Существо, что помнит эпоху Возрождения: в его ДНК нашли подсказку, почему старение не закон, а сбой

Учёные впервые расшифровали полный геном гренландской акулы — PNAS
5:43
Наука

Когда художник Леонардо да Винчи писал "Мону Лизу", где-то в ледяных водах Гренландии, возможно, уже плавала молодая акула, живущая до сих пор. Этот вид стал символом долголетия и выносливости: гренландская акула — самое долгоживущее позвоночное существо на планете.

Акула в глубине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Акула в глубине

Учёные знали, что эти рыбы способны прожить до четырёх веков, но до недавнего времени не понимали, как им это удаётся. Ответы начали проясняться после расшифровки их полного генома — первой в истории для этого вида.

Тайна долголетия в холодных глубинах

Гренландская акула живёт в тёмных и холодных водах Северной Атлантики, погружаясь на глубину до двух километров. Она растёт медленно — примерно на сантиметр в год — и достигает размеров легкового автомобиля. При этом взрослеет только к своему столетию.

Такое долголетие противоречит законам биологии: большинство животных страдают от старения и накопления мутаций, но акулы будто обходят эти правила. Исследователи из Германии и Дании решили понять, какие гены стоят за этим феноменом.

"Полезно узнать, существуют ли общие приёмы эволюции, которые позволяют сделать очень долгоживущие виды ещё более долгоживущими", — отметил биоинформатик Арне Зам из Института старения имени Лейбница.

Как ловят существо, пережившее эпохи

Чтобы расшифровать геном, нужны свежие образцы тканей, а поймать рыбу весом почти в тонну непросто. Морской биолог Джон Стеффенсен из Копенгагенского университета рассказал, что для этого используют специальные длинные лески с массивными крючками.

"На длинную леску насаживается 10 крючков… на них вешают куски гнилого мяса", — пояснил Стеффенсен.

Ловля ведётся во фьордах Гренландии. После поимки учёные берут образцы мозга, извлекают ДНК и собирают геном, как мозаику. Полученные данные были опубликованы на сервере препринтов в сентябре 2024 года.

Что нашли учёные в геноме акулы

Главная находка — необычное количество "прыгающих генов", или транспозонов. У большинства живых существ они могут вызывать сбои в работе ДНК, но у акул, наоборот, оказались связаны с генами восстановления клеток. Это значит, что организм, возможно, способен постоянно "чинить" собственные повреждения.

Ещё одна подсказка скрыта в гене TP53, известном как "хранитель генома". У человека он предотвращает развитие опухолей, контролируя рост клеток. Но у гренландской акулы его структура оказалась иной — и, как показало моделирование, мутация может усиливать репарацию ДНК, что замедляет старение.

Учёные считают, что именно эти два фактора — усиленная защита генома и особые варианты TP53 — стали основой феномена долголетия.

Как исследуют долголетие видов

  • Собирают биоматериалы от долгоживущих организмов (например, акул, китов, морских ежей).
  • Извлекают ДНК и проводят полное секвенирование.
  • Сравнивают найденные гены с короткоживущими видами, чтобы выделить отличия.
  • Проверяют работу этих генов на клеточных культурах.
  • Используют результаты для разработки терапий против возрастных заболеваний.

А что если…

Если гренландская акула действительно умеет контролировать старение на клеточном уровне, эти механизмы могут однажды стать моделью для медицинских технологий. Учёные уже обсуждают, как знание таких генов может привести к созданию препаратов, продлевающих "здоровую жизнь" — без болезней, но не безгранично.

FAQ

Как учёные узнали возраст акул

По радиоуглеродному анализу глазных тканей — они растут медленно и сохраняют химический "отпечаток" времени.

Можно ли перенести гены долголетия акулы в человека

Нет. Но можно изучить принципы их работы и применять их в генной терапии.

Сколько стоит подобное исследование

Полное секвенирование генома крупной акулы обходится примерно в сотни тысяч долларов, включая экспедиции.

Что лучше изучать — акул или китов

И то и другое. Киты и акулы показывают разные стратегии долголетия: киты — через метаболизм, акулы — через геномную защиту.

Мифы и правда

Миф Правда
Гренландские акулы бессмертны Нет, они просто стареют крайне медленно
Их долголетие связано с холодом Температура помогает, но главное — генетика
Эти акулы опасны для человека Они медлительны и питаются в основном падалью

Исторический контекст

  • Первые упоминания о гренландских акулах появились в арктических морских журналах XVIII века.
  • В XIX веке их активно добывали ради жира, использовавшегося для ламп.
  • В XXI веке вид оказался под защитой, став объектом международных научных программ.

Три интересных факта

  • Мясо акулы ядовито в сыром виде из-за содержания триметиламина, но в Исландии его ферментируют для еды.
  • Эти акулы способны жить в воде с температурой около -1 °C, не замерзая благодаря особым белкам.
  • Их глаза часто поражены паразитом, но это не мешает им ориентироваться по обонянию.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
