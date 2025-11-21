Город будущего растёт из дерева: почему британцы массово рвутся в новый зелёный мегаполис

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:00
Наука

В Британии готовят проект, который способен всерьёз поменять представление о жизни в городе и перевернуть рынок недвижимости: новый "деревянный мегаполис", размером с Бристоль, но рассчитанный на миллион жителей. На фоне нарастающего жилищного кризиса команда девелоперов предлагает не просто построить ещё один спальный район, а создать принципиально новое городское пространство — Forest City 1.

Forest City
Фото: commons.wikimedia.org by Chongkian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Forest City

Что из себя представляет новый город

Forest City 1 — не просто громкое название. Это попытка реализовать идею современного города, который максимально интегрирован с природой. Главные элементы проекта: высотные дома из дерева вместо стекла и бетона, семейные коттеджи, десятки километров пешеходных маршрутов и 12 тысяч акров новых лесов прямо в черте города. Инфраструктура тоже заявлена серьёзная: школы, больницы, развитый транспорт, парки.

Где и для кого строят Forest City 1

Расположение выбрано стратегически: к востоку от Кембриджа, между Ньюмаркетом и Хаверхиллом в Саффолке. Локация позволяет создать комфорт для тех, кто работает в Кембридже или Лондоне — транспортная схема включает частые автобусы и регулярные поезда в оба города. Проект ориентирован как на покупателей, так и на арендаторов, а рассчитанная численность населения может превысить миллион — вдвое больше, чем сейчас проживает в Бристоле.

Как будет выглядеть городской ландшафт

Forest City задуман как альтернатива стандартной застройке. Архитектура — с прицелом на визуальную привлекательность и экологичность. Высотки из дерева, обилие зелени, новые леса и просторные пешеходные зоны. Каждый элемент продуман для долгосрочной эксплуатации и комфорта жителей.

В проект заложены:

  • полностью пешеходные районы;

  • семейные дома с четырьмя спальнями;

  • 12 000 акров молодых лесов;

  • новые школы, больницы, парки и общественные пространства.

Почему нужен новый город

Драйвер запуска — острый дефицит доступного жилья в Британии. Девелопер Albion City Development Corporation рассчитывает, что Forest City станет ответом на этот вызов: появится не только новое жильё, но и полноценная городская среда, в которой можно комфортно жить, работать и отдыхать.

"Строительство нового города может показаться возмутительно дерзким, но это часть того, что сделает национальное обновление реальным", — заявила бывший министр торговли и промышленности Патриция Хьюитт.

Экспертное мнение

"Великобритании нужно гораздо больше домов. Они должны быть в правильных местах… и район вокруг Кембриджа — одно из таких мест", — отметил профессор Тим Лейниг.

Эксперты указывают, что использование общинных земельных фондов ускоряет темпы застройки, а слаженное управление позволит повторить скорость развития времён промышленной революции.

Таблица "Сравнение": Forest City и стандартная британская застройка

Критерий Forest City 1 Обычные жилые районы
Материал домов Дерево, природные материалы Кирпич, бетон, стекло
Количество зелёных зон 12 000 акров новых лесов Единичные парки
Транспорт Интегрированный общественный Автоцентричный, перегруженный
Стоимость жилья Дом с 4 спальнями ~340 000 фунтов В Кембридже от 500 000 фунтов
Экологичность Высокая, низкий углеродный след Средняя/низкая

Советы шаг за шагом: как купить дом или переехать в Forest City

  1. Следить за развитием проекта и этапами одобрения.

  2. Зарегистрироваться на сайте девелопера для получения обновлений и участия в петициях.

  3. Оценить финансовые возможности: сравнить цены на жильё в Forest City и соседних регионах.

  4. Ознакомиться с инфраструктурой и транспортной доступностью.

  5. Следить за публикациями о старте бронирования — на первых этапах жильё традиционно уходит быстро.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

В процессе запуска масштабных городских проектов часто допускают ошибки, которые дорого обходятся как инвесторам, так и будущим жителям. Вот основные риски и решения:

Ошибка: игнорировать спрос на общественный транспорт
Последствие: пробки, перегрузка дорог, неудобство для жителей
Альтернатива: сразу закладывать интегрированные транспортные решения с регулярными рейсами

Ошибка: недооценивать стоимость строительства и инфраструктуры
Последствие: рост цен на жильё, дефицит бюджета
Альтернатива: заранее прорабатывать сметы и механизмы контроля расходов

Ошибка: строить без учёта мнения местных жителей
Последствие: конфликты, протесты, медленный ввод объектов
Альтернатива: включать общественные обсуждения и опросы на ранних этапах

А что если…

  • Проект получит государственную поддержку? Темпы строительства и заселения увеличатся.

  • Будет реализована только часть задуманных решений? Придётся корректировать планы развития инфраструктуры.

  • Концепция окажется успешной? В других регионах страны могут стартовать аналогичные экогорода.

Плюсы и минусы

Плюсы проекта Forest City Минусы проекта Forest City
Экологичность, новые леса Неясные сроки запуска
Доступное жильё рядом с мегаполисами Высокая стоимость реализации
Современная инфраструктура Риски затягивания бюрократических процедур
Интеграция транспорта Отсутствие точной информации о локации
Гибкая городская среда Возможные трудности с доступностью ипотеки

FAQ

Сколько будут стоить дома в Forest City?
Ожидаемая цена семейного дома с четырьмя спальнями — около 340 000 фунтов стерлингов.

Когда стартует строительство?
Проект пока на первой стадии согласования и сбора подписей; даты запуска будут известны после утверждения планов.

Чем Forest City отличается от других новых районов?
Экологичностью, массовым озеленением, архитектурой из дерева и упором на общественный транспорт.

Мифы и правда

Миф: новые города всегда выглядят скучно и однотипно
Правда: современные проекты всё чаще включают уникальную архитектуру, экологию и индивидуальность районов

Миф: деревянные небоскрёбы не долговечны
Правда: современные деревянные конструкции проходят строгие проверки и отличаются высокой надёжностью

Миф: такое жильё недоступно большинству
Правда: в Forest City цены ниже, чем в аналогичных новых районах Кембриджа

3 интересных факта

  1. Forest City станет первым новым городом в Британии с конца 1960-х.

  2. Масштабы высадки леса превышают размер центральных парков большинства мегаполисов Европы.

  3. Проектировщики вдохновлялись эко-городами Скандинавии и Азии.

Исторический контекст

  • Последний крупный новый город Британии — Милтон-Кейнс, введён в строй в 1967 году.

  • Волна урбанизации середины ХХ века породила идею "городов-спутников".

  • Современные тренды требуют от девелоперов делать ставку на природу, транспорт и доступность жилья.

Материал касается тем: городской девелопмент, доступное жильё, деревянная архитектура, эко-город, лесопосадки, транспорт будущего, инфраструктурные инвестиции, британский рынок недвижимости, современные технологии строительства, урбанистика.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
