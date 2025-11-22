Он вышел в рейс и исчез: крупнейшая тайна ВМС США, где не нашли ни тел, ни обломков, ни объяснений

Гибель судна Циклоп остаётся крупнейшей небоевой утратой ВМС США — Naval History

4 марта 1918 года американский военно-морской грузовой пароход "Циклоп" (AC-4) отправился в рейс из Барбадоса и навсегда исчез в водах Атлантики. На борту находились около 306-309 человек (экипаж и пассажиры) и значительный груз марганцевой руды — стратегического сырья для промышленности времён Первой мировой войны.

Судно, не вернувшееся из рейса

Перед отплытием капитан доложил о неисправности в машинно-котельном отделении: была зафиксирована трещина в цилиндре правого двигателя. Тем не менее выход из порта был разрешён. Маршрут вдруг включил внеплановую остановку на Барбадосе — официально из-за перегрузки и глубины погружения судна (его водоизмещение оказалось выше нормы) — затем 4 марта судно вышло в последний рейс.

Официальное расследование не признало шторм основной причиной. Связь с "Циклопом" прервалась: ни сигнала бедствия, ни радиопередачи не было. Ни обломков, ни тел, ни лодок спасения обнаружено не было. Всё это превратило исчезновение в одну из самых больших морских загадок XX века.

Этот инцидент считается самой масштабной потерей корабля ВМС США, не связанной с боевыми действиями, по данным Naval History & Heritage Command.

Версии исчезновения

Версия Описание Слабые стороны Техническая неисправность Поломка двигателя + перегрузка руды → крен/опрокидывание Нет следов катастрофы, отсутствует сигнал бедствия Взрыв груза Марганцевая руда могла вызвать взрыв или самопроизвольное смещение Обломков ожидалось бы больше Враждебные действия Возможна атака подлодки или минная угроза во время войны Немецкие источники не подтвердили вовлечённость Природная аномалия (гораздо менее доказана) Легенды о районе "Бермудского треугольника": магнитные сбои, сильные волны Научных свидетельств о "портале" или "проклятии" нет

А что если…

А что если судно столкнулось не с враждебным воздействием, а с редким природным феноменом — например, внезапным гидротермальным выбросом метана с океанского дна? Согласно современным исследованиям, такие выбросы могут резко снизить плотность воды под судном, и оно теряет плавучесть. Это могло бы объяснить мгновенное исчезновение без обломков. Однако такой механизм в конкретном случае "Циклопа" не подтверждён документально.

Плюсы и минусы гипотезы о природной аномалии

Плюсы Минусы Объясняет отсутствие обломков и мгновенное исчезновение Нет прямых данных о выбросах или аномальной активности тогда Не требует участия внешних сил (вражеских или мистических) Не объясняет отсутствие спасательного сигнала Совместима с другими необъяснимыми случаями Спекулятивна без подтверждения

FAQ

Какой груз перевозил Циклоп

Он вёз марганцевую руду — весом около 10 000 тонн — используемую для производства стали и вооружения во время войны.

Сколько человек было на борту

По данным разных источников, число составляло около 306 человек; другие источники называют 309.

Что лучше: версия о неисправности или природной аномалии

Обе версии имеют логичные основания: техническая неисправность была зафиксирована, перегрузка груза — вероятна, природный феномен — возможен. Однако ни одна не подтверждена окончательно.

Мифы и правда

Миф: судно похитили инопланетяне или подверглось сверхъестественному воздействию.

Правда: никаких достоверных научных данных о подобных событиях нет — исследование Naval History & Heritage Command отмечает, что многие теории остаются спекулятивными.

Правда: хотя район позже получил такую репутацию, официальной связи между исчезновением и мистическими силами нет.

Правда: источники утверждают, что шторм официально не признан главной причиной, но одноznачной информации об идеальной погоде нет.

Интересные факты

"Циклоп" — судно класса Proteus, заложенное ещё до войны, введено в строй в 1910 году.

Её гибель остаётся крупнейшей небоевой утратой ВМС США по числу погибших за всё время.

Судно-"сестра" ("Nereus") того же класса также исчезло позже без следа — что усиливало интерес к теории структурной уязвимости.

Исторический контекст

Период Первой мировой войны: человечество активно развивало морские перевозки сырья и материалов для военных нужд.

США в 1917–1918 годах нарастили флот снабжения, и "Циклоп" был частью транспортной службы.

В то время системы радионавигации и спасательные технические средства ещё были несовершенны, что делало рейсы особенно рискованными.