Океан сделал ход против природы: на дне найдено нечто, что заставило усомниться в границах жизни

На дне океана у Аляски найден загадочный золотой объект — исследователи NOAA

На глубине около 3300 метров у побережья Аляски, где вечный мрак и ледяное давление не оставляют места случайностям, исследовательская команда NOAA Ocean Exploration наткнулась на объект, который до сих пор вызывает вопросы. Во время экспедиции Seascape Alaska в 2023 году дистанционно управляемый аппарат заметил на морском дне золотистый шар размером с грейпфрут. Он был плотно прикреплён к камню, вокруг которого росли белые губки.

На экране подводной камеры объект выглядел как нечто из фантастического фильма: гладкий, мерцающий, с аккуратным отверстием на одной стороне. Участники экспедиции предположили, что это может быть оболочка яйца неизвестного морского животного, мёртвая губка или фрагмент коралла. Однако ни одно из объяснений не подошло полностью.

"Там определенно зияет большая старая дыра, так что что-то либо пыталось проникнуть внутрь, либо выбраться наружу", — отметил один из исследователей NOAA во время прямой трансляции.

Неизвестный объект из глубин

На глубине, куда не проникает солнечный свет, жизнь принимает причудливые формы. Но даже по меркам глубоководного мира "золотой шар" стал загадкой. Когда его осторожно коснулись роботизированной рукой, поверхность оказалась мягкой и гибкой. Объект удалось собрать с помощью вакуумного пробоотборника для дальнейшего анализа.

"Мы выбрали термин "яйцо” из-за текстуры. Оно мясистое, без чётких анатомических признаков. Отверстие указывает на то, что что-то вошло или вышло, но оно не похоже ни на одно яйцо, которое я видел", — сказал специалист по глубоководной экологии Керри Хауэлл из Плимутского университета.

Исследователи предположили, что если это действительно яйцо, то речь идёт о неизвестном виде — возможно, крупном и редком обитателе океанских глубин.

Почему находка так важна

Сам факт, что объект найден в одиночку, усилил интерес учёных. Большинство морских видов, откладывающих яйца, делают это группами — целыми колониями или кладками. Здесь же был лишь один экземпляр, крепко приклеенный к камню, как будто специально оставленный на виду.

Если это яйцо, то перед исследователями редкий случай — возможность изучить процесс размножения неизвестного глубоководного организма. Если же это не яйцо, а часть неизвестного биологического образования, то открытие может привести к описанию совершенно нового типа морской жизни.

"Хотя нам удалось собрать "золотой шар” и доставить его на корабль, мы до сих пор не можем идентифицировать его, кроме того, что он имеет биологическое происхождение", — подчеркнул координатор исследований Сэм Кандио из NOAA Ocean Exploration.

Условия, в которых невозможно угадать привычное

Глубоководная среда — одна из самых враждебных на планете. Давление там в сотни раз превышает атмосферное, а температура держится около нуля. Именно поэтому такие находки редки: исследования в подобных условиях требуют сложной техники и осторожности.

В 2025 году эксперты подсчитали, что визуально исследовано всего около 0,001% морского дна. Это означает, что подавляющее большинство океанской экосистемы остаётся не только не изученной, но и даже не увиденной человеком.

Каждая подобная экспедиция становится своего рода "прикосновением к неизвестному" — возможностью заглянуть в биосферу, где эволюция шла своим, невидимым путём.

Что думают учёные

Версии происхождения "золотого шара" расходятся. Часть биологов считает, что это биологическая структура, напоминающая оболочку яйца глубоководного кальмара или губки. Другие предполагают, что это органический нарост или капсула, в которой ранее развивалось существо.

Первые лабораторные анализы показали, что материал действительно имеет органическое происхождение, но определить его видовую принадлежность пока не удалось. Учёные продолжают изучение при помощи ДНК-тестирования и микроскопического анализа структуры тканей.

"Это открытие напоминает, насколько мало мы знаем о собственной планете", — отметил Сэм Кандио.

Сравнения гипотез

Версия Суть Доказательства Вероятность Яйцо неизвестного вида Оболочка крупного морского животного Мягкая структура, отверстие Средняя Мертвая губка или коралл Остаток биологической формы Плотное прикрепление к камню Низкая Органический кокон Защитная капсула для развития личинки Текстура и форма соответствуют Высокая Искусственное образование Обломок человеческого происхождения Нет следов металла или пластика Низкая

А что если…

Если загадочный шар действительно окажется яйцом, это может означать, что в холодных глубинах океана существует совершенно иной механизм размножения. Возможно, некоторые виды откладывают единичные, крупные яйца, вкладывая все ресурсы в развитие одного потомка.

Плюсы и минусы гипотезы

Аргументы "за" Аргументы "против" Биологическая структура и отверстие, напоминающее выход Необычно большой размер и одиночное положение Мягкая текстура, характерная для органических оболочек Отсутствие следов других яиц рядом Внутренняя полость по данным сканирования Неясное происхождение ткани

Интересные факты

NOAA использует дистанционные аппараты, способные погружаться до 6000 метров.

Даже в XXI веке человечество изучило меньше морского дна, чем поверхность Луны.

Подобные находки уже приводили к открытию новых видов губок, морских звёзд и моллюсков.

Исторический контекст

В 1960 году батискаф "Триест" впервые достиг Марианской впадины, доказав, что жизнь существует даже на экстремальных глубинах.

В 2010-х годах роботизированные аппараты начали собирать первые образцы неизвестных организмов.

Экспедиции NOAA в 2020-х стали одними из самых масштабных в истории глубоководных исследований.