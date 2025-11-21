225 статуэток-ушебти указали на тайну царя: что скрывает древняя гробница

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:23
Наука

Открытие, совершённое в царском некрополе Таниса, стало одним из самых значимых археологических событий последнего десятилетия. В северной камере гробницы Осоркона II исследователи обнаружили уникальный погребальный комплекс, который может изменить представления о 22-й династии и похоронных обрядах Третьего переходного периода.

Раскопки археологов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раскопки археологов

Речь идёт о 225 статуэтках-ушебти, сохранившихся в первозданном положении у подножия массивного гранитного саркофага без надписей. Именно контекст находки позволил археологам сделать вывод: перед ними — погребальный инвентарь царя Шешонка III.

Как была обнаружена коллекция ушебти

Команда французских и египетских археологов проводила расчистку северной камеры, когда под слоями ила начали появляться тёмные блестящие фаянсовые фигурки. Их количество быстро превысило все ожидания: в одной зоне археологи извлекли несколько сотен предметов, аккуратно разложенных в изначальном порядке.

Ушебти принадлежали одному из влиятельнейших правителей 22-й династии — Шешонку III. Однако до этого момента личная усыпальница царя оставалась неизвестной, а анэпиграфический саркофаг считался загадкой на протяжении почти века.

Новая идентификация саркофага: почему она так важна

Историки давно пытались понять, кто был захоронен в саркофаге без надписей. Теперь, судя по прямой привязке к ушебти, исследователи считают, что внутри был погребён именно Шешонк III.

Эта гипотеза поднимает несколько ключевых вопросов:

  • был ли царь изначально похоронен в гробнице Осоркона II;

  • либо его погребальные принадлежности были перенесены туда позднее для защиты от грабителей;

  • как именно изменялась практика царских захоронений в эпоху политического разделения Египта.

Открытие стало самым значительным для Таниса с 1946 года и открывает новую главу в изучении культурных процессов позднего периода.

Что ещё обнаружили археологи

Помимо ушебти, исследователи нашли в северном зале:

  • редкие ранее неизвестные надписи;

  • резные фрагменты ритуальной иконографии;

  • архитектурные элементы, скрытые под многолетними отложениями ила.

По словам специалистов, расшифровка надписей и анализ символики позволит глубже понять, как менялись погребальные традиции в эпоху, когда власть фараонов была ослаблена и разделена между несколькими центрами.

Танис как центр археологических открытий

Танис давно имеет репутацию места, где археология регулярно подбрасывает сенсации. В 1939 году здесь был найден богатейший комплекс царских сокровищ, сопоставимый по великолепию с погребением Тутанхамона.

С тех пор миссии продолжают изучать объект:

  • работа французских археологов началась в 1929 году;

  • современные исследования включают реставрацию и защиту некрополя;

  • проводится масштабная программа по снижению засоленности грунта и сохранению каменной кладки.

Археологи подчеркивают, что новое открытие стало возможно благодаря почти столетнему сотрудничеству исследовательских групп.

Зачем Танису нужна защита

Современный проект предусматривает:

  • установку защитного покрытия над комплексом гробниц;

  • уменьшение вредного воздействия влаги и соли;

  • очистку внутренних и внешних стен;

  • создание условий для дальнейших безопасных раскопок.

Эти меры необходимы, чтобы сохранить усыпальницы XXI-XXII династий, которые находятся в зоне риска из-за климата, грунтовых вод и времени.

Что известно о Шешонке III

Правление Шешонка III, вероятно, длилось несколько десятилетий. Он:

  • укреплял власть в северном Египте;

  • занимался реконструкцией храмов и построек в Танисе;

  • оставил значительное архитектурное наследие.

Его погребение долго считалось потерянным — и новая находка, по мнению исследователей, позволит восстановить хронологию важного периода египетской истории.

Следующий этап исследований

Археологи подчёркивают, что работа только начинается. В ближайших планах:

  1. Расшифровка найденных надписей.

  2. Очистка иловых отложений в камере сантиметр за сантиметром.

  3. Поиск следов первоначальной укладки тела царя.

  4. Анализ того, была ли гробница использована повторно.

Пока неясно, действительно ли Шешонк III был погребён именно здесь или же в камере разместили лишь его погребальные вещи. Исследователям нужно больше данных, чтобы дать окончательный ответ.

Три факта о находке

  1. Одновременно обнаружить 225 ушебти в первозданном контексте — уникальный случай для Египта.

  2. Саркофаг без надписей теперь почти наверняка связан с конкретным историческим лицом.

  3. Новые надписи в камере могут содержать данные, которые полностью изменят представление о царских погребениях эпохи раздробленности.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
