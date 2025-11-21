225 статуэток-ушебти указали на тайну царя: что скрывает древняя гробница

Открытие, совершённое в царском некрополе Таниса, стало одним из самых значимых археологических событий последнего десятилетия. В северной камере гробницы Осоркона II исследователи обнаружили уникальный погребальный комплекс, который может изменить представления о 22-й династии и похоронных обрядах Третьего переходного периода.
Речь идёт о 225 статуэтках-ушебти, сохранившихся в первозданном положении у подножия массивного гранитного саркофага без надписей. Именно контекст находки позволил археологам сделать вывод: перед ними — погребальный инвентарь царя Шешонка III.
Команда французских и египетских археологов проводила расчистку северной камеры, когда под слоями ила начали появляться тёмные блестящие фаянсовые фигурки. Их количество быстро превысило все ожидания: в одной зоне археологи извлекли несколько сотен предметов, аккуратно разложенных в изначальном порядке.
Ушебти принадлежали одному из влиятельнейших правителей 22-й династии — Шешонку III. Однако до этого момента личная усыпальница царя оставалась неизвестной, а анэпиграфический саркофаг считался загадкой на протяжении почти века.
Историки давно пытались понять, кто был захоронен в саркофаге без надписей. Теперь, судя по прямой привязке к ушебти, исследователи считают, что внутри был погребён именно Шешонк III.
Эта гипотеза поднимает несколько ключевых вопросов:
был ли царь изначально похоронен в гробнице Осоркона II;
либо его погребальные принадлежности были перенесены туда позднее для защиты от грабителей;
как именно изменялась практика царских захоронений в эпоху политического разделения Египта.
Открытие стало самым значительным для Таниса с 1946 года и открывает новую главу в изучении культурных процессов позднего периода.
Помимо ушебти, исследователи нашли в северном зале:
редкие ранее неизвестные надписи;
резные фрагменты ритуальной иконографии;
архитектурные элементы, скрытые под многолетними отложениями ила.
По словам специалистов, расшифровка надписей и анализ символики позволит глубже понять, как менялись погребальные традиции в эпоху, когда власть фараонов была ослаблена и разделена между несколькими центрами.
Танис давно имеет репутацию места, где археология регулярно подбрасывает сенсации. В 1939 году здесь был найден богатейший комплекс царских сокровищ, сопоставимый по великолепию с погребением Тутанхамона.
С тех пор миссии продолжают изучать объект:
работа французских археологов началась в 1929 году;
современные исследования включают реставрацию и защиту некрополя;
проводится масштабная программа по снижению засоленности грунта и сохранению каменной кладки.
Археологи подчеркивают, что новое открытие стало возможно благодаря почти столетнему сотрудничеству исследовательских групп.
Современный проект предусматривает:
установку защитного покрытия над комплексом гробниц;
уменьшение вредного воздействия влаги и соли;
очистку внутренних и внешних стен;
создание условий для дальнейших безопасных раскопок.
Эти меры необходимы, чтобы сохранить усыпальницы XXI-XXII династий, которые находятся в зоне риска из-за климата, грунтовых вод и времени.
Правление Шешонка III, вероятно, длилось несколько десятилетий. Он:
укреплял власть в северном Египте;
занимался реконструкцией храмов и построек в Танисе;
оставил значительное архитектурное наследие.
Его погребение долго считалось потерянным — и новая находка, по мнению исследователей, позволит восстановить хронологию важного периода египетской истории.
Археологи подчёркивают, что работа только начинается. В ближайших планах:
Расшифровка найденных надписей.
Очистка иловых отложений в камере сантиметр за сантиметром.
Поиск следов первоначальной укладки тела царя.
Анализ того, была ли гробница использована повторно.
Пока неясно, действительно ли Шешонк III был погребён именно здесь или же в камере разместили лишь его погребальные вещи. Исследователям нужно больше данных, чтобы дать окончательный ответ.
Одновременно обнаружить 225 ушебти в первозданном контексте — уникальный случай для Египта.
Саркофаг без надписей теперь почти наверняка связан с конкретным историческим лицом.
Новые надписи в камере могут содержать данные, которые полностью изменят представление о царских погребениях эпохи раздробленности.
