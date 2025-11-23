Древняя сила проснулась в океане: длинные волны переносят скрытую энергию на другой край Земли

Шторм Эдди становится самым мощным за 34 года — океанограф Фабриса Ардуэна

Открытый океан часто кажется безмолвным, хотя за его поверхностью скрываются процессы огромной мощности. Иногда штормы порождают волны, которые уходят далеко от центра ненастья и продолжают путь на тысячи километров, сохраняя энергию так, будто сами воды становятся её носителем. Долгое время такие явления почти не удавалось наблюдать напрямую, но современные спутники позволили увидеть то, что раньше оставалось догадкой.

Как океан переносит энергию на тысячи километров

В конце 2024 года северная часть Тихого океана испытала воздействие шторма Эдди. Сам шторм прошёл вдали от берегов, однако его волны оказались беспрецедентными: средняя высота достигала примерно 19 метров, а самые мощные "стены воды" поднимались до 35 метров. Эти волны двигались почти по всей планете — преодолели порядка 24 тыс. километров, включая пролив Дрейка, а затем вышли к тропической Атлантике.

На Гавайях и в Калифорнии эти волны позволили провести культовые соревнования по серфингу Eddie Aikau Invitational. Но их значение выходит далеко за рамки спорта — волны Эдди стали редким примером экстремального морского явления, которое можно проследить почти по всей земной поверхности.

Команда под руководством океанографа Фабриса Ардуэна установила, что шторм стал одним из самых мощных за последние десятилетия и сопоставим с "Геркулесом" 2014 года, который вызвал разрушения от Ирландии до Марокко. Разница лишь в том, что Эдди проявил себя далеко в океане — и это именно то, что делает наблюдения уникальными.

Как спутники впервые зафиксировали экстрим-моллы необычайной длины

До недавнего времени учёные оценивали высоту океанских волн в открытом море с помощью моделей. Реальные измерения оставались редкостью: буи встречаются лишь в определённых районах, а корабли фиксируют параметры волн эпизодически. С запуском спутника SWOT ситуация изменилась.

SWOT (Surface Water and Ocean Topography), созданный совместно NASA и CNES, позволяет измерять рельеф поверхности океана с высокой точностью. Он регистрирует волны длиной более полукилометра и определяет их высоту даже там, где нет инфраструктуры для наблюдений.

Данные декабря 2024 года открыли сразу два важных факта:

в Тихом океане действительно формируются волны с периодом до 30 секунд — это очень длинные волны; энергия таких волн ранее сильно переоценивалась — старые модели завышали её почти в 20 раз.

Учёные впервые увидели, что реальная энергия концентрируется в небольшом числе доминирующих волн, а не распределяется равномерно. Это стало важным уточнением для всех, кто занимается морскими прогнозами, строительством и изучением прибрежных рисков.

Исследование Ардуэна, Постека и Акценси было опубликовано в PNAS в сентябре 2025 года и предложило новое представление о поведении экстремальных волн, включая то, как короткие и длинные волны взаимодействуют между собой.

Сравнение параметров волн

Параметр Волны обычных штормов Волны шторма Эдди Средняя высота 8-12 м ~19 м Максимальная высота 15-20 м до 35 м Дальность распространения сотни км до 24 000 км Период 10-20 сек до 30 сек Источник данных модели, буи спутник SWOT

А что если…

Что если длинные волны будут встречаться чаще? При усилении штормовой активности из-за изменения климата побережья могут чаще испытывать скрытые удары волн, приходящих не от шторма, а от его "эхо". Это приведёт к ускоренному разрушению береговой линии и потребует адаптации портовой инфраструктуры во многих регионах.

FAQ

Как выбрать защиту для прибрежного участка?

Нужно учитывать тип волн, характер дна, глубину, сезонность и прогнозы. Используют волноломы, насыпи, гибридные конструкции.

Сколько стоит установка датчиков волн?

От 50 до 300 тыс. рублей за точку в зависимости от оборудования и удалённости региона.

Что лучше для мониторинга — буи или спутники?

Буи дают локальные данные, но спутники дают глобальную картину. В идеале используют оба метода.

Мифы и правда

Миф: огромные волны бывают только вблизи шторма.

Правда: длинные волны могут сохранять энергию на тысячи километров от эпицентра.

Правда: новые спутниковые данные показали, что старые модели сильно переоценивали энергию длинных волн.

Правда: они угрожают портам, пляжам и низким береговым территориям.

3 интересных факта

Длина некоторых океанских волн может превышать 600 метров. Длинные волны движутся быстрее, чем кажется: они проходят океаны за несколько дней. Волновая энергия используется в некоторых странах как источник возобновляемой энергии.

Исторический контекст

В начале XX века данные о волнах собирали вручную с кораблей. В 1970-х появились первые датчики, установленные на буях. XXI век стал временем спутников, которые впервые позволили увидеть океан как единую динамическую систему.