным деревянным копьям — старейшим из обнаруженных охотничьих орудий на планете. Но теперь здесь найден новый генетический материал, который меняет представления о сохранности древней ДНК под открытым небом.

Учёные проанализировали почти полные митохондриальные геномы двух особей, останки которых лежали рядом с теми самыми копьями. Это стало первым случаем успешного восстановления столь древней ДНК вне пещер или вечной мерзлоты. Ранее все рекорды по возрасту "открытой” древней ДНК ограничивались примерно 240 тысячами лет.

"Кости из Шёнингена открывают окно в биологическую историю, которую раньше невозможно было расшифровать," — отметил руководитель проекта доктор философии Козимо Пост.

Что удалось выяснить по геному лошади

Изученные митохондриальные последовательности образуют глубокие и обособленные ветви на эволюционном древе, доказывая, что древние лошади из Шёнингене — прямые родственники современных, хотя их материнские линии не дожили до наших дней. Генетический материал извлекали из каменистой кости черепа, способной хорошо сохранять ДНК даже в неблагоприятных условиях.

Филогенетический анализ показал: у этих лошадей был общий предок с современными, и именно через их материнскую ветвь шло формирование генофонда домашних пород.

Как сохраняется ДНК вне пещер и вечной мерзлоты

Главный феномен в том, что ДНК пережила десятки тысяч лет не в холоде и не в изоляции от воздуха, а в заболоченной почве древнего озера, где низкий уровень кислорода и стабильная температура замедляли разложение. Это доказывает, что ценные генетические данные можно находить и там, где ранее это считалось невозможным.

В таблице ниже — сравнение условий и рекордов по сохранности ДНК крупных млекопитающих:

Место находки Возраст ДНК (лет) Окружающая среда Виды
Вечная мерзлота Якутии до 1 000 000 лёд, анаэробная среда мамонты
Пещеры Испании ~400 000 прохлада, сухость неандертальцы
Шёнинген, Германия ~300 000 заболоченная почва лошади

Как извлекали и анализировали ДНК

Исследователи использовали новейшие методы целенаправленного захвата и фильтрации, чтобы выделить даже мельчайшие фрагменты молекул. Отбор шёл из плотной кости внутреннего уха — этовисочной кости, в которой особенно хорошо "консервируется” ДНК. Анализы показали: несмотря на все сложности, извлечённая информация очень точна и устойчива к ошибкам из-за повреждений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что под открытым небом ДНК не сохраняется.
    Последствие: упущенные возможности для новых открытий.
    Альтернатива: проводить раскопки в разных ландшафтах, применять современные методы экстракции ДНК.

  • Ошибка: опираться только на морфологию костей для классификации видов.
    Последствие: возможные ошибки в датировке и эволюционной истории.
    Альтернатива: совмещать генетические и палеонтологические методы.

  • Ошибка: игнорировать связь между находками орудий и останками животных.
    Последствие: неполное понимание образа жизни древних людей.
    Альтернатива: анализировать археологические объекты в комплексе.

А что если… из других регионов мира удастся получить столь же древнюю ДНК?

Это позволит переписать всю историю расселения и эволюции многих животных, а также лучше понять взаимодействие человека и фауны в палеолите.

Плюсы и минусы анализа древней ДНК вне пещер

Плюсы Минусы
Доступ к новым ландшафтам и популяциям Сложнее извлекать целые цепочки
Дополняет археологическую картину Большой риск загрязнения
Расширяет временные рамки изучения Меньше шансов найти идеально сохранившуюся ДНК

FAQ

Почему митохондриальная ДНК, а не ядерная?
Митохондрий в клетке больше, а их ДНК лучше сохраняется, что упрощает анализ.

Возможна ли датировка только по геному?
Да, молекулярные часы позволяют уточнить возраст линий, но для полной картины нужна биостратиграфия.

Дают ли такие находки новую информацию о поведении древних людей?
Безусловно: когда есть и кости, и орудия, и геномы, становится понятно, как и чем жили охотники палеолита.

Мифы и правда

  • Миф: древнюю ДНК можно найти только в пещерах и вечной мерзлоте.
    Правда: болотистые отложения под открытым небом тоже могут сохранять молекулы тысячелетиями.

  • Миф: все древние лошади одинаковы по происхождению.
    Правда: линии сильно различались — не все вымершие формы дали потомство современным породам.

  • Миф: совместное нахождение костей и орудий — просто совпадение.
    Правда: археологические раскопки Шёнингена показывают: это следы организованной охоты.

3 интересных факта

  1. Шёнингенские копья признаны самыми старыми охотничьими орудиями, изготовленными из дерева.

  2. Лошади Equus mosbachensis исчезли задолго до начала одомашнивания, но их гены передались через другие ветви.

  3. Современные методы позволяют "прочитать” ДНК даже из небольших фрагментов, сохранившихся в воде или иле.

Исторический контекст

  • 1990‑е: первые находки деревянных копий в Шёнингене кардинально меняют взгляды на охотничьи традиции древних людей.

  • 2000‑е: активно изучаются методы сохранения ДНК вне "классических” условий.

  • 2020‑е: экстрагирована ДНК возрастом 300 000 лет, открыв новые возможности для изучения популяций млекопитающих.

Когда в одном месте сходятся останки животных, древние орудия и хорошо сохранившаяся ДНК, учёные получают уникальное окно в прошлое, чтобы восстановить целостную картину жизни людей и животных ледникового периода.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Домашние животные
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Недвижимость
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Живут там, где другим не выжить: комнатные растения, которым хватает даже призрачного света
Залейте это водой — и квартира очистится сама: средство, после которого тараканы просто исчезают
Залейте это водой — и квартира очистится сама: средство, после которого тараканы просто исчезают
Последние материалы
Подписан контракт на выпуск 60 вертолётов CH-47F Block II — Boeing
Импорт плодоовощной продукции из Афганистана в Россию вырос на 12,5% в 2025 году
Стабильный режим питания улучшил контроль голода — диетологи
RF-лифтинг Volnewmer улучшает уплотнение кожи — хирург Спиридонова
Нарушенный кровоток снижает силу на тренировках по данным тренеров
В прокат выходит драма Мэри Бронштейн о женском выгорании
Зависимость от импорта снизят внедрением техсбора — Минпромторг
Декоративные ивы украшают сад цветными побегами осенью по данным ботаников
Зимняя сухость кожи связана с потерей барьера и микробиома — дерматолог Иванова
Во время Рамадана туристам запрещено есть и пить на виду у местных в ряде стран
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.