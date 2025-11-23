Вселенная идёт к сжатию: тёмная энергия внезапно меняет курс и ставит под вопрос наше будущее

Вселенная вступила в фазу замедленного расширения — профессор Ен Вук Ли

В последние десятилетия казалось, что судьба Вселенной давно предопределена. Космологи привычно рисовали её будущее как бесконечное расширение, в котором галактики будут уходить друг от друга всё дальше, пока пространство не станет холодным и пустым. Но новое исследование поставило под сомнение саму основу этих представлений. Учёные обнаружили признаки того, что тёмная энергия — загадочная сила, ускоряющая расширение космоса, — может вовсе не быть постоянной. Если она действительно меняется со временем, привычная картина будущего Вселенной может резко перевернуться.

Фото: commons.wikimedia.org by Ngc1535, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Космос

Как новое исследование меняет космическую картину

Работа международной группы исследователей переосмысливает ключевой вывод, удостоенный Нобелевской премии: что расширение Вселенной ускоряется. Анализируя данные другими методами, учёные обнаружили возможное замедление этого процесса. И если оно действительно происходит, в будущем нас может ждать не бесконечное разрежение, а обратный сценарий — глобальное сжатие, называемое "Большой хруст" или big crunch.

Идея звучит неожиданно, но учёные подчёркивают: если тёмная энергия утрачивает силу, она больше не сможет противостоять гравитации. Тогда наступит эпоха, когда пространство перестанет расширяться, а затем начнёт стягиваться обратно.

Что говорит исследовательская группа

Руководитель проекта, профессор южнокорейского университета Ёндсе, делает однозначное заявление:

"Наше исследование показывает, что Вселенная уже вступила в фазу замедленного расширения и что темная энергия движется со временем гораздо быстрее, чем считалось ранее", — сказал профессор Ен Вук Ли.

Если этот вывод подтвердится, космология получит самый серьёзный пересмотр за четверть века — с момента открытия тёмной энергии.

Почему учёные пересмотрели прежние данные о Вселенной

В 1990-х годах астрономы использовали вспышки сверхновых типа Ia как "стандартные свечи" — объекты, яркость которых считается почти одинаковой. Предполагалось, что эти звёзды всегда взрываются одинаково, а значит, сравнение их видимой яркости позволяет точнее измерять расстояния во Вселенной.

Но новое исследование предполагает, что сверхновые могут быть не столь однородны. У звёзд ранней Вселенной, похоже, были другие физические свойства, что влияло на яркость вспышек. Это означает, что часть прошлых вычислений опиралась на неверные предпосылки.

Исправление этой погрешности приводит к другому выводу: расширение космоса продолжается, но темпы снижаются — и это указывает на ослабление тёмной энергии.

Модели будущего Вселенной

Сценарий Что происходит Причина Вечное расширение Галактики удаляются бесконечно Тёмная энергия постоянна или усиливается Тепловая смерть Полное разрежение материи Доминирование тёмной энергии Большой разрыв Разлёт галактик, атомов и пространства Тёмная энергия резко растёт Большой хруст Вселенная начинает сжиматься Тёмная энергия ослабевает или становится отрицательной

А что если тёмная энергия действительно выдыхается

Если сила, расталкивающая Вселенную, слабеет, космос может пройти несколько фаз:

замедление расширения — то, что, возможно, происходит сейчас;

остановка расширения — состояние равновесия;

начало сжатия — обратная эволюция;

коллапс — пространство схлопывается в гигантскую точку.

Такой сценарий напоминает Большой взрыв наоборот. Но вопрос о том, чем завершится такая фаза, остаётся открытым: от нового "цикла рождения" Вселенной до полного исчезновения пространства-времени.

FAQ

Означает ли это, что тёмная энергия исчезает?

Не факт, но данные указывают на её ослабление.

Когда мог бы наступить "Большой хруст"?

Если гипотеза верна, это произойдёт через десятки миллиардов лет.

Почему это исследование важное?

Потому что оно ставит под сомнение одну из самых устойчивых космологических идей.

Может ли новое поколение телескопов подтвердить выводы?

Да, особенно наблюдения сверхновых с телескопа Roman и миссии Euclid.

Мифы и правда

Миф: Вселенная обязательно бесконечна.

Правда: её будущее зависит от свойств тёмной энергии.

Правда: речь идёт о масштабах в миллиарды лет.

Правда: новое исследование уточняет детали, но не отвергает основу.

Три факта

Темная энергия составляет около 68% содержания Вселенной. Впервые её существование предположили в конце XIX века. Природа тёмной энергии остаётся одной из главных загадок космологии.

Исторический контекст

В 1998 году открыто ускоренное расширение Вселенной. В 2011 за это открытие вручена Нобелевская премия. С 2020-х годов накапливаются наблюдения, указывающие на возможные отклонения от прежней модели.