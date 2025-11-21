Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса

Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука

Антарктида давно считается идеальным местом для изучения космических частиц: тишина радиодиапазона, стабильные условия и километры чистого льда создают природный экран, через который проходят только самые редкие сигналы. Именно здесь инструменты НАСА, поднятые на гигантских аэростатах в рамках эксперимента ANITA, несколько лет назад уловили всплески радиоэнергии, которые не удалось объяснить существующими моделями физики. Новый анализ этих данных вновь привлёк к загадке внимание учёных и заставил пересмотреть прежние гипотезы.

Антарктида
Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Антарктида

Что увидел детектор над Антарктидой

Проект ANITA задумывался как инструмент для регистрации радиоволн, возникающих при столкновении космических лучей с атмосферой. Отражаясь от поверхности льда, они должны были формировать измеримые всплески. Однако среди множества обычных событий оказались сигналы, которые будто бы поднимались снизу — словно их источник находился под горизонтом.

Этот эффект стал первым тревожным звонком: подобное направление невозможно для известных частиц, которые должны поглощаться толщей породы и льда на пути к поверхности. Один из ключевых фрагментов объяснения прозвучал так:

"Радиоволны, которые мы обнаружили почти десять лет назад, шли под очень крутым углом, примерно на 30 градусов ниже поверхности льда", — сказала доцент кафедры физики, астрономии и астрофизики Стефани Виссел.

Сигналы не вписывались в теоретические модели взаимодействия нейтрино и космических лучей, и первоначальные оценки породили массу предположений — от новых частиц до намёков на тёмную материю.

Сравнение наблюдений ANITA с другими установками

Чтобы понять природу аномальных всплесков, данные ANITA сопоставили с результатами, собранными обсерваторией Пьера Оже. Этот комплекс за 15 лет зарегистрировал тысячи событий, связанных с космическими лучами. Исследователи проверили, встречались ли похожие всплески ранее.

Однако анализ показал: другие установки не наблюдали ничего подобного. Это сделало вопрос ещё острее — либо сигнал связан с редким, пока не описанным явлением распространения радиоволн в особенности антарктического льда, либо он указывает на необычные процессы, которые пока невозможно подтвердить.

Как работает поиск частиц в антарктическом льду

Одна из задач ANITA — регистрировать радиоизлучение, возникающее, когда высокоэнергетические нейтрино взаимодействуют с льдом. Такое взаимодействие может порождать частицы тау-лептоны, которые затем распадаются и создают эффект "воздушного ливня". Каждый похож на сорвавшийся искристый след, состоящий из множества вторичных частиц.

Учёные различают два типа ливней: возникающие в толще льда и формирующиеся уже в атмосфере. При нормальных условиях исследователи могут определить углы распространения и отследить источник частицы так же уверенно, как траекторию брошенного мяча. Но для аномальных сигналов ANITA этот метод оказался неприменим — углы были слишком "неправильными" для известных моделей.

Сравнение с данными IceCube и Оже позволило исключить вероятность совпадения с обычными космическими событиями. В результате появилась рабочая гипотеза: наблюдения ANITA указывают не на новую физику, а на необычное поведение радиоволн в определённых условиях, которое пока не изучено.

Сравнительные характеристики детекторов

Характеристика ANITA IceCube Обсерватория Пьера Оже
Среда работы высотный воздушный шар лёд Антарктиды атмосфера Аргентины
Основные сигналы радиоволны от ливней нейтринные взаимодействия космические лучи
Выявление аномалий да нет нет
Метод детекции радиоантенны оптические сенсоры наземные детекторы

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: считать редкий сигнал свидетельством новой физики без повторных наблюдений.
    Последствие: неверное научное заключение.
    Альтернатива: подтверждать данные независимыми экспериментами.

  2. Ошибка: игнорировать влияние среды на распространение радиоволн.
    Последствие: искажение оценки источника.
    Альтернатива: использовать дополнительные модели распространения волн.

  3. Ошибка: работать только в одном диапазоне энергий.
    Последствие: потеря редких событий.
    Альтернатиива: строить спектральные карты по всей шкале энергий.

А что если…

…аномальный сигнал связан не с частицей, а с неизвестным типом отражения радиоволн?
Такой вариант активно рассматривается и может объяснить часть несостыковок.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Высокая чувствительность радиодетекторов ограниченный объём наблюдений по времени
Чистая радиосреда Антарктиды сложность интерпретации редких сигналов
Возможность фиксировать ультраэнергетические процессы отсутствие аналогичных наблюдений у других установок

FAQ

Почему Антарктида идеальна для подобных экспериментов?
Из-за низкого уровня радиошума и огромной толщины льда, выступающего как естественный детектор.

Можно ли снова получить такой сигнал?
Вероятность мала, но будущие эксперименты вроде PUEO увеличат шансы.

Могут ли это быть частицы тёмной материи?
Такая версия обсуждалась, но отсутствующие подтверждения делают её маловероятной.

Мифы и правда

Миф: ANITA доказала существование новой физики.
Правда: данные противоречивы, и независимые эксперименты не подтвердили сигнал.

Миф: нейтрино легко обнаружить.
Правда: большинство проходит сквозь Землю без взаимодействия.

Миф: подобные проекты не дают практической пользы.
Правда: они позволяют изучать процессы на границе космических энергий.

Интересные факты

  1. Через ноготь человека каждую секунду проходит около миллиарда нейтрино.

  2. Радиосигналы в антарктическом льду распространяются иначе, чем в атмосфере — это усложняет анализ.

  3. Один зафиксированный всплеск может дать больше информации, чем тысячи обычных событий.

Исторический контекст

  1. Первые нейтринные телескопы появились в 1960-х годах.
  2. Крупные установки вроде IceCube кардинально изменили космическую физику.
  3. Воздушные радиодетекторы стали применяться в начале XXI века и открыли новые возможности исследования высоких энергий.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
