Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Румынский оператор Transgaz оценил долг Газпрома в 38 млн долларов
Toyota перешла на девятилетний цикл жизни моделей — инженеры компании
Смесь кипятка и марганцовки помогает убрать желтизну ткани
Разводить огонь позволили в 50 метрах от хвойных деревьев — юрист Владимиров
Словения продлила работу горных маршрутов по информации туристического офиса
Йогурт содержит больше белка по сравнению с яйцами — диетолог
Весной ростки картофеля высаживают по схеме 30×50 см
Диабет у владельца повышает риск диабета у собаки на 38% по данным учёных Швеции
Укрепление глубоких мышц стоя признано эффективным тренерами

Город — призрак на острове Тувы: что за тайну хранит загадочная крепость в сердце Сибири

Определены причины разрушения сооружений Пор Бажина под Тувой — учёные
7:21
Наука

В Туве, на острове высокогорного озера Тере-Холь, стоит одно из самых таинственных сооружений Евразии — крепость Пор-Бажин. Её называют "городом-призраком" и "сибирским Помпеем", хотя, в отличие от античных руин, здесь не было катастрофы. Построенная в VIII веке с поразительной точностью и масштабом, крепость оказалась покинутой почти сразу после завершения. Учёные спорят о её назначении уже более 150 лет, но единого ответа до сих пор нет.

Бор-Бажин — развалины крепости
Фото: Por-Bajin Fortress Foundation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Бор-Бажин — развалины крепости

Архитектура вне времени

Название Пор-Бажин переводится с тувинского как "глиняный дом". Это название оправдано буквально — стены и фундаменты сооружения выполнены из трамбованной глины и кирпича-сырца. Об этом сообщают археологические отчёты Института археологии РАН и публикации Heritage Daily и ResearchGate.

Планировка удивительно точна: идеальный квадрат со стороной около 215 метров, две линии укреплений, внутренний двор и башни по периметру высотой до 12 метров. Радиоуглеродный анализ, проведённый международной группой учёных, показал, что строительство велось примерно в 757-777 годах нашей эры (данные журнала PNAS, 2020).

Внутри обнаружены остатки около тридцати зданий, следы деревянных колонн и черепичная крыша, сохранившая пигменты белого и красного цвета. Археолог Геннадий Абрамов отмечает, что по уровню инженерии и симметрии проект можно сравнить с архитектурой империи Тан, хотя до ближайшей китайской границы — более двух тысяч километров.

Крепость без жителей

Несмотря на сложность и масштаб постройки, археологи не нашли следов обитания. Отсутствуют следы отопления, хозяйственных построек, остатков пищи или очагов. Это отмечается в материалах Пор-Бажинского археологического центра и в публикациях Archeosciences. Учёные осторожно формулируют: следов длительного проживания почти не обнаружено, хотя короткое пребывание людей не исключается.

Площадка, на которой стоит крепость, поднята над уровнем моря примерно на 1300 метров — климат здесь суровый, даже летом возможны заморозки. Это делает версию о постоянном населении ещё менее вероятной.

Китайские традиции и уйгурский след

Архитектура комплекса несёт очевидное влияние китайской строительной школы эпохи Тан. Использованы типичные технологии: трамбованная земля хангту, керамическая черепица, прямоугольные дворы и ориентация по сторонам света. Исследователи предполагают, что крепость могла быть связана с Уйгурским каганатом, который в тот период находился в союзе с Китаем и перенимал его архитектурные традиции (Link Springer, 2010).

По версии ряда историков, Пор-Бажин мог служить летней ставкой уйгурского кагана Моян-чора, принявшего манихейство — религию, требующую построения священных комплексов. Однако отсутствие отопления и бытовых построек противоречит этой гипотезе.

Версии учёных

С момента первых исследований в XIX веке выдвинуто несколько гипотез о назначении Пор-Бажина.

  • Буддийский монастырь: поддерживается сходством планировки с храмами эпохи Тан. Однако не найдено ни алтарей, ни статуй, ни культовых предметов (Heritage Daily).
  • Летняя резиденция кагана: объясняет влияние китайской архитектуры и высокое качество строительства. Против — отсутствие систем жизнеобеспечения и следов длительного проживания (ResearchGate).
  • Мемориальный или ритуальный комплекс: возможно, Пор-Бажин был символическим сооружением — своего рода "городом духов". Некоторые исследователи называют его "архитектурным манифестом власти" (Archeosciences).
  • Крепость-символ союза с Китаем: согласно версии археолога Александра Полевого, сооружение могло быть построено как демонстрация лояльности и культурного единства уйгурской знати с империей Тан.

Ни одна из гипотез не даёт полного объяснения: почему такая сложная и продуманная конструкция была покинута через несколько десятилетий после возведения.

Что показывают современные исследования

В 2007 году по инициативе правительства России началось новое масштабное изучение комплекса. Были привлечены геофизики и климатологи. Анализы показали, что примерно через двадцать лет после строительства в регионе произошло сильное землетрясение, вызвавшее подвижку грунта и частичное разрушение стен. Этот фактор мог стать причиной ухода людей, если они действительно проживали в крепости (PNAS, 2020).

Современные методы 3D-сканирования позволили установить, что часть построек ушла под воду, а уровень озера Тере-Холь с тех пор изменился на несколько метров. Это подтверждает, что сооружение находилось в зоне активных тектонических процессов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать Пор-Бажин исключительно военной крепостью.
    Последствие: неверное толкование его архитектуры и планировки.
    Альтернатива: рассматривать объект как ритуально-административный центр или символический памятник.

  • Ошибка: оценивать его через призму оседлого города.
    Последствие: возникает противоречие с отсутствием следов быта.
    Альтернатива: допустить, что это сезонное или церемониальное сооружение.

Гипотезы о назначении крепости

Версия Аргументы в пользу Слабые стороны
Буддийский монастырь Китайский стиль, планировка храмового типа Нет культовых артефактов
Ставка уйгурского кагана Политический контекст VIII века Не приспособлен для жизни
Мемориальный комплекс Отсутствие бытовых следов, символическая геометрия Нет захоронений
Архитектурный манифест Синтез китайской и уйгурской традиции Нет письменных свидетельств

Интересные факты

  • Комплекс расположен на острове, соединённом с берегом древней дамбой — возможно, временной.
  • Некоторые элементы крепости до сих пор окрашены: красный пигмент сохранился благодаря сухому климату.
  • Пор-Бажин занесён в перечень объектов культурного наследия России и изучается совместно российскими и международными институтами.

Исторический контекст

  • В VIII веке территория Тувы входила в состав Уйгурского каганата, державы, активно взаимодействовавшей с Китаем.
  • Уйгуры переняли китайскую письменность, строительные технологии и элементы государственного устройства.
  • После распада каганата в IX веке регион обезлюдел, и Пор-Бажин постепенно разрушился под воздействием времени и климата.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Мировая кооперация
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Наука и техника
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Разводить огонь позволили в 50 метрах от хвойных деревьев — юрист Владимиров
Словения продлила работу горных маршрутов по информации туристического офиса
Йогурт содержит больше белка по сравнению с яйцами — диетолог
Весной ростки картофеля высаживают по схеме 30×50 см
Диабет у владельца повышает риск диабета у собаки на 38% по данным учёных Швеции
Укрепление глубоких мышц стоя признано эффективным тренерами
Трамп подписал закон об публикации списка Эпштейна
Александр Лукашенко поддержал Егора Крида перед концертом в Минске
Соль снижает риск растрескивания яиц при варке — кулинары
Xiaomi нарастила прибыль до 11,3 миллиарда юаней — финансовые аналитики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.