Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-репортёр BBC раскрыл методы получения интервью принцессы Дианы
Слой опилок в 30 см снижает теплопотери через крышу — Forumhouse
Лимонный торт с рикоттой получается нежным и кремовым — darino.it
Участие матери Тимати помогает семье — психолог Метальникова
Метод предварительного утомления усиливает нагрузку на целевые мышцы — тренеры
Продажи Lada Iskra стартовали 20 июля 2025 года, реализовано 735 машин — АвтоВАЗ
У кошек отсутствует ресничный ряд по данным ветеринарных офтальмологов
Туризм по Тевтонским замкам подходит для семей с детьми — турэксперты
Средняя пенсия зумеров не превысит 40 тысяч рублей — экономист Беляев

Недра Земли разверзлись: найдены доказательства невероятного процесса, меняющего планету

Найдено объяснение загадочным структурам в глубинах Земли
Наука

Глубины планеты скрывают множество тайн, но некоторые из них способны изменить наше понимание того, как Земля стала пригодной для жизни.

Раскол земли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раскол земли

Новое исследование, опубликованное в Nature Geoscience, предлагает смелую гипотезу: гигантские аномалии на границе ядра и мантии — не случайные образования, а результат древних процессов, происходивших в первые эпохи существования планеты.

Согласно этой модели, материал из металлического ядра миллиарды лет просачивался в силикатную мантию, запуская цепь геологических событий, которые могли сформировать современную атмосферу и условия для жизни.

Загадочные структуры в недрах Земли

На глубине примерно 2900 километров от поверхности проходит ключевая граница — слой, где каменистая мантия встречается с жидким внешним ядром, состоящим главным образом из железа. В этой зоне давно обнаружены две необычные структуры огромных размеров, которые не вписывались в традиционные представления о внутреннем строении планеты. Они ведут себя подобно скрытым "подземным континентам", хотя находятся глубоко в недрах.

Эти образования подразделяются на два типа: крупные провинции с низкими скоростями сдвига (LLSVP) и зоны сверхнизких скоростей (ULVZ). Первые — гигантские скопления плотных и горячих пород, расположенные под Африкой и Тихим океаном. Вторые — тонкие расплавленные области возле ядра, замедляющие прохождение сейсмических волн. Их уникальная реакция на вибрации позволяет предположить, что они имеют иной химический состав и температуру по сравнению с окружающей мантией.

Почему старые модели не работали

Согласно классическим теориям, ранняя Земля была покрыта глобальным океаном магмы, который постепенно остывал. Остывание должно было сформировать строгую химическую стратификацию, подобную слоям при замерзании насыщенного раствора. Но десятки лет сейсмических наблюдений показывали, что структура мантии гораздо более хаотична: LLSVP и ULVZ образуют неравномерные скопления без чётких границ. Полученные данные указывали, что существующей теории недостаёт важного элемента.

Именно этот пробел и попытались заполнить исследователи, создав новый геодинамический сценарий. Он не только объясняет аномалии, но и связывает их с фундаментальными процессами, которые способствовали формированию атмосферы, магнитного поля и устойчивой геохимии планеты.

Новая гипотеза: утечка вещества из ядра в мантию

Учёные предположили, что металлическое ядро Земли не всегда было стабильным и непроницаемым слоем. В течение миллиардов лет лёгкие элементы — кремний, магний и другие компоненты — могли покидать ядро, мигрируя в мантию. Постепенное взаимодействие двух сфер создавало химическую неоднородность, из которой и формировались структуры LLSVP и ULVZ.

Этот процесс напоминал многовековой обмен веществами между двумя кардинально разными средами. Он мог менять плотность пород, локальную температуру, скорость сдвига и даже влиять на работу магнитного динамо, благодаря которому Земля защищена от космической радиации. Таким образом, глубинная химическая динамика становилась не просто геологическим фактором, а важным механизмом, влияющим на возможность существования жизни на поверхности.

