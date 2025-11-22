Трое суток без сна и зарядки: зачем роботу пришлось идти туда, где раньше ходили только люди

Современная робототехника всё чаще выходит за пределы лабораторий, демонстрируя возможности, которые ещё несколько лет назад казались фантастикой. Одним из таких достижений стал эксперимент китайского гуманоидного робота AgiBot A2, который прошёл пешком более ста километров, не останавливаясь ни на минуту. Это путешествие не только попало в Книгу рекордов Гиннесса, но и показало, насколько зрелыми становятся системы автономной навигации и роботизированной механики.
Робот стартовал из города Сучжоу поздно вечером 10 ноября и завершил путь на знаменитой шанхайской набережной Вайтань утром 13 ноября. За трое суток он преодолел 106 километров, сохраняя устойчивое движение, ориентируясь в городских условиях и не прекращая работу.
Модель AgiBot A2 оснащена системой датчиков, обеспечивающих высокую точность восприятия окружающего мира. В неё входят два GPS-модуля для точной навигации, лидар, инфракрасные сенсоры глубины и программные алгоритмы, которые помогают роботу корректировать движения в режиме реального времени. Благодаря этим технологиям андроид справлялся с освещёнными и ночными участками маршрута, различал препятствия и поддерживал стабильную походку.
Важной частью успеха стала система быстрой замены аккумулятора. Она позволила роботу идти непрерывно, избегая долгих пауз на подзарядку. Специалисты компании использовали мобильные станции, чтобы менять батареи без выключения оборудования.
Компания AgiBot (Zhiyuan Robotics) была создана в 2023 году и базируется в Шанхае. Её роботы предназначены для обслуживания бизнеса: встреча гостей в отелях, транспортировка грузов, уборка и логистические задачи. AgiBot A2 — одна из наиболее продвинутых моделей, приближённых к человеческим движениям. Разработчики стремятся создавать сервисных роботов, которые способны работать автономно в реальных условиях, а не в ограниченных пространствах.
Китайские власти активно поддерживают сектор интеллектуальной робототехники. Согласно данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, к концу 2024 года в стране зарегистрировано более 451 тысяч компаний, связанных с роботами — от стартапов до крупных производителей. Общий уставной капитал превышает 6,44 трлн юаней (около $900 млрд), а количество предприятий выросло более чем на 200% с 2020 года. Такой рост говорит о том, что Китай стремится стать мировым лидером в сфере автоматизации и автономных систем.
|Параметр
|AgiBot A2
|Типичный гуманоидный робот
|Дистанция ходьбы
|106 км без остановки
|менее 20-30 км (лабораторные тесты)
|Навигация
|GPS x2, лидар, ИК-сенсоры
|ограниченные сенсорные системы
|Тип маршрута
|открытая среда, города Сучжоу-Шанхай
|полигон или закрытое помещение
|Энергосистема
|быстрая смена батарей
|стационарная зарядка
|Назначение
|коммерческий сервис
|исследовательские задачи
Эти отличия показывают, что AgiBot A2 не просто экспериментальный прототип, а практичный робот, который способен выполнять задачи в условиях реального мира.
В такси, логистике, торговых центрах и отелях уже появились первые сервисные модели.
Если технологии продолжат развиваться, роботы-ходоки смогут выполнять:
Возможно, корабли и большие промышленные объекты также получат собственных роботов-инспекторов, способных передвигаться по лестницам и узким коридорам.
|Плюсы
|Минусы
|Автономная работа
|высокая стоимость разработки
|Доступ к труднодоступным местам
|необходимость технического обслуживания
|Повышение эффективности бизнеса
|риски сбоев ПО
|Снижение нагрузки на персонал
|требуется регулирование их использования
|Возможность круглосуточной работы
|сложность адаптации к непредсказуемым условиям
Почти трое суток — благодаря быстрой смене батарей и стабильным сенсорам.
Пока нет — это сервисная модель, предназначенная для бизнеса.
Они оснащены системой обнаружения препятствий и работают по алгоритмам, предотвращающим столкновения, но безопасность зависит от настройки и среды использования.
Рекорд AgiBot A2 показывает, что робототехника стремительно движется к практическому применению в городах и на предприятиях. Комбинация надёжных датчиков, автономных алгоритмов и профессиональной энергетической системы позволила роботу пройти более 100 километров без остановки. Это достижение подчеркивает, насколько быстро развивается индустрия интеллектуальных роботов в Китае — и насколько близким становится будущее, в котором гуманоиды будут работать рядом с людьми.
