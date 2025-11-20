Город — призрак на острове Тувы: что за тайну хранит загадочная крепость в сердце Сибири

В Туве, на острове высокогорного озера Тере-Холь, стоит одно из самых таинственных сооружений Евразии — крепость Пор-Бажин. Её называют "городом-призраком" и "сибирским Помпеем", хотя, в отличие от античных руин, здесь не было катастрофы. Построенная в VIII веке с поразительной точностью и масштабом, крепость оказалась покинутой почти сразу после завершения. Учёные спорят о её назначении уже более 150 лет, но единого ответа до сих пор нет.
Название Пор-Бажин переводится с тувинского как "глиняный дом". Это название оправдано буквально — стены и фундаменты сооружения выполнены из трамбованной глины и кирпича-сырца. Об этом сообщают археологические отчёты Института археологии РАН и публикации Heritage Daily и ResearchGate.
Планировка удивительно точна: идеальный квадрат со стороной около 215 метров, две линии укреплений, внутренний двор и башни по периметру высотой до 12 метров. Радиоуглеродный анализ, проведённый международной группой учёных, показал, что строительство велось примерно в 757-777 годах нашей эры (данные журнала PNAS, 2020).
Внутри обнаружены остатки около тридцати зданий, следы деревянных колонн и черепичная крыша, сохранившая пигменты белого и красного цвета. Археолог Геннадий Абрамов отмечает, что по уровню инженерии и симметрии проект можно сравнить с архитектурой империи Тан, хотя до ближайшей китайской границы — более двух тысяч километров.
Несмотря на сложность и масштаб постройки, археологи не нашли следов обитания. Отсутствуют следы отопления, хозяйственных построек, остатков пищи или очагов. Это отмечается в материалах Пор-Бажинского археологического центра и в публикациях Archeosciences. Учёные осторожно формулируют: следов длительного проживания почти не обнаружено, хотя короткое пребывание людей не исключается.
Площадка, на которой стоит крепость, поднята над уровнем моря примерно на 1300 метров — климат здесь суровый, даже летом возможны заморозки. Это делает версию о постоянном населении ещё менее вероятной.
Архитектура комплекса несёт очевидное влияние китайской строительной школы эпохи Тан. Использованы типичные технологии: трамбованная земля хангту, керамическая черепица, прямоугольные дворы и ориентация по сторонам света. Исследователи предполагают, что крепость могла быть связана с Уйгурским каганатом, который в тот период находился в союзе с Китаем и перенимал его архитектурные традиции (Link Springer, 2010).
По версии ряда историков, Пор-Бажин мог служить летней ставкой уйгурского кагана Моян-чора, принявшего манихейство — религию, требующую построения священных комплексов. Однако отсутствие отопления и бытовых построек противоречит этой гипотезе.
С момента первых исследований в XIX веке выдвинуто несколько гипотез о назначении Пор-Бажина.
Ни одна из гипотез не даёт полного объяснения: почему такая сложная и продуманная конструкция была покинута через несколько десятилетий после возведения.
В 2007 году по инициативе правительства России началось новое масштабное изучение комплекса. Были привлечены геофизики и климатологи. Анализы показали, что примерно через двадцать лет после строительства в регионе произошло сильное землетрясение, вызвавшее подвижку грунта и частичное разрушение стен. Этот фактор мог стать причиной ухода людей, если они действительно проживали в крепости (PNAS, 2020).
Современные методы 3D-сканирования позволили установить, что часть построек ушла под воду, а уровень озера Тере-Холь с тех пор изменился на несколько метров. Это подтверждает, что сооружение находилось в зоне активных тектонических процессов.
Ошибка: считать Пор-Бажин исключительно военной крепостью.
Последствие: неверное толкование его архитектуры и планировки.
Альтернатива: рассматривать объект как ритуально-административный центр или символический памятник.
Ошибка: оценивать его через призму оседлого города.
Последствие: возникает противоречие с отсутствием следов быта.
Альтернатива: допустить, что это сезонное или церемониальное сооружение.
|Версия
|Аргументы в пользу
|Слабые стороны
|Буддийский монастырь
|Китайский стиль, планировка храмового типа
|Нет культовых артефактов
|Ставка уйгурского кагана
|Политический контекст VIII века
|Не приспособлен для жизни
|Мемориальный комплекс
|Отсутствие бытовых следов, символическая геометрия
|Нет захоронений
|Архитектурный манифест
|Синтез китайской и уйгурской традиции
|Нет письменных свидетельств
Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?