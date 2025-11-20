Горный зимний рай оказался декорацией: под снегом нашли метку, живущую десятилетиями

Мало кто задумывается, что даже самые ухоженные горные ландшафты могут скрывать последствия человеческой деятельности. Швейцарские Альпы давно ассоциируются с кристальной водой, безупречными лыжными трассами и бережным отношением к природе. Но исследование, проведённое в начале 2025 года, показало: даже здесь в снегу и почве остаются следы химикатов, которые способны сохраняться десятилетиями.
При исследовании образцов снега и грунта учёные обнаружили ПФАС — устойчивые пер- и полифторалкильные соединения. Эти вещества называют "вечными химикатами" за способность практически не разлагаться и накапливаться в биосфере. Они поступают в окружающую среду с производственными стоками, бытовой химией, аэрозолями и специализированными средствами — включая лыжные мази.
Несмотря на запрет фторсодержащих составов, введённый Международной федерацией лыжного спорта в сезоне 2023/2024, проблема не исчезла. Наоборот, исследователи увидели, что старые запасы мазей продолжают работать как источник загрязнения даже после перехода на безопасные аналоги.
Максимальная концентрация ПФАС была обнаружена прямо на старте Энгадинского марафона — там, где лыжи покрывают свежей мазью перед выходом на трассу. Через пару километров уровень загрязнения снижался, но полностью не исчезал.
С наступлением весны ПФАС вместе с талой водой уходят в почву и попадают в озёра. Это создаёт цепочку рисков:
Для регионов с активным фермерством это серьёзный вопрос: концентрации химикатов способны превышать нормативы, а очистить природные объекты от ПФАС практически невозможно.
Исследователи объясняют: даже один брусок старой мази способен "работать" несколько сезонов, оставляя на снегу новые порции химикатов. Многие любители спорта продолжают использовать старые составы, не подозревая об их вреде.
Аналитические центры уже научились выявлять около 30 видов наиболее распространённых ПФАС, и их список постепенно расширяется. Технологии диагностики развиваются быстрее, чем методы их устранения.
|Параметр
|Экологичные аналоги
|Фторсодержащие мази
|Влияние на скорость
|минимальные отличия
|высокая стабильность, но вред окружающей среде
|Безопасность
|безопасны для природы
|ПФАС накапливаются в снегу и воде
|Доступность
|широко представлены в магазинах спорттоваров
|постепенно исчезают, но используются любителями
|Влияние на оборудование
|щадят скользящую поверхность лыж
|усиливают износ при частом применении
|Регуляторный статус
|одобрены FIS
|запрещены на соревнованиях
Как выбрать мазь для разных температур?
Ориентируйтесь на маркировку производителя: диапазон температур всегда указан на упаковке. В магазинах спорттоваров консультанты помогут подобрать состав под тип снега.
Что делать со старыми мазями?
Лучше утилизировать их как бытовую химию: сдавать через специализированные пункты сбора, а не выбрасывать в мусор.
Правда ли, что экологичные мази хуже по скорости?
Тесты марафонцев показали, что разница минимальна и не влияет на результат.
Даже после официального запрета фторсодержащих мазей ПФАС продолжают попадать на лыжные трассы и в экосистемы Альп. Решение — полный отказ от устаревших составов, переход на PFAS-free продукты и контроль применения спортивных средств, чтобы сохранить чистоту уникальных природных территорий.
