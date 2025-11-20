Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манчестер Юнайтед готов заплатить около 50 млн евро за Гомеса — Record
Юрия Лозу удивили нейросети, способные сочинять музыку
Тренировки натощак усиливают использование жиров: исследования Хавьера Гонсалеса
Посол Украины предупреждает о тяжёлой зиме — Washington Post
В 2026 году трейд-ин станет ключевой частью продаж подержанных авто
На капибарах испытали контрацептив для свиней — биолог Костанса Фалгуэра
Накладные светильники расширили варианты монтажа — специалисты
Восстановление архитектуры вокруг площади в Гаврилов Посаде отметили краеведы
Переохлаждение вызывает спазм сосудов кожи головы — трихолог Анна Брыгина

Всплыли из глубин веков: озеро Мендота выдало клад древних каноэ

В озере Мендота найдена коллекция древних каноэ возрастом 5200 лет — археологи
7:19
Наука

Подводные археологические исследования нередко приносят неожиданные открытия, но даже опытных специалистов удивляет то, что обнаружили в озере Мендота в Мэдисоне. На глубине несколько метров археологи из Висконсина нашли уникальный комплекс древних лодок — своеобразное "хранилище" каноэ, использовавшееся тысячелетиями.

каноэ
Фото: https://commons.wikimedia.org by Graham Crumb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
каноэ

Возраст самого старого из них достигает 5200 лет, что делает находку одним из древнейших водных артефактов восточной части Северной Америки и самым старым каноэ, найденным в районе Великих озёр.

Более трёх десятков древних народов оставили следы своего присутствия на этих землях, но никто не ожидал, что дно обычного озера раскроет такую насыщенную историю. Многослойные находки показывают, что коренные общины не просто строили каноэ, а стратегически размещали их возле маршрутов перемещения — словно древние стоянки, где путешественники могли взять лодку и продолжить путь по воде.

Как началось исследование и что удалось найти

Всё началось в 2021 году. На глубине около семи метров археолог Тамара Томсен заметила остатки каноэ возрастом 1200 лет. Позже в этих же отложениях обнаружились новые слои: 3000-летняя лодка, под ней — 4500-летняя, рядом — 2000-летняя. Такая многослойность заставила учёных предположить, что они имеют дело не с разовыми потерями, а с древним пунктом хранения.

Работая совместно с университетом Висконсина и племенами Хо-Чанк и Бад-Ривер, археологи продолжили обследование. Лишь за весну 2025 года было найдено ещё шесть лодок. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст коллекции охватывает период от 3000 года до н. э. до примерно 700 лет назад. Это свидетельствует о многотысячелетнем использовании одного и того же места.

Что объясняет такое расположение

По данным археологов, древние общины пользовались целой сетью троп, проходивших вдоль берегов. Скальные обрывы и непростой рельеф делали передвижение по суше затруднительным, поэтому каноэ играли ключевую роль в доступе к ресурсам, торговым путям и духовно значимым местам. Стратегическое размещение лодок помогало путешественникам быстро менять маршрут с сухопутного на водный.

Почти все каноэ были выдолблены вручную, а часть из них изготовлена из красного или белого дуба — пород, которые обычно плохо подходят для лодок из-за способности впитывать влагу. Однако исследование показало, что строители выбирали деревья с тилозами — внутренними "воздушными пробками", которые повышали стойкость древесины к гниению и предотвращали проникновение воды.

"Сравнение": материалы древних каноэ

Материал Преимущества Недостатки Особенности использования
Белый дуб Прочный, влагостойкий Тяжёлый Часто использовался для больших судов
Красный дуб Доступный, легко обрабатывать Впитывает воду Подходил только деревья с тилозами
Орех Лёгкий Менее устойчив к растрескиванию Мог использоваться для небольших лодок
Осина Невесомая Низкая долговечность Удобна для быстрых долблёных конструкций

Как проводят такие подводные исследования

  1. Проводят предварительное картирование с помощью гидролокаторов.

  2. Оценивают глубину и видимость, подбирают акваланг, гидрокостюм и подводные фонари.

  3. Устанавливают сетки для фиксации точного положения находок.

