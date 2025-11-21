Подземный мегаполис Турции: Матиате показывает, как люди спасались от войн и катаклизмов

В древности турки построили этот гигантский подземный город — археологи

Подземные города на территории Турции десятилетиями считались загадкой, но исследования последних лет показали: эти сооружения намного масштабнее и старше, чем предполагали археологи.

Одной из главных сенсаций стало открытие гигантского подземного комплекса под городом Мидьят на юго-востоке страны. Он оказался столь же впечатляющим, как легендарный Деринкую, и значительно расширил представления о том, как люди жили и выживали в условиях постоянных угроз.

Как подземный Матиате изменил взгляд на древние цивилизации

Открытие входа в Матиате стало случайностью: археологи искали следы раннесредневековой архитектуры, но наткнулись на сеть скальных помещений, возраст которых достигает двух тысяч лет.

Внутри обнаружены туннели, склады, залы, места для ритуалов и следы жизнедеятельности тысяч людей. Объём находок говорит о том, что подземная часть Мидьята играла ключевую роль в жизни города, а не служила временным убежищем.

Большинство комнат соединено длинными коридорами, которые идут вглубь скального массива. Археологи находят следы ремесленных мастерских, кухонь, хозяйственных помещений. На стенах — ниши для ламп, специальные выступы, которые могли использоваться как полки, и даже следы украшений. Всё это говорит о продуманной архитектуре, рассчитанной на длительное проживание.

Чем Матиате отличается от других подземных поселений

Хотя Турция давно известна множеством подземных комплексов, Матиате выделяется сразу несколькими особенностями.

Характеристика Матиате Другие подземные города Турции Примерный возраст ~2000 лет 1500-3000 лет Площадь До 9 млн кв. футов Обычно 2-5 млн Уровень сохранности Высокий Средний Архитектурная организация Сложная, многоуровневая Менее структурированная Количество помещений сотни десятки-сотни

Матиате уникален тем, что его строили разные общины. Здесь есть следы язычников, иудеев, христиан, а позднее — и мусульман. Это редкое свидетельство религиозной многослойности региона.

Зачем люди уходили под землю

Причины могли быть разными — климатические угрозы, набеги, религиозные преследования, эпидемии.

Но главная идея проста: под землёй можно было выжить.

Подземные пространства обеспечивали:

Защиту от жары и холода. Возможность укрытия от врагов. Стабильные условия хранения еды. Контроль над входами и выходами.

В таких условиях люди могли жить месяцами и даже годами.

Матиате и Деринкую — два гиганта подземной архитектуры

Параметр Матиате Деринкую Расположение Юго-восток Турции Регион Каппадокия Максимальная глубина Неизвестно До 85 метров Примерное население До 60 000 человек До 20 000 человек Туннели Более сотни Более 600 Количество уровней уточняется 18

Если Деринкую помог обнаружить исчезнувшие куры, то Матиате стал находкой археологов. Однако оба города показывают одинаковую логику: люди создавали подземную инфраструктуру, сопоставимую с наземной.

Как изучают такие комплексы

Поиск входов — часто они скрыты за завалами или стенами. Лазерное сканирование — создаёт модель всей системы. Раскопки и укрепление — снимаются слои грунта, укрепляются стены. Каталогизация находок — кости, монеты, инструменты. Создание карты комплекса — многолетний и кропотливый этап. Полевые исследования специалистов — геологи, археологи, историки. Подготовка к туризму — установка освещения и безопасности.

Такой подход уже применялся в Деринкую и теперь используется в Матиате.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

● Ошибка: делать выводы о назначении помещений на основе только их формы.

● Последствие: неверная историческая интерпретация.

● Альтернатива: опираться на комплекс данных — керамику, органические остатки, монеты.

● Ошибка: допускать туристов до полного завершения раскопок.

● Последствие: повреждение хрупких стен и артефактов.

● Альтернатива: частичное открытие отдельных уровней.

● Ошибка: считать все подземные структуры религиозными.

● Последствие: искажение представлений о быте.

● Альтернатива: учитывать хозяйственные функции.

А что если под землёй скрывается ещё больше

Некоторые учёные предполагают, что Матиате может оказаться самой большой подземной системой в Западной Азии. Есть вероятность, что он соединён с другими туннелями за пределами Мидьята, образуя сеть, проходящую под десятками километров местности.

Это не фантастика — подобные случаи были в Каппадокии, где разные города оказывались связаны между собой.

Плюсы и минусы подземных городов

Плюсы Минусы Защита от врагов Ограниченная вентиляция Стабильная температура Риск обрушений Возможность укрытия больших сообществ Ограниченность воды Скрытность Сложность расширения

Подземные города — компромисс между безопасностью и сложностью жизни.

Частые вопросы

Правда ли, что под землёй жили десятки тысяч?

Да, по оценкам археологов, Матиате мог вмещать до 60 000 человек.

Почему такие города покинули?

Изменение политической обстановки, исчезновение угроз и появление более удобного жилья на поверхности.

Можно ли посетить Матиате?

Пока нет. Но планируется частичное открытие после завершения раскопок.

Мифы и правда

Миф: подземные города строили внеземные цивилизации.

Правда: их строили местные жители, используя мягкий вулканический туф.

Миф: люди жили под землёй постоянно.

Правда: чаще всего — временно, в периоды войн и опасностей.

Миф: города были ритуальными центрами.

Правда: это были полноценные жилые комплексы со школами, кладовыми и конюшнями.

Три интересных факта

В Матиате найдено множество ниш для хранения вина — регион славился виноделием. В Деринкую был свой "отель" для животных — отдельные помещения для коз и овец. Некоторые туннели настолько узкие, что могли служить оборонительными ловушками.