Изменение климата — афера? Трамп сомневается в глобальном потеплении

Трамп назвал климатическое изменение аферой — ООН
6:28
Наука

Из выступления Дональда Трампа на площадке ООН развернулась новая волна обсуждений климата. Американский президент вновь заявил, что изменение климата — "аферa" и не имеет под собой оснований.

Влияние изменения климата и технологии улавливания углерода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Влияние изменения климата и технологии улавливания углерода

Его позиция вызвала широкий общественный резонанс и стала поводом для комментариев российских экспертов. Об этом рассказал кандидат биологических наук Сергей Симак. Он оценил высказывание Трампа и объяснил, почему такие заявления становятся частью политического противостояния.

Суть позиции Трампа и реакция научного сообщества

Климатический вопрос в США давно стал элементом политического конфликта между республиканцами и демократами. Высказывание Трампа вписывается в многолетнюю линию скепсиса по отношению к международным климатическим соглашениям. Параллельно мировая научная среда говорит о прямой связи между ростом концентрации парниковых газов и глобальным потеплением. По словам экспертов, подмена научных данных политическими лозунгами становится особенно заметной, когда экологическая повестка используется в избирательных кампаниях, пишут "Вести Подмосковья".

В российском научном сообществе отмечают, что наблюдаемые изменения климата давно перестали быть абстрактными графиками. Повышение средней температуры, рост смертности от жары, масштабные лесные пожары и разрушительные погодные аномалии — часть фиксируемых последствий. Тем не менее политический дискурс в США делает обсуждение темы спорным и эмоционально заряженным.

Научная оценка: что происходит с климатом на самом деле

Сергей Симак подчёркивает, что нынешние изменения отличаются от прошлых природных циклов. По его словам, человечество стало ключевым фактором, ускоряющим потепление за счёт эмиссии парниковых газов. Именно это, по мнению экологов, выделяет современный период среди всех климатических фаз Земли.

"Изменение климата обсуждать странно, так как мы видим этот процесс не по данным измерений и графикам, а собственными глазами", — сказал Сергей Симак.

Исследователи отмечают: ущерб уже заметен. В ряде стран фиксируются рекордные показатели гибели лесов, увеличивается сезонный риск природных катастроф, а таяние вечной мерзлоты становится угрозой инфраструктуре городов на Севере. Одновременно растёт давление на сельское хозяйство и глобальные продовольственные цепочки.

Политический конфликт вокруг климатической повестки

Эксперты связывают слова Трампа с внутриполитическим противостоянием. Экологическая повестка в США стала символом одной политической силы, что автоматически вызывает сопротивление другой. В результате вопрос климата перестаёт быть научным и превращается в идеологический маркер.

Симак отмечает, что современные "зелёные" движения нередко упираются в методы государственного регулирования, что вызывает неприятие у политических правых. С другой стороны, борьба с климатом нередко сопровождается популизмом и коммерциализацией, что также снижает доверие граждан.

Как устроена логика отрицания: анализ причин

Чтобы понять, почему слова Трампа находят отклик, важно учитывать несколько факторов:

  1. Политическая борьба. Отрицание климатических проблем стало частью идентичности республиканцев.

  2. Недоверие к международным структурам. США традиционно осторожно относятся к международным соглашениям, включая Парижское соглашение.

  3. Ориентация на внутренний бизнес. Представители промышленности опасаются издержек от перехода к "зелёной" энергетике.

А что если… климатическая политика действительно ошибочна

Иногда критику климатической повестки воспринимают как отрицание науки. Но существуют и другие вопросы, которые обсуждают исследователи:

• насколько эффективны международные соглашения;
• может ли "зелёная" энергетика полностью заменить углеводороды в ближайшие десятилетия;
• почему климатическая политика в разных странах развивается столь неравномерно.

Но эти дискуссии не отменяют выводов научных институтов, фиксирующих ускорение потепления и рост влияния антропогенных факторов.

Мифы и правда о глобальном потеплении 

Миф: Климат меняется сам по себе, вклад человека ничтожен.
Правда: Доля антропогенных выбросов в росте температур оценивается как доминирующая большинством профильных институтов.

Миф: Глобальное потепление — политический проект.
Правда: Климатическая наука существует вне политики; политизированной стала именно часть обсуждения.

Миф: Тёплый климат принесёт пользу.
Правда: Температурные скачки увеличивают смертность, осложняют работу инфраструктуры и нарушают экосистемы.

FAQ

Как узнать, что климат меняется?
По данным метеостанций, спутников, ледовых кернов и долгосрочной статистики по экстремальным погодным явлениям.

Почему учёные уверены в человеческом влиянии?
Потому что скорость потепления совпадает с ростом выбросов CO₂, а природные факторы не объясняют такой динамики.

Что лучше: "зелёная" энергетика или традиционная?
Обе нужны в переходный период, но долгосрочная устойчивость возможна только при снижении эмиссий.

3 факта о климате

• За 50 лет средняя температура Земли выросла так же сильно, как ранее за тысячу лет.
• Более 60 тысяч человек в Европе погибли от жары летом 2025 года.
• Лесные пожары в России ежегодно уничтожают миллионы гектаров тайги.

Исторический контекст

  1. 1970-е — первые крупные исследования по парниковому эффекту.

  2. 1992 год — Рамочная конвенция ООН об изменении климата.

  3. 2015 год — Парижское соглашение.

  4. 2025 год — США вновь выходят из соглашения по решению Трампа.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
