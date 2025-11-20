Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежный кремовый суп из картофеля и спаржи готовится без сливок
Нидерланды возглавили рейтинг самых безопасных стран — исследователи
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Гелихризум подходит для солнечных дренированных участков
Влажность и ветер многократно увеличивают теплопотери у кошек
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Пищевые волокна стабилизируют уровень энергии у тренирующихся — тренеры
Ксения Собчак подарила сыну на девятилетие поездку в Шанхай
Сын Мордюковой и Тихонова потерял Варлей и скончался от наркотиков

Более 100 окаменелостей на одном квадрате: загадка Трансильвании потрясла научный мир

В Трансильвании найдено место скопления костей динозавров — исследователи
7:31
Наука

Научные открытия порой случаются там, где их меньше всего ждёшь, даже если регион уже десятилетиями считается известным и изученным. 

Лаборатория палеонтолога
Фото: JODA Flickr page by John Day Fossil Beds National Monument staff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаборатория палеонтолога

Так произошло и с бассейном Хацег в Трансильвании — местом, где палеонтологи привыкли находить отдельные фрагменты динозавров, но не плотные скопления крупных костей. Новое месторождение, получившее обозначение К2, стало исключением: на одном квадратном метре исследователи обнаружили более сотни окаменелостей позвоночных, включая частично сохранившиеся скелеты нескольких видов травоядных. Это открытие уже называют способным изменить представления о древних экосистемах региона.

Работы в западной части бассейна ведутся много лет международными группами, и каждая экспедиция приносит новые данные о позднем мелe — эпохе, предшествовавшей массовому вымиранию динозавров. Но такой концентрации костей, как на участке К2, исследователи ещё не встречали. Момент первой находки стал отправной точкой масштабного изучения, которое продолжается до сих пор.

Почему находка К2 считается уникальной

До открытия участка К2 палеонтологи полагали, что местная фауна оставила немного следов, а находки динозавров встречаются редко. Новые раскопки опровергли эту точку зрения: плотность костей оказалась беспрецедентной для Трансильвании, а сами окаменелости удивили качеством сохранности.

Команда, работающая в рамках проекта Валиора, за несколько сезонов собрала коллекции, включающие тысячи образцов: амфибий, черепах, крокодилов, птерозавров, млекопитающих и, конечно, динозавров. Самые впечатляющие материалы поступили именно с участка К2 — маленького по площади, но необычайно насыщенного останками.

Как могло сформироваться подобное скопление

По реконструкции исследователей, около 72 миллионов лет назад местность представляла собой сеть пересыхающих русел, которые периодически наполнялись мощными паводками. В сезон штормов вода поднималась резко, смывая трупы животных и размывая сточные участки. Перенесённые потоком останки попадали в небольшую лагуну и оседали там, когда течение замедлялось.

Подобный механизм объясняет, почему кости оказались сложены практически слоями — и почему на участке встречаются фрагменты самых разных видов.

Таблица

Тип местонахождения Условия накопления Плотность находок Вероятность сохранности
Русловые отложения Быстрое течение, размывы Низкая Перемешивание, фрагментация
Озёрные лагуны Замедление стока, мягкий осадок Средняя Хорошая сохранность деталей
Паводковые конусы Внезапное перенесение останков Высокая Сильная концентрация, наслоение
Участок К2 Комбинация русла и лагуны Исключительно высокая Сохранившиеся крупные кости и частичные скелеты

Советы шаг за шагом: как организуют такие раскопки

  1. Проводят геологическую разведку с использованием GPS, карт и георадаров.

  2. Очищают поверхность ручными инструментами: кистями, щётками, геологическими молотками.

  3. Фиксируют каждую находку: фотографируют, наносят координаты, описывают положение в слое.

  4. Укрепляют хрупкие кости специальными полимерными растворами.

  5. Переносят окаменелости в контейнерах с амортизирующей подкладкой.

  6. В лаборатории проводят механическую очистку с помощью микродрелей и воздушных мини-струйных установок.

