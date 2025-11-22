Он вышел в рейс и исчез: крупнейшая тайна ВМС США, где не нашли ни тел, ни обломков, ни объяснений

4 марта 1918 года американский военно-морской грузовой пароход "Циклоп" (AC-4) отправился в рейс из Барбадоса и навсегда исчез в водах Атлантики. На борту находились около 306-309 человек (экипаж и пассажиры) и значительный груз марганцевой руды — стратегического сырья для промышленности времён Первой мировой войны.
Перед отплытием капитан доложил о неисправности в машинно-котельном отделении: была зафиксирована трещина в цилиндре правого двигателя. Тем не менее выход из порта был разрешён. Маршрут вдруг включил внеплановую остановку на Барбадосе — официально из-за перегрузки и глубины погружения судна (его водоизмещение оказалось выше нормы) — затем 4 марта судно вышло в последний рейс.
Официальное расследование не признало шторм основной причиной. Связь с "Циклопом" прервалась: ни сигнала бедствия, ни радиопередачи не было. Ни обломков, ни тел, ни лодок спасения обнаружено не было. Всё это превратило исчезновение в одну из самых больших морских загадок XX века.
Этот инцидент считается самой масштабной потерей корабля ВМС США, не связанной с боевыми действиями, по данным Naval History & Heritage Command.
|Версия
|Описание
|Слабые стороны
|Техническая неисправность
|Поломка двигателя + перегрузка руды → крен/опрокидывание
|Нет следов катастрофы, отсутствует сигнал бедствия
|Взрыв груза
|Марганцевая руда могла вызвать взрыв или самопроизвольное смещение
|Обломков ожидалось бы больше
|Враждебные действия
|Возможна атака подлодки или минная угроза во время войны
|Немецкие источники не подтвердили вовлечённость
|Природная аномалия (гораздо менее доказана)
|Легенды о районе "Бермудского треугольника": магнитные сбои, сильные волны
|Научных свидетельств о "портале" или "проклятии" нет
А что если судно столкнулось не с враждебным воздействием, а с редким природным феноменом — например, внезапным гидротермальным выбросом метана с океанского дна? Согласно современным исследованиям, такие выбросы могут резко снизить плотность воды под судном, и оно теряет плавучесть. Это могло бы объяснить мгновенное исчезновение без обломков. Однако такой механизм в конкретном случае "Циклопа" не подтверждён документально.
|Плюсы
|Минусы
|Объясняет отсутствие обломков и мгновенное исчезновение
|Нет прямых данных о выбросах или аномальной активности тогда
|Не требует участия внешних сил (вражеских или мистических)
|Не объясняет отсутствие спасательного сигнала
|Совместима с другими необъяснимыми случаями
|Спекулятивна без подтверждения
Он вёз марганцевую руду — весом около 10 000 тонн — используемую для производства стали и вооружения во время войны.
По данным разных источников, число составляло около 306 человек; другие источники называют 309.
Обе версии имеют логичные основания: техническая неисправность была зафиксирована, перегрузка груза — вероятна, природный феномен — возможен. Однако ни одна не подтверждена окончательно.
