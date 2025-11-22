Загадки кургана Солницаты: археологи нашли нечто, переворачивающее историю фракийцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Археологи, работающие в доисторическом комплексе Провадия–Солницата на северо-востоке Болгарии, завершили один из самых насыщенных сезонов исследований за последние годы.

Археологические раскопки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологические раскопки

Новые находки проливают свет на строительные ритуалы, необычные обряды почитания домашних духов и технологические навыки, которыми люди владели более семи тысячелетий назад. Руководитель раскопок Васил Николов отмечает, что сезон 2024 года стал поворотным моментом для понимания раннего облика этого места.

Что нашли археологи в нынешнем сезоне

Работы были сосредоточены на массивном кургане, возвышающемся над древним поселением. Его высота достигает около 13 метров, ширина — порядка 80 метров. Несмотря на внушительные размеры, курган, по данным специалистов, сформирован из нескольких более ранних насыпей, которые со временем срослись в единое образование.

Исследователи предполагают, что внутри могут находиться погребальные комплексы, однако до них ещё не добрались. В этом году закладывалась методическая база для более глубокого изучения кургана.

Ранние следы фракийской аристократии

В северо-западной части кургана археологи обнаружили остатки двух зданий, которые связывают с фракийским аристократом. Он поселился здесь на руинах гораздо более древнего энеолитического центра, вероятно, привлекшись богатством региона, исторически связанным с добычей соли.

Постройки, частично разрушенные в позднеантичный период, отличались каменными фундаментами, кирпичными стенами и светлыми штукатурными интерьерами, что для этого времени выглядит необычайно роскошным. Найденные эллинистические керамические фрагменты и заполненные ритуальные ямы указывают на высокий статус владельца.

Доисторические слои: сердце Солницаты

Хотя римские и фракийские объекты интересны сами по себе, главное внимание традиционно уделяется более ранним пластам — тем, которые сделали Солницату уникальным археологическим памятником Европы.

Поселение, существовавшее в 5600–4350 гг. до н. э., считается древнейшим солеваренным центром и первым протогородским образованием континента. Именно производство соли, ценного ресурса, обеспечивало его богатство и необходимость мощных укреплений.

В южной части древнего поселения исследователи обнаружили остатки нескольких двухэтажных построек. Особенно выделяется дом с глубокими фундаментными траншеями и чётко видимыми ямами для деревянных столбов. 

Как работали строители энеолита

По находкам археологи воссоздают предполагаемую технологию строительства:

  1. Разметка участка — выбиралась площадка с плотным грунтом.

  2. Выкапывание траншей — глубина в некоторых случаях могла достигать метра и более.

  3. Установка столбов — массивные деревянные столбы ставили в подготовленные ямы.

  4. Создание каркаса — поверх столбов поднимали каркас из балок.

  5. Возведение стен — использовали сырцовый кирпич и глину.

  6. Внутренняя отделка — стены покрывали побелкой и наносили штукатурные слои.

Эти данные помогают понять, насколько высокоразвитыми были строительные практики энеолита.

Ошибка → Последствие → Альтернатива 

Ошибка: игнорировать глубину траншей и считать дом типичным.
Последствие: неправильная реконструкция технологии строительства.
Альтернатива: анализировать систему столбовых ям и учитывать климатические причины заброшенности.

Ошибка: интерпретировать ритуальные ямы как бытовые.
Последствие: неверное понимание социального статуса владельца.
Альтернатива: сопоставлять их с аналогами из других фракийских объектов.

А что если… доисторический центр был больше, чем мы думаем

Если учитывать всё, что уже найдено в Солницате, можно предположить:

— поселение могло служить не только производственным центром соли;
— оно, вероятно, было важным политическим узлом;
— курган может скрывать данные о смене влияния между фракийскими родами.

Эти гипотезы будут проверены в следующих сезонах.

Плюсы и минусы раскопок на месте древнего кургана

Плюсы Минусы
Доступ к уникальным археологическим слоям Сложность стратиграфии из-за многовековых наслоений
Возможность изучения редких технологий Высокие риски разрушения артефактов
Контекстные находки — редкость для региона Нужна долгосрочная консервация и защита

FAQ

Можно ли ожидать находок погребальных комплексов?
Да, но их обнаружение требует следующих этапов раскопок.

Почему Солницата считается протогородом?
Из-за укреплений, производственных зон и многоэтажных домов — редких для энеолита.

Когда будут новые данные?
Следующий сезон раскопок позволит изучить фракийские здания и углубиться в структуру кургана.

Мифы и правда

Миф: Солницата была лишь солеварней.
Правда: Она имела структуру полноценного поселения с развитой социальной организацией.

Миф: Двухэтажные дома — редкость для Европы того времени.
Правда: В Болгарии они встречаются регулярно, но использование глубоких траншей — уникально.

Миф: Курганы всегда едины по происхождению.
Правда: Как в Солницате, они могут быть многослойными и составлять сложные комплексы.

3 интересных факта

  1. Солницата считается старейшим солеваренным центром Европы.

  2. Производство соли здесь могло быть столь ценным, что привлекало фракийскую элиту.

  3. Двухэтажные дома в энеолите свидетельствуют о весьма развитой архитектурной традиции.

