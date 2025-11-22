Загадки кургана Солницаты: археологи нашли нечто, переворачивающее историю фракийцев

Археологи, работающие в доисторическом комплексе Провадия–Солницата на северо-востоке Болгарии, завершили один из самых насыщенных сезонов исследований за последние годы.
Новые находки проливают свет на строительные ритуалы, необычные обряды почитания домашних духов и технологические навыки, которыми люди владели более семи тысячелетий назад. Руководитель раскопок Васил Николов отмечает, что сезон 2024 года стал поворотным моментом для понимания раннего облика этого места.
Работы были сосредоточены на массивном кургане, возвышающемся над древним поселением. Его высота достигает около 13 метров, ширина — порядка 80 метров. Несмотря на внушительные размеры, курган, по данным специалистов, сформирован из нескольких более ранних насыпей, которые со временем срослись в единое образование.
Исследователи предполагают, что внутри могут находиться погребальные комплексы, однако до них ещё не добрались. В этом году закладывалась методическая база для более глубокого изучения кургана.
В северо-западной части кургана археологи обнаружили остатки двух зданий, которые связывают с фракийским аристократом. Он поселился здесь на руинах гораздо более древнего энеолитического центра, вероятно, привлекшись богатством региона, исторически связанным с добычей соли.
Постройки, частично разрушенные в позднеантичный период, отличались каменными фундаментами, кирпичными стенами и светлыми штукатурными интерьерами, что для этого времени выглядит необычайно роскошным. Найденные эллинистические керамические фрагменты и заполненные ритуальные ямы указывают на высокий статус владельца.
Хотя римские и фракийские объекты интересны сами по себе, главное внимание традиционно уделяется более ранним пластам — тем, которые сделали Солницату уникальным археологическим памятником Европы.
Поселение, существовавшее в 5600–4350 гг. до н. э., считается древнейшим солеваренным центром и первым протогородским образованием континента. Именно производство соли, ценного ресурса, обеспечивало его богатство и необходимость мощных укреплений.
В южной части древнего поселения исследователи обнаружили остатки нескольких двухэтажных построек. Особенно выделяется дом с глубокими фундаментными траншеями и чётко видимыми ямами для деревянных столбов.
По находкам археологи воссоздают предполагаемую технологию строительства:
Разметка участка — выбиралась площадка с плотным грунтом.
Выкапывание траншей — глубина в некоторых случаях могла достигать метра и более.
Установка столбов — массивные деревянные столбы ставили в подготовленные ямы.
Создание каркаса — поверх столбов поднимали каркас из балок.
Возведение стен — использовали сырцовый кирпич и глину.
Внутренняя отделка — стены покрывали побелкой и наносили штукатурные слои.
Эти данные помогают понять, насколько высокоразвитыми были строительные практики энеолита.
• Ошибка: игнорировать глубину траншей и считать дом типичным.
Последствие: неправильная реконструкция технологии строительства.
Альтернатива: анализировать систему столбовых ям и учитывать климатические причины заброшенности.
• Ошибка: интерпретировать ритуальные ямы как бытовые.
Последствие: неверное понимание социального статуса владельца.
Альтернатива: сопоставлять их с аналогами из других фракийских объектов.
Если учитывать всё, что уже найдено в Солницате, можно предположить:
— поселение могло служить не только производственным центром соли;
— оно, вероятно, было важным политическим узлом;
— курган может скрывать данные о смене влияния между фракийскими родами.
Эти гипотезы будут проверены в следующих сезонах.
|Плюсы
|Минусы
|Доступ к уникальным археологическим слоям
|Сложность стратиграфии из-за многовековых наслоений
|Возможность изучения редких технологий
|Высокие риски разрушения артефактов
|Контекстные находки — редкость для региона
|Нужна долгосрочная консервация и защита
Можно ли ожидать находок погребальных комплексов?
Да, но их обнаружение требует следующих этапов раскопок.
Почему Солницата считается протогородом?
Из-за укреплений, производственных зон и многоэтажных домов — редких для энеолита.
Когда будут новые данные?
Следующий сезон раскопок позволит изучить фракийские здания и углубиться в структуру кургана.
Миф: Солницата была лишь солеварней.
Правда: Она имела структуру полноценного поселения с развитой социальной организацией.
Миф: Двухэтажные дома — редкость для Европы того времени.
Правда: В Болгарии они встречаются регулярно, но использование глубоких траншей — уникально.
Миф: Курганы всегда едины по происхождению.
Правда: Как в Солницате, они могут быть многослойными и составлять сложные комплексы.
Солницата считается старейшим солеваренным центром Европы.
Производство соли здесь могло быть столь ценным, что привлекало фракийскую элиту.
Двухэтажные дома в энеолите свидетельствуют о весьма развитой архитектурной традиции.
