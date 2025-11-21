Невероятные 86%: вот почему мох может спасти человечество в космосе

Мох показал рекордную выносливость за пределами Земли — исследователи

Исследование способности растений выживать за пределами Земли постепенно становится одним из ключевых направлений космической биологии. В центре внимания — споры мха Physcomitrella patens, которые не только выдержали девять месяцев на внешней стороне Международной космической станции, но и сохранили способность к прорастанию после возвращения на Землю. Результат удивил даже тех, кто давно изучает выносливость примитивных растений.

Почему мох — идеальный кандидат для космических экспериментов

Мхи давно считаются одними из самых живучих представителей флоры. Они появляются на пустынных участках, формируют первые почвенные слои и выдерживают условия, несовместимые с жизнью большинства растений. Поэтому неудивительно, что именно их учёные выбирают для проверки биологических пределов — как на Земле, так и в космосе.

Споры мха отличаются простой структурой, низкой потребностью в ресурсах, способностью впадать в состояние покоя и переносить экстремальные нагрузки. Это делает их кандидатами для будущих биотехнологических систем в миссиях на Луну, Марс или астероиды.

Эксперимент: как споры провели девять месяцев вне МКС

Исследователи поместили споры Physcomitrella patens в небольшие контейнеры и закрепили на внешней поверхности станции. Часть образцов была защищена специальными фильтрами, часть — открыта ультрафиолетовому излучению и космическому вакууму. В течение девяти месяцев споры переживали:

резкие перепады температур;

радиационное воздействие;

полное отсутствие воздуха;

глубокую заморозку;

ультрафиолет интенсивности, недоступной на поверхности Земли.

После возвращения на Землю образцы аккуратно регидрировали, поместили в благоприятную среду и проверили жизнеспособность.

Что удалось выяснить после анализа

Результаты оказались неожиданно оптимистичными: практически все споры сохранили способность к прорастанию. Даже образцы, подвергавшиеся сильному ультрафиолету, показали 86% всхожести — не намного меньше, чем контрольная группа на Земле (97%).

Единственным заметным изменением стала деградация хлорофилла — ожидаемое последствие длительного воздействия радиации и ультрафиолета.

Учёные отмечают: подобная устойчивость спор означает, что мхи могли бы участвовать в будущих экосистемах для космических миссий. Они могут регулировать влажность, очищать воздух, участвовать в создании почвы для культурных растений — и всё это при минимальных требованиях.

Возможные применения мха в космосе

Если мхи смогут расти в условиях иных планет, они могут стать частью:

биосфер для лунных и марсианских баз;

замкнутых систем жизнеобеспечения;

биофильтров воздуха и воды;

экспериментов по формированию первой почвы;

биологических щитов от радиации.

Экологичность, неприхотливость и способность быстро развиваться делают мхи естественным инструментом для первых этапов терраформирования.

Ограничения и вопросы, которые ещё предстоит решить

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи подчёркивают: выживание спор — лишь один из этапов. До сих пор неизвестно:

смогут ли мхи полноценно расти в пониженной гравитации;

как они поведут себя в атмосферах, отличных от земной;

справится ли их фотосинтез с низким солнечным светом на Марсе;

выдержат ли они долгие межпланетные путешествия вне защиты корабля.

Следующие эксперименты должны оценить не только выживание, но и полноценный жизненный цикл растений в космосе.

Плюсы и минусы космической устойчивости мхов

Плюсы Минусы Высокая выносливость спор Неизвестно, смогут ли расти в иных атмосферах Простота культивирования Реакция на низкую гравитацию до конца не изучена Возможность участвовать в системах жизнеобеспечения Ультрафиолет разрушает хлорофилл Лёгкость транспортировки Нужны долгосрочные наблюдения в космосе

Могут ли мхи расти прямо на Марсе?

Пока это неизвестно. Хотя споры отлично переживают экстремальные условия, полноценный рост растений в марсианской атмосфере никто ещё не проверял.

Может ли мох быть источником пищи для космонавтов?

Нет. Мхи несъедобны, но могут участвовать в регулировании влажности, выработке кислорода и создании почвы.

Значит ли это, что жизнь может переноситься между планетами?

Устойчивость спор усиливает гипотезу панспермии, но прямых доказательств переноса жизни между планетами пока нет.

3 факта о космической выносливости мхов

Споры мха выдерживают ультрафиолет в 100 000 Дж/м² — уровень, смертельный для большинства клеток. Выживаемость после девятимесячной экспозиции в космосе — 86%. Мох способен переносить заморозку почти до абсолютного нуля и сохранять способность к росту.