225 статуэток-ушебти указали на тайну царя: что скрывает древняя гробница

Найдена усыпальница Шешонка III с фаянсовыми фигурками — археологи

Открытие, совершённое в царском некрополе Таниса, стало одним из самых значимых археологических событий последнего десятилетия. В северной камере гробницы Осоркона II исследователи обнаружили уникальный погребальный комплекс, который может изменить представления о 22-й династии и похоронных обрядах Третьего переходного периода.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Раскопки археологов

Речь идёт о 225 статуэтках-ушебти, сохранившихся в первозданном положении у подножия массивного гранитного саркофага без надписей. Именно контекст находки позволил археологам сделать вывод: перед ними — погребальный инвентарь царя Шешонка III.

Как была обнаружена коллекция ушебти

Команда французских и египетских археологов проводила расчистку северной камеры, когда под слоями ила начали появляться тёмные блестящие фаянсовые фигурки. Их количество быстро превысило все ожидания: в одной зоне археологи извлекли несколько сотен предметов, аккуратно разложенных в изначальном порядке.

Ушебти принадлежали одному из влиятельнейших правителей 22-й династии — Шешонку III. Однако до этого момента личная усыпальница царя оставалась неизвестной, а анэпиграфический саркофаг считался загадкой на протяжении почти века.

Новая идентификация саркофага: почему она так важна

Историки давно пытались понять, кто был захоронен в саркофаге без надписей. Теперь, судя по прямой привязке к ушебти, исследователи считают, что внутри был погребён именно Шешонк III.

Эта гипотеза поднимает несколько ключевых вопросов:

был ли царь изначально похоронен в гробнице Осоркона II;

либо его погребальные принадлежности были перенесены туда позднее для защиты от грабителей;

как именно изменялась практика царских захоронений в эпоху политического разделения Египта.

Открытие стало самым значительным для Таниса с 1946 года и открывает новую главу в изучении культурных процессов позднего периода.

Что ещё обнаружили археологи

Помимо ушебти, исследователи нашли в северном зале:

редкие ранее неизвестные надписи;

резные фрагменты ритуальной иконографии;

архитектурные элементы, скрытые под многолетними отложениями ила.

По словам специалистов, расшифровка надписей и анализ символики позволит глубже понять, как менялись погребальные традиции в эпоху, когда власть фараонов была ослаблена и разделена между несколькими центрами.

Танис как центр археологических открытий

Танис давно имеет репутацию места, где археология регулярно подбрасывает сенсации. В 1939 году здесь был найден богатейший комплекс царских сокровищ, сопоставимый по великолепию с погребением Тутанхамона.

С тех пор миссии продолжают изучать объект:

работа французских археологов началась в 1929 году;

современные исследования включают реставрацию и защиту некрополя;

проводится масштабная программа по снижению засоленности грунта и сохранению каменной кладки.

Археологи подчеркивают, что новое открытие стало возможно благодаря почти столетнему сотрудничеству исследовательских групп.

Зачем Танису нужна защита

Современный проект предусматривает:

установку защитного покрытия над комплексом гробниц;

уменьшение вредного воздействия влаги и соли;

очистку внутренних и внешних стен;

создание условий для дальнейших безопасных раскопок.

Эти меры необходимы, чтобы сохранить усыпальницы XXI-XXII династий, которые находятся в зоне риска из-за климата, грунтовых вод и времени.

Что известно о Шешонке III

Правление Шешонка III, вероятно, длилось несколько десятилетий. Он:

укреплял власть в северном Египте;

занимался реконструкцией храмов и построек в Танисе;

оставил значительное архитектурное наследие.

Его погребение долго считалось потерянным — и новая находка, по мнению исследователей, позволит восстановить хронологию важного периода египетской истории.

Следующий этап исследований

Археологи подчёркивают, что работа только начинается. В ближайших планах:

Расшифровка найденных надписей. Очистка иловых отложений в камере сантиметр за сантиметром. Поиск следов первоначальной укладки тела царя. Анализ того, была ли гробница использована повторно.

Пока неясно, действительно ли Шешонк III был погребён именно здесь или же в камере разместили лишь его погребальные вещи. Исследователям нужно больше данных, чтобы дать окончательный ответ.

Три факта о находке

Одновременно обнаружить 225 ушебти в первозданном контексте — уникальный случай для Египта. Саркофаг без надписей теперь почти наверняка связан с конкретным историческим лицом. Новые надписи в камере могут содержать данные, которые полностью изменят представление о царских погребениях эпохи раздробленности.