  4. Очищают поверхность мягкими щётками, не используя жёсткий инструмент.

  5. Поднимают фрагменты в специальных контейнерах, исключающих деформацию.

  6. Перевозят находки в лабораторию в воде, чтобы предотвратить растрескивание.

  7. Консервируют древесину с помощью специальных растворов, укрепляющих структуру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Быстрое извлечение деревянного артефакта
    → разрушение структуры при контакте с воздухом
    → сохранять находку во влажной среде до обработки.

  2. Применение металлических инструментов
    → повреждение мягкой древней древесины
    → использовать пластиковые или силиконовые лопатки.

  3. Хранение без пропитки
    → растрескивание и деформация
    → применять стабилизирующие составы для древесины.

А что если древние лодки использовали иначе

Некоторые учёные предполагают, что лодки могли служить не только как транспорт, но и как часть ритуалов или погребальных практик. Но современные находки больше указывают на хозяйственное и транспортное значение — на системные маршруты, где лодки передавались из поколения в поколение.

"Плюсы и минусы" подводных археологических объектов

Плюсы Минусы
Отличная сохранность органики Сложное и дорогое оборудование
Возможность обнаружить уникальные материалы Ограниченная видимость под водой
Высокая вероятность найти предметы повседневной жизни Требуется длительная консервация
Низкий риск вмешательства человека Сезонные ограничения для раскопок

FAQ

Почему именно озеро Мендота оказалось "хранилищем” каноэ?
Его берега совпадали с древними маршрутами, а рельеф делал водные пути удобнее сухопутных.

Как каноэ могли сохраниться тысячи лет?
Холодная пресная вода и малое количество кислорода замедляют разрушение древесины.

Можно ли увидеть эти находки в музее?
После реставрации часть каноэ планируют передать в экспозиции Исторического общества Висконсина.

Мифы и правда

  • Миф: древние каноэ всегда делались только из лёгких пород.
    Правда: материалы выбирали по доступности, а долговечность обеспечивали природные процессы, например образование тилозов.

  • Миф: подобные находки — признак массовой гибели лодок.
    Правда: К2-подобные "парковки” показывают системное использование места.

  • Миф: под водой артефакты сохраняются идеально.
    Правда: древесина остаётся хрупкой и требует сложной реставрации.

Три интересных факта

  • Самое старое каноэ озера Мендота древнее пирамид Египта.

  • Технология долблёных лодок почти не менялась тысячелетиями.

  • Некоторые лодки сохранили даже следы обработки каменными орудиями.

Исторический контекст

  1. Коренные народы Великих озёр активно использовали водные маршруты ещё задолго до появления европейцев.

  2. Долблёные каноэ служили универсальным средством для охоты, торговли и путешествий.

  3. Новые находки показывают, что система хранения лодок была организована и долговечной — это меняет взгляд на социальные практики древних общин.

Комплекс из 16 каноэ под озером Мендота стал не просто археологической находкой, а свидетельством того, насколько рационально и дальновидно древние общины выстраивали свои маршруты.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Наука и техника
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Недвижимость
Готовые мебельные гарнитуры делают интерьер устаревшим
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Недвижимость
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Популярное
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи

Госдума предлагает лотерею кассовых чеков по примеру Тайваня. Мера должна снизить долю теневой экономики, которая достигает 20% от ВВП.

Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Последние материалы
В 2026 году трейд-ин станет ключевой частью продаж подержанных авто
На капибарах испытали контрацептив для свиней — биолог Костанса Фалгуэра
Накладные светильники расширили варианты монтажа — специалисты
Восстановление архитектуры вокруг площади в Гаврилов Посаде отметили краеведы
Переохлаждение вызывает спазм сосудов кожи головы — трихолог Анна Брыгина
Запеканка из тыквы готовится со сливочным соусом и вялеными томатами
Нанокристаллы перовскита откроют новую эру в электронике — исследователи
Отросшая челка лучше держит объем при укладке брашингом
Совместимость растений снижает риск вредителей на грядках — садоводы
Чумакова ничего не раздражает в Ковальчук после 18 лет брака
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.