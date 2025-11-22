Трое суток без сна и зарядки: зачем роботу пришлось идти туда, где раньше ходили только люди

Гуманоид AgiBot A2 установил рекорд дальнего пешего хода по сведениям Гиннесса

Современная робототехника всё чаще выходит за пределы лабораторий, демонстрируя возможности, которые ещё несколько лет назад казались фантастикой. Одним из таких достижений стал эксперимент китайского гуманоидного робота AgiBot A2, который прошёл пешком более ста километров, не останавливаясь ни на минуту. Это путешествие не только попало в Книгу рекордов Гиннесса, но и показало, насколько зрелыми становятся системы автономной навигации и роботизированной механики.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Человекоподобный робот

Как проходил рекордный маршрут?

Робот стартовал из города Сучжоу поздно вечером 10 ноября и завершил путь на знаменитой шанхайской набережной Вайтань утром 13 ноября. За трое суток он преодолел 106 километров, сохраняя устойчивое движение, ориентируясь в городских условиях и не прекращая работу.

Модель AgiBot A2 оснащена системой датчиков, обеспечивающих высокую точность восприятия окружающего мира. В неё входят два GPS-модуля для точной навигации, лидар, инфракрасные сенсоры глубины и программные алгоритмы, которые помогают роботу корректировать движения в режиме реального времени. Благодаря этим технологиям андроид справлялся с освещёнными и ночными участками маршрута, различал препятствия и поддерживал стабильную походку.

Важной частью успеха стала система быстрой замены аккумулятора. Она позволила роботу идти непрерывно, избегая долгих пауз на подзарядку. Специалисты компании использовали мобильные станции, чтобы менять батареи без выключения оборудования.

AgiBot и развитие робототехники в Китае

Компания AgiBot (Zhiyuan Robotics) была создана в 2023 году и базируется в Шанхае. Её роботы предназначены для обслуживания бизнеса: встреча гостей в отелях, транспортировка грузов, уборка и логистические задачи. AgiBot A2 — одна из наиболее продвинутых моделей, приближённых к человеческим движениям. Разработчики стремятся создавать сервисных роботов, которые способны работать автономно в реальных условиях, а не в ограниченных пространствах.

Китайские власти активно поддерживают сектор интеллектуальной робототехники. Согласно данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, к концу 2024 года в стране зарегистрировано более 451 тысяч компаний, связанных с роботами — от стартапов до крупных производителей. Общий уставной капитал превышает 6,44 трлн юаней (около $900 млрд), а количество предприятий выросло более чем на 200% с 2020 года. Такой рост говорит о том, что Китай стремится стать мировым лидером в сфере автоматизации и автономных систем.

Чем уникален рекорд AgiBot A2?

Параметр AgiBot A2 Типичный гуманоидный робот Дистанция ходьбы 106 км без остановки менее 20-30 км (лабораторные тесты) Навигация GPS x2, лидар, ИК-сенсоры ограниченные сенсорные системы Тип маршрута открытая среда, города Сучжоу-Шанхай полигон или закрытое помещение Энергосистема быстрая смена батарей стационарная зарядка Назначение коммерческий сервис исследовательские задачи

Эти отличия показывают, что AgiBot A2 не просто экспериментальный прототип, а практичный робот, который способен выполнять задачи в условиях реального мира.

Как создаются роботы-ходоки?

Разработка устойчивой механики ног с сервоприводами и системой балансировки. Установка сенсорного модуля (лидар, камеры, ИК-датчики) для пространственной ориентации. Настройка алгоритмов движения: распознавание препятствий, регулировка шага, контроль траектории. Интеграция навигации GPS для маршрутов большой протяжённости. Создание надёжной энергетической цепочки — сменные батареи или автономная зарядка. Тестирование робота в условиях разного освещения и погодных факторов. Отладка программного обеспечения для устойчивой работы без остановок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использование слабых сенсоров → потеря ориентации в сложной среде → установка лидара и двойного GPS.

Длительная зарядка → необходимость постоянных остановок → быстрая замена аккумуляторов.

Недостаточная защита корпусных элементов → поломки на улице → применение промышленного пластикового и металлического каркаса.

Нечёткие алгоритмы баланса → робот падает на препятствиях → обучение ИИ на расширенных наборах движений.

А что, если такие роботы станут массовыми?

В такси, логистике, торговых центрах и отелях уже появились первые сервисные модели.

Если технологии продолжат развиваться, роботы-ходоки смогут выполнять:

доставку посылок там, где не проедет техника;

сопровождение пожилых людей;

обходы территорий на крупных складах;

уборку парковых зон;

патрулирование и мониторинг безопасности.

Возможно, корабли и большие промышленные объекты также получат собственных роботов-инспекторов, способных передвигаться по лестницам и узким коридорам.

Плюсы и минусы роботизированных систем

Плюсы Минусы Автономная работа высокая стоимость разработки Доступ к труднодоступным местам необходимость технического обслуживания Повышение эффективности бизнеса риски сбоев ПО Снижение нагрузки на персонал требуется регулирование их использования Возможность круглосуточной работы сложность адаптации к непредсказуемым условиям

FAQ

Сколько времени робот шёл без остановки?

Почти трое суток — благодаря быстрой смене батарей и стабильным сенсорам.

Можно ли использовать AgiBot A2 в домашних условиях?

Пока нет — это сервисная модель, предназначенная для бизнеса.

Насколько такие роботы безопасны?

Они оснащены системой обнаружения препятствий и работают по алгоритмам, предотвращающим столкновения, но безопасность зависит от настройки и среды использования.

Мифы и правда

Миф: роботы-гуманоиды уже могут заменять людей повсеместно.

роботы-гуманоиды уже могут заменять людей повсеместно. Правда: они ограничены задачами, которые можно формализовать.

они ограничены задачами, которые можно формализовать. Миф: роботы ходят медленнее человека.

роботы ходят медленнее человека. Правда: современные модели способны поддерживать темп, сравнимый с пешей скоростью.

современные модели способны поддерживать темп, сравнимый с пешей скоростью. Миф: робот падает от любого неровного бордюра.

робот падает от любого неровного бордюра. Правда: лидар и ИК-датчики позволяют обходить большинство препятствий.

Исторический контекст

В начале 2000-х гуманоидные роботы проводили испытания только в лабораториях.

гуманоидные роботы проводили испытания только в лабораториях. К 2010-м появились модели, способные подниматься по ступенькам, но ограниченные во времени работы.

появились модели, способные подниматься по ступенькам, но ограниченные во времени работы. Сегодня роботы проходят десятки километров, ориентируясь в реальном городе — и это один из ключевых этапов развития автономной робототехники.

Три интересных факта

Гуманоидные роботы сложнее, чем колёсные модели, поскольку требуют стабильного равновесия на двух опорах. Первые попытки заставить робота пройти более 10 км считались почти невозможными из-за слабой энергетики. Китай инвестирует миллиарды долларов в робототехнику, чтобы использовать роботов в производстве, торговле и медицине.

Рекорд AgiBot A2 показывает, что робототехника стремительно движется к практическому применению в городах и на предприятиях. Комбинация надёжных датчиков, автономных алгоритмов и профессиональной энергетической системы позволила роботу пройти более 100 километров без остановки. Это достижение подчеркивает, насколько быстро развивается индустрия интеллектуальных роботов в Китае — и насколько близким становится будущее, в котором гуманоиды будут работать рядом с людьми.