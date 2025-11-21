Япония оживляет легенду: модернизированный истребитель врывается в воздушную гонку с новым азартом

Япония решила пойти против привычной логики, по которой старые истребители отправляют в музей или на замену более современными моделями. Вместо этого страна делает ставку на глубокую модернизацию своего парка F-15J — самолётов, которые ещё в конце XX века казались вершиной аэрокосмической инженерии. Теперь же эти машины превращаются в носителей дальнобойного высокоточного оружия и получают новые функции, которых у японской авиации ранее не было.
Изначально F-15J создавался как адаптированная под Японию версия американского F-15C. В 1970-х японские ВВС нуждались в замене устаревающих F-104 и F-4, и именно Eagle прошёл жёсткий отбор. Часть самолётов собиралась в США, но основную работу выполняла Mitsubishi Heavy Industries.
К концу программы Япония получила более двухсот одноместных истребителей и несколько десятков учебно-боевых F-15DJ. Американцы оставили за собой наиболее чувствительные элементы авионики и двигателей, однако японские инженеры постепенно сформировали собственный вариант машины, который вписался в оборонную стратегию государства.
Главная задача F-15J — перехват. Машина поднимается на высоту быстрее многих современных истребителей, берет значительную боевую нагрузку и способна нести широкий набор ракет «воздух-воздух». В зоне ответственности японских ВВС — огромная территория, включающая районы активной активности самолетов Китая и России.
Истребители F-15J регулярно поднимаются на перехват — только в 2016 году таких вылетов было свыше тысячи. Для подобных задач требуется не только скорость, но и дальность, а также надёжная авионика. Именно поэтому Япония решила развивать существующую платформу, а не отказываться от неё, сообщает 19FortyFive.
|Параметр
|F-15J (базовый)
|F-15JSI (модернизация)
|F-35A
|Основная роль
|Перехват, завоевание превосходства
|Дальний удар, перехват
|Ударные скрытные операции
|Радар
|Механическая РЛС
|AESA APG-82
|AESA AN/APG-81
|Вооружение
|AIM-7, AIM-9, AIM-120
|JASSM-ER, AIM-120, современные комплексы
|Современные ракеты + скрытность
|Дальность
|до 4600 км
|увеличена за счёт новой авионики
|ниже, чем у F-15
|Особенности
|большая грузоподъёмность
|возможности дальнего удара
|малозаметность
Таблица показывает: F-15JSI не заменяет F-35, а закрывает другой сектор задач.
Принятые обновления превращают самолёт в инструмент, способный действовать далеко за пределами японского воздушного пространства. Ключевые улучшения включают:
По сути, F-15JSI становится «летающим ракетным грузовиком», который дополняет малозаметные F-35: одни пробивают ПВО, вторые несут тяжёлую ношу.
Для военной авиации этот процесс напоминает обновление автопарка электромобилей: платформа остаётся, но электроника меняет всё.
Ошибка: списывать старые самолёты, не используя их потенциал.
Последствие: резкое снижение численности боеготовых платформ.
Альтернатива: модернизация существующего парка — как делает Япония с F-15J, повышая возможности без полного обновления флота.
Как выбрать между F-35 и модернизированным F-15JSI?
Если нужна скрытность и удар по защищённым объектам — F-35. Если приоритет в большой боевой нагрузке и дальности — F-15JSI.
Сколько стоит модернизация?
Программа оценивается примерно в 4,5 млрд долларов за 68 самолётов.
Что лучше для ПВО: F-2, F-35 или F-15JSI?
F-2 — многоцелевой, но ограниченный по возможностям. F-35 — скрытный ударный. F-15JSI — лучший перехватчик и носитель тяжёлых ракет.
Модернизация F-15J превращает старую, но мощную платформу в стратегический инструмент, который обеспечивает Японии не только надёжную противовоздушную оборону, но и новые возможности дальнего удара. Это решение усиливает позиции страны в регионе и делает её воздушные силы более гибкими и готовыми к будущим угрозам.