  7. Сравнивают кости с существующими коллекциями, определяя вид или предполагая принадлежность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Использовать металлические инструменты без контроля силы
    → риск повреждения костей
    → применять силиконовые или деревянные лопаточки для первичной очистки.

  2. Вынимать кость из слоя без укрепления
    → рассыпание и утрата структуры
    → пропитать поверхность стабилизирующим раствором заранее.

  3. Недооценивать значение сопутствующих слоёв
    → потеря ключевых данных о среде осадконакопления
    → фиксировать каждую линию слоя и тип грунта.

А что если находки окажутся частью одного массового события

Такой сценарий активно обсуждается в научном сообществе. Если в К2 действительно сохранились следы единственного крупного паводка или катастрофы, это может стать ключом к пониманию климатических и экологических условий позднего мела в Европе. Массовая транспортировка тел животных могла отражать сезонные изменения, миграции или внезапное изменение окружающей среды.

 "Плюсы и минусы" высококонцентрированных местонахождений

Плюсы Минусы
Большой объём материала для исследований Сложность выделения отдельных особей
Возможность восстановить биологическое сообщество Риск смешения разных эпох при переотложении
Хорошая сохранность из-за мягких осадков Длительная подготовка образцов к изучению
Шанс обнаружить редкие виды Требуется заботливая работа лабораторий

FAQ

Почему в Хацеге так много мелких и средних по размеру динозавров?
Регион был островной системой, и многие животные уменьшались в размерах из-за ограничений среды — явление называют "островной карликовостью".

Как кости сохранились в таком хорошем состоянии?
Глина и мелкодисперсные осадки защищали останки от разрушения, а мягкая лагунная среда не давала им перемешаться.

Может ли участок К2 дать новые виды динозавров?
Да. Настолько богатые местонахождения часто содержат кости, ранее неизвестные науке, и служат базой для описания новых таксонов.

Мифы и правда

  • Миф: в Европе динозавры встречаются крайне редко.
    Правда: местонахождения вроде Хацега доказывают обратное — их меньше, но многие из них уникальны.

  • Миф: высокая концентрация костей всегда означает массовую гибель.
    Правда: это может быть результатом переноса паводком останков животных из разных мест.

  • Миф: крупные находки бывают только в пустынях или степных регионах.
    Правда: горные речные бассейны также могут сохранять богатый материал.

Три интересных факта

  • В Хацеге ранее нашли одного из самых маленьких известных зауроподов — пример "островной карликовости".

  • Концентрация костей на участке К2 превышает показатели большинства европейских местонахождений позднего мела.

  • Некоторые образцы сохраняют естественный блеск из-за минерализации в условиях богатого железом субстрата.

Исторический контекст

  1. Первые раскопки в Хацеге начались ещё в XIX веке, когда регион считался малоизвестным.

  2. Во второй половине XX века он приобрёл мировую известность благодаря находкам уникальных видов мелких динозавров.

  3. Современные исследования и проект Валиора возобновили интерес к региону, продемонстрировав, что его потенциал далеко не исчерпан.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Наука и техника
117-летняя женщина доказала, что биология может обмануть время — учёные
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Недвижимость
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Популярное
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи

Госдума предлагает лотерею кассовых чеков по примеру Тайваня. Мера должна снизить долю теневой экономики, которая достигает 20% от ВВП.

Депутат Госдумы Делягин предложил внедрить тайваньскую лотерею кассовых чеков
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Первые морозы бьют по крыльям: как превратить кормушки в спасательные станции для птиц
Первые морозы бьют по крыльям: как превратить кормушки в спасательные станции для птиц
Последние материалы
Банковский запрет скидок на маркетплейсах может разогнать инфляцию — Wildberries
Нежный кремовый суп из картофеля и спаржи готовится без сливок
Нидерланды возглавили рейтинг самых безопасных стран — исследователи
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Гелихризум подходит для солнечных дренированных участков
Влажность и ветер многократно увеличивают теплопотери у кошек
В ЕС обсуждают план по задержанию танкеров с российской нефтью в открытом море
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Пищевые волокна стабилизируют уровень энергии у тренирующихся — тренеры
Ксения Собчак подарила сыну на девятилетие поездку в Шанхай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.