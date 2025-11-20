Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дешёвые авто выбрасывают больше токсинов по данным учёных Бирмингема
Рост углекислого газа в атмосфере делает продукты калорийнее — учёные
Ориентация рядов улучшила освещение участка указали агрономы
Какие хищники обитают в Фолс-Бей: данные морских биологов
Гостиницы снизили цены ради ранних продаж — отельеры
Промывать белый рис перед варкой рекомендуют японские эксперты
Flip-механизм Balsam Hill сократил сборку до 10 минут — сообщили Bob Vila
Определено влияние утренней ходьбы на улучшение осанки — тренеры
ИИ подтвердил существование фотосинтезирующей жизни 2,5 млрд лет назад — геологи

Мантия запомнила утечку: как ядро создало необычные зоны LLSVP и ULVZ

LLSVP под Африкой появились от утечки ядра — команда Миядзаки
Наука

Понимание того, как формировалась Земля и почему она оказалась пригодной для жизни, часто сводится к изучению процессов, происходящих на поверхности или в верхних слоях планеты.

Ядро Земли
Фото: commons.wikimedia.org by Хомелка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ядро Земли

Но самые интригующие ответы скрыты гораздо глубже — там, где мантия соприкасается с внешним ядром. Новые данные, представленные в Nature Geoscience, предлагают радикальное объяснение гигантских аномалий на этой границе.

Согласно исследованию, эти странные структуры могли возникнуть вследствие древней утечки материала из металлического ядра — события, которое сформировало дальнейшую геологическую и атмосферную историю планеты.

Что обнаружили исследователи

На глубине около 2900 километров от поверхности расположены две огромные аномальные области, которые десятилетиями сбивали с толку геофизиков. Эти образования — крупные провинции с низкими скоростями сдвига (LLSVP) и зоны сверхнизких скоростей (ULVZ). Они не вписывались ни в одну из существующих моделей внутренних процессов Земли: слишком плотные, слишком горячие, слишком необычные по расположению.

Команда Ёсинори Миядзаки из Ратгерского университета предложила рассматривать их не как случайные аномалии, а как прямые следы тех процессов, которые происходили в момент, когда планета только формировалась. LLSVP представляют собой массивные скопления плотных пород под Африкой и Тихим океаном. ULVZ — тонкие, но ярко выраженные слои расплава у самой границы ядра, которые заметно замедляют прохождение сейсмических волн.

Подобное распределение можно объяснить тем, что в древнейшие эпохи лёгкие элементы медленно мигрировали из ядра в мантию, смешиваясь с окружающим материалом и формируя уникальные зоны.

Почему эта теория важна

Новая модель предлагает ключ к разгадке того, почему Земля эволюционировала иначе, чем её ближайшие соседи. Понимание природы LLSVP и ULVZ позволяет проследить цепочку событий, которая привела к формированию атмосферы, условий для остывания поверхности и последующей биологической активности. Это своего рода летопись ранних катастроф и внутренних перестроек планеты.

Проблема заключалась в том, что классические представления о глобальном "океане магмы", остывающем и застывающем слоями, так и не находили подтверждения в сейсмических данных. Реальная картина глубин оказалась более хаотичной. И именно взаимодействие ядра и нижней мантии способно объяснить этот беспорядок.

Сравнение основных гипотез

Критерий Традиционная модель Новая гипотеза
Структура мантии Чёткая слоистость Нерегулярные аномалии
Роль ядра Минимальная Ключевая
Происхождение LLSVP Конвекция и охлаждение Утечка элементов из ядра
Причина ULVZ Локальные расплавы Остатки древнего взаимодействия ядра и мантии

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассматривать мантию как статичную слоистую структуру.
Последствие: несоответствие между теорией и сейсмическими моделями.
Альтернатива: использовать динамические модели с учётом обмена элементами между оболочками.

Ошибка: игнорировать ULVZ как эпизодические расплавы.
Последствие: невозможность объяснить поведение сейсмических волн.
Альтернатива: учитывать их как долгоживущие структуры с уникальным химическим составом.

Ошибка: анализировать данные только регионально.
Последствие: потеря глобального понимания распределения аномалий.
Альтернатива: использовать спутниковые и международные каталоги сейсмособытий.

А что если…

Если древняя утечка материала из ядра действительно происходила, то Земля могла пройти через гораздо более сложную фазу раннего развития, чем считалось ранее. Это означает, что формирование атмосферы, магнитного поля и континентов могло зависеть от глубинных процессов сильнее, чем от внешних факторов.

Плюсы и минусы новой теории

Плюсы Минусы
Объясняет природу LLSVP и ULVZ Требует длительного моделирования
Соответствует сейсмологическим данным Сложно проверить экспериментально
Учитывает химический обмен между ядром и мантией Оставляет открытыми детали механизма
Позволяет пересмотреть историю планеты Зависит от качества расчётов давления и температуры

FAQ

Как учёные определяют свойства глубинных зон?
По тому, как сейсмические волны меняют скорость и направление при прохождении через разные породы.

Почему LLSVP расположены только под Африкой и Тихим океаном?
Это результат длительного перераспределения материала в нижней мантии и особенностей конвекции.

Насколько этот процесс влияет на современные геологические явления?
Области LLSVP могут воздействовать на движение плит и вулканизм, влияя на крупные геодинамические структуры.

Мифы и правда

Миф: структура Земли полностью изучена.
Правда: данные о нижней мантии остаются одними из самых неопределённых.

Миф: ядро и мантия не взаимодействуют.
Правда: обмен элементами мог происходить в течение миллиардов лет.

Миф: все аномалии связаны с конвекцией.
Правда: химические процессы могут играть не меньшую роль.

Три интересных факта

  1. ULVZ способны уменьшать скорость сейсмических волн более чем на 30%.

  2. LLSVP по размерам сопоставимы с континентами на поверхности.

  3. Модели миграции элементов предполагают, что процесс мог продолжаться несколько миллиардов лет.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Экономика и бизнес
Делягин предложил создать единую лотерею кассовых чеков
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Наука и техника
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
Рост углекислого газа в атмосфере делает продукты калорийнее — учёные
Ориентация рядов улучшила освещение участка указали агрономы
Какие хищники обитают в Фолс-Бей: данные морских биологов
Гостиницы снизили цены ради ранних продаж — отельеры
Промывать белый рис перед варкой рекомендуют японские эксперты
Flip-механизм Balsam Hill сократил сборку до 10 минут — сообщили Bob Vila
Определено влияние утренней ходьбы на улучшение осанки — тренеры
ИИ подтвердил существование фотосинтезирующей жизни 2,5 млрд лет назад — геологи
Мария Погребняк показала четверых сыновей в честь своего дня рождения
Магниторецепция голубей помогала им находить дорогу домой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.