Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Следователи раскрывают детали трагедии в турецком отеле — Pravda
Григорий Лепс признался, что два раза находился между жизнью и смертью
Мастера устраняют щели в окнах жгутами из пакетов — "Новгородский строитель"
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Чёрный тмин улучшает липидный профиль по данным учёных Университета Осаки
Причину пожелтения зубов из-за сильной чистки обозначили стоматологи
Обнаружено новое внутреннее ядро пояса Койпера — учёные Принстона
Нарушение фотосинтеза у орхидей зимой связано с нехваткой света — биолог Петров
Запуск обновлённой Navara подтвердили инженеры Nissan

Невероятные 86%: вот почему мох может спасти человечество в космосе

Мох показал рекордную выносливость за пределами Земли — исследователи
5:21
Наука

Исследование способности растений выживать за пределами Земли постепенно становится одним из ключевых направлений космической биологии. В центре внимания — споры мха Physcomitrella patens, которые не только выдержали девять месяцев на внешней стороне Международной космической станции, но и сохранили способность к прорастанию после возвращения на Землю. Результат удивил даже тех, кто давно изучает выносливость примитивных растений.

мкс
Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мкс

Почему мох — идеальный кандидат для космических экспериментов

Мхи давно считаются одними из самых живучих представителей флоры. Они появляются на пустынных участках, формируют первые почвенные слои и выдерживают условия, несовместимые с жизнью большинства растений. Поэтому неудивительно, что именно их учёные выбирают для проверки биологических пределов — как на Земле, так и в космосе.

Споры мха отличаются простой структурой, низкой потребностью в ресурсах, способностью впадать в состояние покоя и переносить экстремальные нагрузки. Это делает их кандидатами для будущих биотехнологических систем в миссиях на Луну, Марс или астероиды.

Эксперимент: как споры провели девять месяцев вне МКС

Исследователи поместили споры Physcomitrella patens в небольшие контейнеры и закрепили на внешней поверхности станции. Часть образцов была защищена специальными фильтрами, часть — открыта ультрафиолетовому излучению и космическому вакууму. В течение девяти месяцев споры переживали:

  • резкие перепады температур;

  • радиационное воздействие;

  • полное отсутствие воздуха;

  • глубокую заморозку;

  • ультрафиолет интенсивности, недоступной на поверхности Земли.

После возвращения на Землю образцы аккуратно регидрировали, поместили в благоприятную среду и проверили жизнеспособность.

Что удалось выяснить после анализа

Результаты оказались неожиданно оптимистичными: практически все споры сохранили способность к прорастанию. Даже образцы, подвергавшиеся сильному ультрафиолету, показали 86% всхожести — не намного меньше, чем контрольная группа на Земле (97%).

Единственным заметным изменением стала деградация хлорофилла — ожидаемое последствие длительного воздействия радиации и ультрафиолета.

Учёные отмечают: подобная устойчивость спор означает, что мхи могли бы участвовать в будущих экосистемах для космических миссий. Они могут регулировать влажность, очищать воздух, участвовать в создании почвы для культурных растений — и всё это при минимальных требованиях.

Возможные применения мха в космосе

Если мхи смогут расти в условиях иных планет, они могут стать частью:

  • биосфер для лунных и марсианских баз;

  • замкнутых систем жизнеобеспечения;

  • биофильтров воздуха и воды;

  • экспериментов по формированию первой почвы;

  • биологических щитов от радиации.

Экологичность, неприхотливость и способность быстро развиваться делают мхи естественным инструментом для первых этапов терраформирования.

Ограничения и вопросы, которые ещё предстоит решить

Несмотря на впечатляющие результаты, исследователи подчёркивают: выживание спор — лишь один из этапов. До сих пор неизвестно:

  • смогут ли мхи полноценно расти в пониженной гравитации;

  • как они поведут себя в атмосферах, отличных от земной;

  • справится ли их фотосинтез с низким солнечным светом на Марсе;

  • выдержат ли они долгие межпланетные путешествия вне защиты корабля.

Следующие эксперименты должны оценить не только выживание, но и полноценный жизненный цикл растений в космосе.

Плюсы и минусы космической устойчивости мхов

Плюсы Минусы
Высокая выносливость спор Неизвестно, смогут ли расти в иных атмосферах
Простота культивирования Реакция на низкую гравитацию до конца не изучена
Возможность участвовать в системах жизнеобеспечения Ультрафиолет разрушает хлорофилл
Лёгкость транспортировки Нужны долгосрочные наблюдения в космосе

FAQ

Могут ли мхи расти прямо на Марсе?

Пока это неизвестно. Хотя споры отлично переживают экстремальные условия, полноценный рост растений в марсианской атмосфере никто ещё не проверял.

Может ли мох быть источником пищи для космонавтов?

Нет. Мхи несъедобны, но могут участвовать в регулировании влажности, выработке кислорода и создании почвы.

Значит ли это, что жизнь может переноситься между планетами?

Устойчивость спор усиливает гипотезу панспермии, но прямых доказательств переноса жизни между планетами пока нет.

3 факта о космической выносливости мхов

  1. Споры мха выдерживают ультрафиолет в 100 000 Дж/м² — уровень, смертельный для большинства клеток.

  2. Выживаемость после девятимесячной экспозиции в космосе — 86%.

  3. Мох способен переносить заморозку почти до абсолютного нуля и сохранять способность к росту.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Недвижимость
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Наука и техника
Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
Популярное
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника

Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.

Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Путину рассказали, каков план России по выполнению задач СВО
Габор Штир: Армию Украины хотят превратить в кулак Европы против России
Габор Штир: Армию Украины хотят превратить в кулак Европы против России
Последние материалы
Причину пожелтения зубов из-за сильной чистки обозначили стоматологи
Обнаружено новое внутреннее ядро пояса Койпера — учёные Принстона
Нарушение фотосинтеза у орхидей зимой связано с нехваткой света — биолог Петров
Запуск обновлённой Navara подтвердили инженеры Nissan
Натуральные материалы усилили уют в интерьере — дизайнер Мараськова-Григорянц
Обжаренные овощи усиливают вкус супа из фаршированного перца
Суд окончательно признал Лёшу Свика отцом внебрачной дочери
Шаляпин заявил, что для любой мамы лучший подарок — внимание
Сложные углеводы помогают контролировать сахар у детей
Число компаний РФ на Кипре сократилось на треть — глава ФНС Егоров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.