Бермудский треугольник теряет мистику: океан раскрывает реальный механизм исчезновений

6:57
Наука

Бермудский треугольник десятилетиями остаётся одним из самых известных морских «феноменов», обросшим легендами и версиями — от инопланетян и порталов в иные измерения до загадочных вихрей и следов мифической Атлантиды. Но за яркими историями часто теряются научные объяснения. Одно из них — теория волн-негодяев, мощных спонтанных гигантов, возникающих в местах пересечения нескольких штормов. Новые исследования британских океанографов снова вывели её на первый план, дав повод взглянуть на «проклятый треугольник» без мистики, с позиции физики моря и инженерных расчётов.

Тайфун
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тайфун

Почему Бермудский треугольник стал символом загадок

Участок океана между Бермудскими островами, Пуэрто-Рико и южной оконечностью Флориды прославился множеством исчезновений кораблей и самолётов. Масштаб явления преувеличен, но несколько крупных трагедий — например, исчезновение USS Cyclops в 1918 году — сделали треугольник частью массовой культуры. Отсутствие объяснений в середине XX века породило множество мифов, хотя официальные отчёты давно склоняются к более прагматичным версиям.

Что такое волны-негодяи

Волна-негодяй — это огромная, крутая и непредсказуемая водяная стена, способная возникнуть буквально за секунды. Обычно такие волны появляются в точке пересечения нескольких штормовых фронтов. Они могут превышать высоту 20–30 метров, не сопоставляясь с обычными штормовыми волнами.

"Нет никаких сомнений в том, что эта область подвержена волнам негодяев", — объяснил океанограф Саймон Боксалл, Университет Саутгемптона.

Такие волны зафиксированы в разных точках мира: у берегов Южной Африки, в Северном море, в районе Анадыря. Бермудский треугольник также находится в зоне пересечения нескольких погодных систем, приходящих с Карибского моря, Мексиканского залива и Атлантики.

Сравнение природных факторов

Фактор Бермудский треугольник Южная Африка (мыс Агульяс)
Пересечение штормов да да
Волны-негодяи возможно часто
Исчезновения судов зафиксированы многочисленные
Магнитные аномалии нет нет
Газовые выбросы не подтверждены возможны

Данные показывают: уникальность феномена сильно преувеличена — многие регионы мира опаснее с точки зрения океанографии.

Как моделируют опасные волны

1. Сбор данных о ветрах и штормовой активности

Специалисты анализируют карты движения циклонов и наблюдения спутников.

2. Математическое моделирование пересечения волн

Используются сложные уравнения, описывающие сумму нескольких волн, при которой возникает «пиковая» высота.

3. Моделирование поведения корабля

Инженеры создают макеты судов и воспроизводят удары волн в бассейнах с генераторами волн.

4. Проверка устойчивости различных конструкций

Определяется, какие типы судов наиболее уязвимы.

5. Сравнение с реальными происшествиями

Данные аварий сопоставляются с погодными отчётами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Приписывать исчезновения исключительно мистике → игнорирование реальных рисков → анализ погодных данных и судовых журналов.
  • Считать, что корабли «всегда выдерживают шторм» → недооценка волн-негодяев → использование рекомендованных маршрутов и современных навигационных систем.
  • Искать магнитные аномалии там, где их нет → ложные выводы → проверка данных Международной геомагнитной службы.

А что если…

А что если волны-негодяи действительно объясняют часть исчезновений?
Это вполне возможно и подтверждается экспериментами. Но волны не объясняют все случаи.

А что если важную роль играют человеческие ошибки?
Большинство морских катастроф связано именно с ними — от неверного курса до устаревших радиосистем.

А что если Бермудский треугольник вовсе не аномальный?
Статистика показывает: частота аварий в регионе не выше, чем на других популярных маршрутах.

Плюсы и минусы теории волн-негодяев

Плюсы Минусы
основана на физике и наблюдениях волны возникают редко
подтверждена моделированием не объясняет все исчезновения
подходит для крупных кораблей не объясняет исчезновения самолётов
учитывает локальные штормовые зоны сложна для точного прогнозирования

FAQ

Исчезали ли корабли от волн-негодяев в других местах?
Да, у Южной Африки зафиксировано множество случаев.

Может ли волна-негодяй потопить крупный корабль?
Да. Модели показывают, что судно типа USS Cyclops может потерять устойчивость и опрокинуться.

Можно ли предсказать такие волны?
Пока нет. Наблюдения улучшаются, но точных прогнозов нет.

Опасны ли они для самолётов?
Нет, самолёты к ним не имеют отношения.

Мифы и правда

Миф: Бермудский треугольник — сверхъестественная зона.
Правда: это обычный морской регион с активной погодой и интенсивным движением судов.

Миф: существуют магнитные ловушки.
Правда: магнитных аномалий в зоне треугольника нет.

Миф: газовые выбросы от метана мгновенно топят корабли.
Правда: эксперименты не подтвердили, что это возможно в реальных условиях.

Три интересных факта

  1. Волна-негодяй может достигать высоты более 30 метров — как девятиэтажный дом.
  2. Первое официальное подтверждение существования таких волн появилось только в 1995 году.
  3. Некоторые суда переживали такие удары, но получали критические повреждения носовой части.

Исторический контекст

Миф о Бермудском треугольнике сформировался в середине XX века, когда несколько кораблей и самолётов пропали практически без следов. В эпоху отсутствия спутников, точной метеонаблюдательной сети и современных средств связи объяснить это было сложно. Но уже к 1980-м годам океанографы получили данные о крупных волнах, способных разрушать корабли. Моделирование Саутгемптонского университета стало важным звеном, доказав, что природные причины могут объяснять большую часть загадок.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
