Подземный мегаполис Турции: Матиате показывает, как люди спасались от войн и катаклизмов

Подземные города на территории Турции десятилетиями считались загадкой, но исследования последних лет показали: эти сооружения намного масштабнее и старше, чем предполагали археологи.
Одной из главных сенсаций стало открытие гигантского подземного комплекса под городом Мидьят на юго-востоке страны. Он оказался столь же впечатляющим, как легендарный Деринкую, и значительно расширил представления о том, как люди жили и выживали в условиях постоянных угроз.
Открытие входа в Матиате стало случайностью: археологи искали следы раннесредневековой архитектуры, но наткнулись на сеть скальных помещений, возраст которых достигает двух тысяч лет.
Внутри обнаружены туннели, склады, залы, места для ритуалов и следы жизнедеятельности тысяч людей. Объём находок говорит о том, что подземная часть Мидьята играла ключевую роль в жизни города, а не служила временным убежищем.
Большинство комнат соединено длинными коридорами, которые идут вглубь скального массива. Археологи находят следы ремесленных мастерских, кухонь, хозяйственных помещений. На стенах — ниши для ламп, специальные выступы, которые могли использоваться как полки, и даже следы украшений. Всё это говорит о продуманной архитектуре, рассчитанной на длительное проживание.
Хотя Турция давно известна множеством подземных комплексов, Матиате выделяется сразу несколькими особенностями.
|Характеристика
|Матиате
|Другие подземные города Турции
|Примерный возраст
|~2000 лет
|1500-3000 лет
|Площадь
|До 9 млн кв. футов
|Обычно 2-5 млн
|Уровень сохранности
|Высокий
|Средний
|Архитектурная организация
|Сложная, многоуровневая
|Менее структурированная
|Количество помещений
|сотни
|десятки-сотни
Матиате уникален тем, что его строили разные общины. Здесь есть следы язычников, иудеев, христиан, а позднее — и мусульман. Это редкое свидетельство религиозной многослойности региона.
Причины могли быть разными — климатические угрозы, набеги, религиозные преследования, эпидемии.
Но главная идея проста: под землёй можно было выжить.
Подземные пространства обеспечивали:
Защиту от жары и холода.
Возможность укрытия от врагов.
Стабильные условия хранения еды.
Контроль над входами и выходами.
В таких условиях люди могли жить месяцами и даже годами.
|Параметр
|Матиате
|Деринкую
|Расположение
|Юго-восток Турции
|Регион Каппадокия
|Максимальная глубина
|Неизвестно
|До 85 метров
|Примерное население
|До 60 000 человек
|До 20 000 человек
|Туннели
|Более сотни
|Более 600
|Количество уровней
|уточняется
|18
Если Деринкую помог обнаружить исчезнувшие куры, то Матиате стал находкой археологов. Однако оба города показывают одинаковую логику: люди создавали подземную инфраструктуру, сопоставимую с наземной.
Поиск входов — часто они скрыты за завалами или стенами.
Лазерное сканирование — создаёт модель всей системы.
Раскопки и укрепление — снимаются слои грунта, укрепляются стены.
Каталогизация находок — кости, монеты, инструменты.
Создание карты комплекса — многолетний и кропотливый этап.
Полевые исследования специалистов — геологи, археологи, историки.
Подготовка к туризму — установка освещения и безопасности.
Такой подход уже применялся в Деринкую и теперь используется в Матиате.
● Ошибка: делать выводы о назначении помещений на основе только их формы.
● Последствие: неверная историческая интерпретация.
● Альтернатива: опираться на комплекс данных — керамику, органические остатки, монеты.
● Ошибка: допускать туристов до полного завершения раскопок.
● Последствие: повреждение хрупких стен и артефактов.
● Альтернатива: частичное открытие отдельных уровней.
● Ошибка: считать все подземные структуры религиозными.
● Последствие: искажение представлений о быте.
● Альтернатива: учитывать хозяйственные функции.
Некоторые учёные предполагают, что Матиате может оказаться самой большой подземной системой в Западной Азии. Есть вероятность, что он соединён с другими туннелями за пределами Мидьята, образуя сеть, проходящую под десятками километров местности.
Это не фантастика — подобные случаи были в Каппадокии, где разные города оказывались связаны между собой.
|Плюсы
|Минусы
|Защита от врагов
|Ограниченная вентиляция
|Стабильная температура
|Риск обрушений
|Возможность укрытия больших сообществ
|Ограниченность воды
|Скрытность
|Сложность расширения
Подземные города — компромисс между безопасностью и сложностью жизни.
Да, по оценкам археологов, Матиате мог вмещать до 60 000 человек.
Изменение политической обстановки, исчезновение угроз и появление более удобного жилья на поверхности.
Пока нет. Но планируется частичное открытие после завершения раскопок.
Миф: подземные города строили внеземные цивилизации.
Правда: их строили местные жители, используя мягкий вулканический туф.
Миф: люди жили под землёй постоянно.
Правда: чаще всего — временно, в периоды войн и опасностей.
Миф: города были ритуальными центрами.
Правда: это были полноценные жилые комплексы со школами, кладовыми и конюшнями.
В Матиате найдено множество ниш для хранения вина — регион славился виноделием.
В Деринкую был свой "отель" для животных — отдельные помещения для коз и овец.
Некоторые туннели настолько узкие, что могли служить оборонительными ловушками.
