Древний мир оказался куда страстнее и жёстче: данные о древнем сексе рушат привычные схемы

История неандертальцев кажется знакомой, но каждый новый фрагмент исследований делает её объёмнее. Учёные давно знали, что они были крепкими, коренастыми, с мощными надбровными дугами и выдающимися носами, но как выглядела их интимная анатомия и какими могли быть отношения между ними и ранними Homo sapiens, оставалось почти белым пятном. Новые данные помогают восстановить часть этой картины — не по сохранившимся тканям, а через анатомические закономерности, генетику и знания о физиологии человеческого рода.
Палеонтологи не располагают прямыми данными о строении гениталий неандертальцев: мягкие ткани не окаменевают. Но анатомические пропорции, размеры костей таза и сходство видов указывают, что существенных отличий от современного человека у них не было. Исследователи подчёркивают, что два вида были настолько близки по биологии, что без труда давали плодовитое потомство.
Онтогенез мягких тканей у приматов следует общим закономерностям, поэтому предполагается, что и у неандертальцев ключевые параметры были похожи. Эту мысль подтвердили специалисты, участвовавшие в изучении строения древних людей:
"Гениталии не сохраняются в окаменелостях, и невозможно выяснить, как они выглядели у неандертальцев", — отметил эволюционный антрополог Гвидо Барбуджани.
Тем не менее пропорции таза и формы костей показывают, что репродуктивная анатомия была совместима с человеческой — иначе бы межвидовое потомство не появлялось.
Когда Homo sapiens покинули Африку и вышли в Евразию около 60-70 тысяч лет назад, они столкнулись с неандертальцами — умелыми охотниками, адаптированными к холодному климату. На этих территориях два вида жили рядом тысячи лет, контактировали, конфликтовали и вступали в интимные связи.
По ранним оценкам, неандертальцы обладали речевыми возможностями: строение гортани и мозга подразумевает наличие языковых форм. Однако строгой необходимости в сложных диалогах могло и не быть, учитывая примеры других приматов, у которых социальная близость формируется без вербального инструмента.
Тема согласия остаётся сложной — древний мир был далёк от современных норм, и археологические свидетельства показывают как следы насилия, так и длительные смешанные популяции. Но часть учёных акцентирует внимание на том, что межвидовые связи чаще всего были естественными. Это подчёркивает важный комментарий:
"В большинстве аспектов они практически идентичны нам, поэтому я бы предположил, что мягкие ткани, которые не сохранились, скорее всего, были такими же, как у других людей", — сказал антрополог Эндрю Мерриуэзер.
|Параметр
|Homo sapiens
|Неандертальцы
|Череп
|округлый
|длинный, низкий, с надбровным валиком
|Телосложение
|более лёгкое
|мощное, коренастое
|Нос
|средний
|крупный, широкий
|Доказанное скрещивание
|да
|да
|Генетическая совместимость
|высокая
|высокая
Анализируют следы на зубах и костях, чтобы понять привычки и образ жизни.
Сравнивают геномы в поисках древних примесей ДНК.
Используют реконструкции черепов для оценки речи и слуха.
Изучают артефакты — наконечники копий, пигменты, украшения.
Сопоставляют климатические данные, чтобы понять адаптацию.
Ошибка: считать неандертальцев "грубым" видом.
Последствие: искажение антропологической картины.
Альтернатива: учитывать культурные находки — от ритуалов до искусства.
Ошибка: предполагать полную изоляцию видов.
Последствие: неверная модель эволюции.
Альтернатива: анализировать генетические примеси.
Ошибка: считать межвидовые связи случайными редкими событиями.
Последствие: недооценка масштабов контактов.
Альтернатива: опираться на длительную историю смешанных популяций.
…неандертальцы и Homo sapiens вовсе не были двумя отдельными видами, а представляли региональные варианты одного эволюционного ствола? Такая гипотеза обсуждается всё активнее, поскольку генетическая совместимость между ними была практически полной.
|Плюсы
|Минусы
|Обмен генами повышал выживаемость
|возможные конфликты и конкуренция
|Расширение ареала
|конкуренция за ресурсы
|Адаптивные преимущества
|исчезновение локальных групп
Как учёные поняли, что виды скрещивались?
Благодаря ДНК-анализу — в геноме современных людей есть неандертальские фрагменты.
Могли ли они понимать речь друг друга?
Вероятно — структуры их мозга и анатомия гортани это допускают.
Отличалась ли их сексуальная физиология?
Почти нет — существенных различий, по данным антропологии, быть не должно.
Миф: неандертальцы были тупыми и примитивными.
Правда: они создавали украшения, использовали пигменты, рисовали и хоронили умерших.
Миф: межвидовые связи были редкими.
Правда: генетика показывает длительное и массовое смешение.
Миф: они вымерли из-за "низкого уровня развития".
Правда: причины связаны с климатом и конкуренцией за ресурсы.
Неандертальские художники оставили рисунки на 20 000 лет раньше Homo sapiens.
Их дети от смешанных союзов были полностью жизнеспособны.
Они ловили рыбу, изготовляли оружие и использовали украшения.
300 000 лет назад неандертальцы отделились от общего предка с Homo sapiens.
Встреча двух линий произошла около 60 000 лет назад.
Их вымирание произошло примерно 40 000 лет назад в условиях перемен климата и конкуренции.
