Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрос на офисных сотрудников снижается — HR-эксперт Булкина
Лаваш идеальная замена для коржей в рецепте Наполеона без раскатки теста
Лена Катина рассказала о воссоединении с Юлией Волковой
Toyota Corolla нового поколения дебютировала в Гуанчжоу — пресс-служба Toyota
Отсыпание на выходных сбивает биоритмы — рассказала сомнолог Черкасова
Илья Найшуллер рассматривался как режиссёр "Черепашек-ниндзя"
США могут давить на Киев скрытыми данными о коррупции — политолог Бойков
Недостаток солнечного света нарушает выработку гормонов у питомцев — РАЛДЖ
На дне океана у Аляски найден загадочный золотой объект — исследователи NOAA

Москву ждёт температурный экстрим: что принесёт погода на выходные

Циклон надвигается на столичный регион — метеоролог Позднякова
1:30
Наука

Метеоролог Татьяна Позднякова ИА "Метеоновости" предупреждает жителей столичного региона о нестабильной погоде с резкими колебаниями температуры и сменой осадков.

грязный снег
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грязный снег

В комментарии для MosTimes она поделилась прогнозом на грядущие выходные.

Прогноз на выходные

В субботу, по словам синоптика, в Москву и Подмосковье придёт циклон, сопровождаемый утренними туманами, небольшими осадками и температурой выше нуля. Ожидается переменчивая погода, так как регион окажется в тёплой части циклона.

В воскресенье ситуация начнёт меняться. Ночью вероятны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днём — мокрый снег, переходящий в дождь. Ночная температура опустится ниже нуля из-за влияния антициклона: в Москве до -2 градусов, по области до -4. Днём столбики термометров покажут около нуля.

Начало рабочей недели

Начало новой рабочей недели, по оценке синоптика, будет характеризоваться сложными погодными условиями. Ожидаются осадки преимущественно в виде снега: ночью — снег, днём — мокрый снег, переходящий в дождь. До конца ноября сохранится неустойчивая, но относительно тёплая погода с температурой около нуля градусов днём. Уже образовался снежный покров, который, вероятно, увеличится в воскресенье и понедельник.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Наука и техника
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Наука и техника
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
Спрос на офисных сотрудников снижается — HR-эксперт Булкина
Лаваш идеальная замена для коржей в рецепте Наполеона без раскатки теста
Циклон надвигается на столичный регион — метеоролог Позднякова
Лена Катина рассказала о воссоединении с Юлией Волковой
Toyota Corolla нового поколения дебютировала в Гуанчжоу — пресс-служба Toyota
Отсыпание на выходных сбивает биоритмы — рассказала сомнолог Черкасова
Илья Найшуллер рассматривался как режиссёр "Черепашек-ниндзя"
США могут давить на Киев скрытыми данными о коррупции — политолог Бойков
Недостаток солнечного света нарушает выработку гормонов у питомцев — РАЛДЖ
На дне океана у Аляски найден загадочный золотой объект — исследователи NOAA
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.