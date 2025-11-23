Существо, что помнит эпоху Возрождения: в его ДНК нашли подсказку, почему старение не закон, а сбой

Когда художник Леонардо да Винчи писал "Мону Лизу", где-то в ледяных водах Гренландии, возможно, уже плавала молодая акула, живущая до сих пор. Этот вид стал символом долголетия и выносливости: гренландская акула — самое долгоживущее позвоночное существо на планете.
Учёные знали, что эти рыбы способны прожить до четырёх веков, но до недавнего времени не понимали, как им это удаётся. Ответы начали проясняться после расшифровки их полного генома — первой в истории для этого вида.
Гренландская акула живёт в тёмных и холодных водах Северной Атлантики, погружаясь на глубину до двух километров. Она растёт медленно — примерно на сантиметр в год — и достигает размеров легкового автомобиля. При этом взрослеет только к своему столетию.
Такое долголетие противоречит законам биологии: большинство животных страдают от старения и накопления мутаций, но акулы будто обходят эти правила. Исследователи из Германии и Дании решили понять, какие гены стоят за этим феноменом.
"Полезно узнать, существуют ли общие приёмы эволюции, которые позволяют сделать очень долгоживущие виды ещё более долгоживущими", — отметил биоинформатик Арне Зам из Института старения имени Лейбница.
Чтобы расшифровать геном, нужны свежие образцы тканей, а поймать рыбу весом почти в тонну непросто. Морской биолог Джон Стеффенсен из Копенгагенского университета рассказал, что для этого используют специальные длинные лески с массивными крючками.
"На длинную леску насаживается 10 крючков… на них вешают куски гнилого мяса", — пояснил Стеффенсен.
Ловля ведётся во фьордах Гренландии. После поимки учёные берут образцы мозга, извлекают ДНК и собирают геном, как мозаику. Полученные данные были опубликованы на сервере препринтов в сентябре 2024 года.
Главная находка — необычное количество "прыгающих генов", или транспозонов. У большинства живых существ они могут вызывать сбои в работе ДНК, но у акул, наоборот, оказались связаны с генами восстановления клеток. Это значит, что организм, возможно, способен постоянно "чинить" собственные повреждения.
Ещё одна подсказка скрыта в гене TP53, известном как "хранитель генома". У человека он предотвращает развитие опухолей, контролируя рост клеток. Но у гренландской акулы его структура оказалась иной — и, как показало моделирование, мутация может усиливать репарацию ДНК, что замедляет старение.
Учёные считают, что именно эти два фактора — усиленная защита генома и особые варианты TP53 — стали основой феномена долголетия.
Если гренландская акула действительно умеет контролировать старение на клеточном уровне, эти механизмы могут однажды стать моделью для медицинских технологий. Учёные уже обсуждают, как знание таких генов может привести к созданию препаратов, продлевающих "здоровую жизнь" — без болезней, но не безгранично.
По радиоуглеродному анализу глазных тканей — они растут медленно и сохраняют химический "отпечаток" времени.
Нет. Но можно изучить принципы их работы и применять их в генной терапии.
Полное секвенирование генома крупной акулы обходится примерно в сотни тысяч долларов, включая экспедиции.
И то и другое. Киты и акулы показывают разные стратегии долголетия: киты — через метаболизм, акулы — через геномную защиту.
|Миф
|Правда
|Гренландские акулы бессмертны
|Нет, они просто стареют крайне медленно
|Их долголетие связано с холодом
|Температура помогает, но главное — генетика
|Эти акулы опасны для человека
|Они медлительны и питаются в основном падалью
