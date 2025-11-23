В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом

Коралловые рифы теряют устойчивые зоны обитания — специалисты Global Change

6:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Пока в центре климатических обсуждений находятся температурные рекорды и экстремальная погода, под поверхностью океана разворачивается процесс, который медленно, но уверенно меняет весь морской мир. Подкисление — химическая реакция, запускаемая избытком углекислого газа, уже достигла уровня, который учёные называют критическим. Международное исследование, проведённое несколькими научными центрами, показало: планета пересекла опасную границу раньше, чем ожидалось.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан

Как океан перестал справляться с нагрузкой

В опубликованной в Global Change Biology работе учёные Плимутской морской лаборатории, NOAA, Университета штата Орегон (CIMERS) и Университета Мэриленда пришли к тревожному выводу: мировой океан превысил планетарный порог кислотности ещё в 2020 году. Порог связан с насыщением арагонитом — минералом, который необходим морским организмам для формирования скелетов и панцирей. Снижение этого показателя более чем на 20% от доиндустриального уровня означает переход в зону риска.

Этот барьер уже нарушен более чем в половине толщины вод от поверхности до 200 метров — слоя, где сосредоточена значительная часть морской жизни. Именно здесь обитают виды, обеспечивающие устойчивость пищевых цепей. Учёные отмечают, что эти экосистемы важны не меньше, чем коралловые рифы, хотя о них говорят реже.

Изменения, которые уже происходят

Подкисление перестало быть абстракцией — оно меняет биологическую картину в ключевых зонах океана. По данным исследования, 43% тропических и субтропических кораллов утратили условия, совместимые с нормальным ростом и выживанием. Эти рифы занимают всего около 1% площади океана, но обеспечивают четверть его биоразнообразия.

В полярных регионах серьёзнее всего пострадали птероподы — планктонные моллюски, известные как "морские бабочки". У них исчезла до 61% пригодной среды обитания. Эти животные — основа пищевых сетей в Арктике и Антарктике, а значит, на них завязаны рыба, морские птицы и даже киты.

На прибрежных участках снижение pH бьёт по двустворчатым моллюскам. По оценкам исследователей, около 13% зон, где устрицы и мидии могут нормально развиваться, уже утрачены. Все эти изменения связаны с тем, что растворённый в воде CO₂ превращается в угольную кислоту, уменьшая количество доступного карбоната кальция.

Невидимая угроза, которую трудно увидеть без приборов

В отличие от загрязнения нефтью или обесцвечивания кораллов, подкисление нельзя разглядеть глазами. Оно происходит тихо, без визуальных признаков. Это и создаёт проблему восприятия.

"Нет очевидного красного флага", — отметил главный научный сотрудник Плимутской морской лаборатории Стив Уиддикомб.

Последствия становятся заметны только тогда, когда уязвимые виды перестают размножаться или теряют способность строить раковины.

Характерный пример произошёл на северо-западе США около 2010 года. Там выращивание устриц оказалось под угрозой: потоки глубокой воды, поднявшиеся на поверхность, принесли повышенные концентрации CO₂, дополненные глобальным подкислением. Личинки устриц не смогли сформировать панцирь, и производство резко упало.

После этого хозяйства установили датчики pH и начали регулировать кислотность щелочными растворами. Метод оказался эффективным, но требует денег и постоянного контроля — роскошь, доступная далеко не всем странам.

"Адаптация возможна. Но это требует ресурсов, надзора и преданного управления ", — подчеркнул директор Международного альянса по борьбе с подкислением океана Джесси Тернер.

Сравнение показателей

Показатель До 2020 года После преодоления порога Уровень арагонита стабильный критически низкий Способность океана поглощать CO₂ высокая резко снижена Уязвимость кораллов средняя критическая Состояние пищевых сетей сбалансированные нарушенные Риски для аквакультуры локальные глобальные

А что если…

Что будет, если скорость подкисления сохранится? Через несколько десятилетий коралловые рифы могут потерять способность восстанавливаться, а многие виды планктона исчезнут из ключевых зон океана. Это приведёт к падению уловов рыбы, росту цен на морепродукты и увеличению миграции населения из прибрежных регионов.

Мифы и правда

Миф: подкисление затрагивает только кораллы.

Правда: страдают планктон, моллюски и хищные рыбы — вся пищевая сеть.

подкисление затрагивает только кораллы. страдают планктон, моллюски и хищные рыбы — вся пищевая сеть. Миф: океан сможет адаптироваться сам.

Правда: скорость изменений выше, чем способность экосистем восстановиться.

океан сможет адаптироваться сам. скорость изменений выше, чем способность экосистем восстановиться. Миф: проблема появилась недавно.

Правда: процесс идёт с начала индустриальной эпохи, но только недавно достиг критического уровня.

3 интересных факта

Океан поглощает около четверти выбросов CO₂, произведённых человеком. Даже небольшой сдвиг pH — на 0,1 — означает увеличение кислотности на 30%. Птероподы — одни из первых организмов, реагирующих на подкисление, и их называют "канарейками океана".

Исторический контекст

В XVIII веке pH океана был стабилен десятилетиями. В XX веке началось резкое увеличение CO₂, совпадающее с индустриализацией. В 2020 году мир впервые официально пересёк порог безопасности, связанный с арагонитом.