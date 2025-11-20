Город — призрак на острове Тувы: что за тайну хранит загадочная крепость в сердце Сибири

Определены причины разрушения сооружений Пор Бажина под Тувой — учёные

Наука

В Туве, на острове высокогорного озера Тере-Холь, стоит одно из самых таинственных сооружений Евразии — крепость Пор-Бажин. Её называют "городом-призраком" и "сибирским Помпеем", хотя, в отличие от античных руин, здесь не было катастрофы. Построенная в VIII веке с поразительной точностью и масштабом, крепость оказалась покинутой почти сразу после завершения. Учёные спорят о её назначении уже более 150 лет, но единого ответа до сих пор нет.

Фото: Por-Bajin Fortress Foundation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Бор-Бажин — развалины крепости

Архитектура вне времени

Название Пор-Бажин переводится с тувинского как "глиняный дом". Это название оправдано буквально — стены и фундаменты сооружения выполнены из трамбованной глины и кирпича-сырца. Об этом сообщают археологические отчёты Института археологии РАН и публикации Heritage Daily и ResearchGate.

Планировка удивительно точна: идеальный квадрат со стороной около 215 метров, две линии укреплений, внутренний двор и башни по периметру высотой до 12 метров. Радиоуглеродный анализ, проведённый международной группой учёных, показал, что строительство велось примерно в 757-777 годах нашей эры (данные журнала PNAS, 2020).

Внутри обнаружены остатки около тридцати зданий, следы деревянных колонн и черепичная крыша, сохранившая пигменты белого и красного цвета. Археолог Геннадий Абрамов отмечает, что по уровню инженерии и симметрии проект можно сравнить с архитектурой империи Тан, хотя до ближайшей китайской границы — более двух тысяч километров.

Крепость без жителей

Несмотря на сложность и масштаб постройки, археологи не нашли следов обитания. Отсутствуют следы отопления, хозяйственных построек, остатков пищи или очагов. Это отмечается в материалах Пор-Бажинского археологического центра и в публикациях Archeosciences. Учёные осторожно формулируют: следов длительного проживания почти не обнаружено, хотя короткое пребывание людей не исключается.

Площадка, на которой стоит крепость, поднята над уровнем моря примерно на 1300 метров — климат здесь суровый, даже летом возможны заморозки. Это делает версию о постоянном населении ещё менее вероятной.

Китайские традиции и уйгурский след

Архитектура комплекса несёт очевидное влияние китайской строительной школы эпохи Тан. Использованы типичные технологии: трамбованная земля хангту, керамическая черепица, прямоугольные дворы и ориентация по сторонам света. Исследователи предполагают, что крепость могла быть связана с Уйгурским каганатом, который в тот период находился в союзе с Китаем и перенимал его архитектурные традиции (Link Springer, 2010).

По версии ряда историков, Пор-Бажин мог служить летней ставкой уйгурского кагана Моян-чора, принявшего манихейство — религию, требующую построения священных комплексов. Однако отсутствие отопления и бытовых построек противоречит этой гипотезе.

Версии учёных

С момента первых исследований в XIX веке выдвинуто несколько гипотез о назначении Пор-Бажина.

Буддийский монастырь: поддерживается сходством планировки с храмами эпохи Тан. Однако не найдено ни алтарей, ни статуй, ни культовых предметов (Heritage Daily).

поддерживается сходством планировки с храмами эпохи Тан. Однако не найдено ни алтарей, ни статуй, ни культовых предметов (Heritage Daily). Летняя резиденция кагана: объясняет влияние китайской архитектуры и высокое качество строительства. Против — отсутствие систем жизнеобеспечения и следов длительного проживания (ResearchGate).

объясняет влияние китайской архитектуры и высокое качество строительства. Против — отсутствие систем жизнеобеспечения и следов длительного проживания (ResearchGate). Мемориальный или ритуальный комплекс: возможно, Пор-Бажин был символическим сооружением — своего рода "городом духов". Некоторые исследователи называют его "архитектурным манифестом власти" (Archeosciences).

возможно, Пор-Бажин был символическим сооружением — своего рода "городом духов". Некоторые исследователи называют его "архитектурным манифестом власти" (Archeosciences). Крепость-символ союза с Китаем: согласно версии археолога Александра Полевого, сооружение могло быть построено как демонстрация лояльности и культурного единства уйгурской знати с империей Тан.

Ни одна из гипотез не даёт полного объяснения: почему такая сложная и продуманная конструкция была покинута через несколько десятилетий после возведения.

Что показывают современные исследования

В 2007 году по инициативе правительства России началось новое масштабное изучение комплекса. Были привлечены геофизики и климатологи. Анализы показали, что примерно через двадцать лет после строительства в регионе произошло сильное землетрясение, вызвавшее подвижку грунта и частичное разрушение стен. Этот фактор мог стать причиной ухода людей, если они действительно проживали в крепости (PNAS, 2020).

Современные методы 3D-сканирования позволили установить, что часть построек ушла под воду, а уровень озера Тере-Холь с тех пор изменился на несколько метров. Это подтверждает, что сооружение находилось в зоне активных тектонических процессов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать Пор-Бажин исключительно военной крепостью.

Последствие: неверное толкование его архитектуры и планировки.

Альтернатива: рассматривать объект как ритуально-административный центр или символический памятник.

Ошибка: оценивать его через призму оседлого города.

Последствие: возникает противоречие с отсутствием следов быта.

Альтернатива: допустить, что это сезонное или церемониальное сооружение.

Гипотезы о назначении крепости

Версия Аргументы в пользу Слабые стороны Буддийский монастырь Китайский стиль, планировка храмового типа Нет культовых артефактов Ставка уйгурского кагана Политический контекст VIII века Не приспособлен для жизни Мемориальный комплекс Отсутствие бытовых следов, символическая геометрия Нет захоронений Архитектурный манифест Синтез китайской и уйгурской традиции Нет письменных свидетельств

Интересные факты

Комплекс расположен на острове, соединённом с берегом древней дамбой — возможно, временной.

Некоторые элементы крепости до сих пор окрашены: красный пигмент сохранился благодаря сухому климату.

Пор-Бажин занесён в перечень объектов культурного наследия России и изучается совместно российскими и международными институтами.

Исторический контекст

В VIII веке территория Тувы входила в состав Уйгурского каганата, державы, активно взаимодействовавшей с Китаем.

Уйгуры переняли китайскую письменность, строительные технологии и элементы государственного устройства.

После распада каганата в IX веке регион обезлюдел, и Пор-Бажин постепенно разрушился под воздействием времени и климата.