Таблица "Сравнение": традиционные модели и новая гипотеза

Критерий Традиционная модель Новая геодинамическая концепция
Структура мантии слоистая, упорядоченная хаотичная, неоднородная
Источник аномалий охлаждение магмы утечка вещества из ядра
Форма LLSVP закономерная континентоподобная
Формирование ULVZ локальное плавление химическое взаимодействие с ядром
Значение для жизни второстепенное ключевой механизм эволюции планеты

Как происходил обмен веществами

Новая модель предполагает несколько этапов:

• на ранней Земле ядро содержало больше лёгких элементов;
• со временем они начали подниматься через границу ядро-мантия;
• смешивание пород создавало участки с пониженной скоростью сдвига;
• регулярный выход вещества формировал локальные скопления — будущие LLSVP;
• в других местах происходило частичное плавление, создавая ULVZ;
• неравномерность процессов объясняет хаотичность распределения структур.

Таким образом, вместо статичной картины исследователи представили динамичную систему, в которой мантия постоянно менялась под влиянием глубинных потоков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать LLSVP и ULVZ случайными зонами перегрева.
    Последствие: неполное понимание процессов ядра и мантии.
    Альтернатива: учитывать химическую диффузию между слоями.

  • Ошибка: предполагать, что ранняя Земля остывала равномерно.
    Последствие: несоответствие моделей реальным сейсмическим данным.
    Альтернатива: рассматривать теплообмен как гетерогенный.

  • Ошибка: игнорировать миграцию лёгких элементов.
    Последствие: невозможность объяснить структуру аномалий.
    Альтернатива: включить химические потоки в расчёты.

А что если процесс взаимодействия продолжается до сих пор

Некоторые исследователи допускают, что обмен веществами между ядром и мантией может не прекращаться. Речь идёт о медленных процессах, которые занимают миллионы лет, но продолжают влиять на тепловой баланс и рабочий механизм магнитного поля.

Если эта гипотеза верна, Земля остаётся "живой" системой, где глубинные структуры не просто следы прошлого, а активные участники текущей геологической эволюции.

"Плюсы и минусы" новой концепции

Плюсы Минусы
объясняет хаотичность мантии требует сложных моделей
соответствует наблюдениям недостаточно прямых доказательств
связывает глубинные процессы с эволюцией атмосферы высокая вычислительная сложность
расширяет теорию формирования планет необходимость многолетних симуляций

FAQ

Почему LLSVP сравнивают с континентами?
Они огромны — размеры сопоставимы с материками, хотя скрыты в мантии.

Можно ли наблюдать эти структуры напрямую?
Нет, их фиксируют косвенно по сейсмическим волнам.

Как утечка вещества из ядра влияет на жизнь?
Через теплообмен, магнитное поле и химический состав атмосферы.

Мифы и правда о глубинных структурах планеты

• Миф: мантия — однородная масса.
Правда: она содержит огромные химические контрасты.
• Миф: ядро полностью изолировано от мантии.
Правда: существуют химические переходы между слоями.
• Миф: внутренние процессы не влияют на поверхность.
Правда: они определяют вулканизм, атмосферу и климат.

Три интересных факта

• LLSVP настолько велики, что при их моделировании используют суперкомпьютеры.
• ULVZ могут быть толщиной всего несколько десятков километров, но сильно меняют скорость волн.
• Похожие структуры могли существовать и на ранних протопланетах, но исчезли из-за отсутствия стабильного ядра.

Исторический контекст

  1. Первые намёки на существование глубинных аномалий появились в 1970-х.

  2. В 1990-х модели LLSVP стали частью глобальной геодинамики.

  3. Новая теория впервые связала их происхождение с химической эволюцией ядра.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Смесь соды и эфирных масел устраняет запахи на мебели
Недвижимость
Смесь соды и эфирных масел устраняет запахи на мебели
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Недвижимость
Смесь воды и эфирного масла заменяет освежитель воздуха
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
Средняя пенсия зумеров не превысит 40 тысяч рублей — экономист Беляев
Температура около нуля создаёт самые скользкие участки — автоинструкторы
Алкоголь улучшает структуру маринованной рыбы
Смола хвойных деревьев обладает антибактериальными свойствами отметили врачи
Мелкие и средние луковицы дают самое плотное зелёное перо зимой — агрономы
Экс-футболист Пономарев поддержал возврат пива на стадионы
Прохор Шаляпин предупредил о мошенниках в соцсетях
Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Волк обманул всех, украл добычу прямо из-под носа — учёные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.