Стальные гиганты меняют хозяина: США запускают модернизацию, которая меняет вертолётный парк Германии

Подписан контракт на выпуск 60 вертолётов CH-47F Block II — Boeing
7:44
Наука

США официально запустили процедуру масштабной модернизации немецкой армейской авиации, дав старт контракту на выпуск 60 новых тяжёлых вертолётов CH-47F Block II для Бундесвера. Контракт, подписанный 27 октября между Минобороны США и Boeing, — первая фаза реализации долгосрочной программы обновления транспортных вертолётов Люфтваффе.

Вертолет армии США Black Hawk
Фото: defenseimagery.mil by Gertrud Zach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вертолет армии США Black Hawk

Ключевые детали сделки и производственный процесс

Новый контракт оценивается в 876,4 миллиона долларов, а производство и поставки запланированы до октября 2035 года. Выпускать винтокрылые машины будут на заводе Boeing в Ридли-Парке (Пенсильвания), где сосредоточено основное производство тяжёлых транспортных платформ. Весь проект проходит в рамках программы Foreign Military Sales (FMS) и полностью финансируется за счёт уже выделенных Германией средств.

В качестве основного подрядчика выступает Армейское контрактное командование США в Редстоуне (Алабама) — именно оно разместило публичную заявку, на которую откликнулась Boeing.

Почему выбран именно CH-47F Block II

Закупка осуществляется по немецкой госпрограмме Schwerer Transporthubschrauber (STH), стартовавшей в 2022 году. Новые CH-47F Block II с возможностью дозаправки в воздухе должны полностью заменить устаревший парк VFW-Sikorsky CH-53G Stallion, используемый Люфтваффе ещё с 1970‑х. В открытом конкурсе Boeing обошёл Lockheed Martin с их моделью CH-53K King Stallion, предложив более оптимальное решение для нужд Бундесвера.

Подготовка персонала и инфраструктуры

Параллельно с подписанием соглашения Германия заранее инвестировала в подготовку будущих пилотов и технического состава. Ещё летом 2024 года первая группа немецких военных прошла двухнедельное теоретическое и практическое обучение на CH-47F в Форт-Ракере (США) и получила квалификацию пилота. Следующая партия лётчиков планирует завершить подготовку весной.

В обучении принимают участие не только США, но и Нидерланды. Весной Королевские ВВС Нидерландов предоставили свою машину CH-47F и самолёт поддержки для тренинга немецких пилотов и техников, а также для отработки наземной инфраструктуры. С помощью голландского борта тестировались размеры ангаров и совместимость площадок в Германии под новую платформу — это упростило логистику и ускорило ввод техники в строй.

Сравнение: парк тяжёлых транспортных вертолётов Германии

Модель Кол-во (план/факт) Возможность дозаправки Год ввода Производитель
VFW-Sikorsky CH-53G 70 нет 1970‑е Sikorsky
CH-47F Block II 60 да с 2025 Boeing

Советы: как страны интегрируют новую технику

  1. Заранее формировать группу пилотов и техников для обучения у производителя.

  2. Заложить отдельный бюджет на подготовку и тестирование инфраструктуры.

  3. Использовать опыт стран-партнёров для оценки совместимости техники с существующими базами.

  4. Интегрировать обучение с зарубежными союзниками, чтобы ускорить освоение новых платформ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: недооценить важность инфраструктурной подготовки под новую платформу.
    Последствие: задержки с вводом в строй и повышенные расходы на доработку баз.
    Альтернатива: проводить заблаговременные аудиты ангаров и площадок под новую технику.

  • Ошибка: экономить на обучении персонала, надеясь на "быстрое освоение".
    Последствие: высокий риск аварий и ошибок эксплуатации.
    Альтернатива: инвестировать в комплексное обучение пилотов и инженеров с привлечением опытных инструкторов.

  • Ошибка: не учитывать опыт союзников при внедрении новых моделей.
    Последствие: дублирование ошибок и неэффективное использование бюджета.
    Альтернатива: использовать совместные тренировки и обмен знаниями с партнёрами по НАТО.

А что если бы Германия выбрала другую платформу?

Если бы Бундесвер остановился на CH-53K King Stallion от Lockheed Martin, это потребовало бы иной схемы логистики, новых контрактов по техническому обслуживанию и большей перестройки инфраструктуры, поскольку машина крупнее и тяжелее конкурента. Вопрос поддержки, стоимости эксплуатации и логистики был бы решён иначе.

Плюсы и минусы перехода на CH-47F Block II

Плюсы Минусы
Современные технологии и высокая надёжность Меньшее число машин, чем ранее
Возможность дозаправки в воздухе Требуется адаптация инфраструктуры
Быстрая интеграция в структуру НАТО Необходимость переобучения персонала
Проверенная на практике платформа Частичное обновление старого парка

FAQ

Когда начнётся поставка новых вертолётов?
Ожидается поэтапное поступление в 2025–2035 годах.

Что будет с выбывающими CH-53G?
Старые машины будут списываться по мере ввода новых платформ.

Кто ещё из стран НАТО использует CH-47F?
Помимо Германии, этот вертолёт стоит на вооружении в США, Великобритании, Италии, Канаде и ряде других союзников.

Мифы и правда

  • Миф: новые вертолёты существенно увеличат расходы на обслуживание.
    Правда: эксплуатация более новых платформ зачастую обходится дешевле благодаря высокой автоматизации и унификации запчастей.

  • Миф: обучение пилотов займёт годы.
    Правда: большинство лётчиков осваивают CH-47F за несколько недель интенсивной подготовки.

  • Миф: переход на CH-47F приведёт к технической изоляции.
    Правда: наоборот, интеграция в единую платформу с союзниками упростит совместные операции.

3 интересных факта

  1. CH-47F Block II — одна из самых грузоподъёмных моделей в мире, способная транспортировать до 10 тонн полезной нагрузки.

  2. Германия впервые после Холодной войны обновляет парк тяжёлых транспортных вертолётов в таком масштабе.

  3. Новый контракт учитывает перспективы модернизации платформы под будущее вооружение и системы связи.

Исторический контекст

  • 1970‑е: поступление CH-53G на вооружение Бундесвера.

  • 2022: запуск программы STH по обновлению тяжёлого вертолётного парка.

  • 2024: подписание контракта с Boeing на поставку 60 CH-47F Block II.

  • 2035: ожидаемое завершение поставок новых машин.

Контракт между США и Германией — это не просто модернизация парка, а стратегический шаг к унификации европейских армейских стандартов и интеграции в систему коллективной безопасности НАТО.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
