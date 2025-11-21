Москву ждёт температурный экстрим: что принесёт погода на выходные

Циклон надвигается на столичный регион — метеоролог Позднякова

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Метеоролог Татьяна Позднякова ИА "Метеоновости" предупреждает жителей столичного региона о нестабильной погоде с резкими колебаниями температуры и сменой осадков.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain грязный снег

В комментарии для MosTimes она поделилась прогнозом на грядущие выходные.

Прогноз на выходные

В субботу, по словам синоптика, в Москву и Подмосковье придёт циклон, сопровождаемый утренними туманами, небольшими осадками и температурой выше нуля. Ожидается переменчивая погода, так как регион окажется в тёплой части циклона.

В воскресенье ситуация начнёт меняться. Ночью вероятны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днём — мокрый снег, переходящий в дождь. Ночная температура опустится ниже нуля из-за влияния антициклона: в Москве до -2 градусов, по области до -4. Днём столбики термометров покажут около нуля.

Начало рабочей недели

Начало новой рабочей недели, по оценке синоптика, будет характеризоваться сложными погодными условиями. Ожидаются осадки преимущественно в виде снега: ночью — снег, днём — мокрый снег, переходящий в дождь. До конца ноября сохранится неустойчивая, но относительно тёплая погода с температурой около нуля градусов днём. Уже образовался снежный покров, который, вероятно, увеличится в воскресенье и понедельник.