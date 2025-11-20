Горный зимний рай оказался декорацией: под снегом нашли метку, живущую десятилетиями

Химикаты выявлены в снегу и почве Альп — данные исследования

Мало кто задумывается, что даже самые ухоженные горные ландшафты могут скрывать последствия человеческой деятельности. Швейцарские Альпы давно ассоциируются с кристальной водой, безупречными лыжными трассами и бережным отношением к природе. Но исследование, проведённое в начале 2025 года, показало: даже здесь в снегу и почве остаются следы химикатов, которые способны сохраняться десятилетиями.

Неожиданная находка

При исследовании образцов снега и грунта учёные обнаружили ПФАС — устойчивые пер- и полифторалкильные соединения. Эти вещества называют "вечными химикатами" за способность практически не разлагаться и накапливаться в биосфере. Они поступают в окружающую среду с производственными стоками, бытовой химией, аэрозолями и специализированными средствами — включая лыжные мази.

Несмотря на запрет фторсодержащих составов, введённый Международной федерацией лыжного спорта в сезоне 2023/2024, проблема не исчезла. Наоборот, исследователи увидели, что старые запасы мазей продолжают работать как источник загрязнения даже после перехода на безопасные аналоги.

Максимальная концентрация ПФАС была обнаружена прямо на старте Энгадинского марафона — там, где лыжи покрывают свежей мазью перед выходом на трассу. Через пару километров уровень загрязнения снижался, но полностью не исчезал.

Химикаты вылезли наружу

С наступлением весны ПФАС вместе с талой водой уходят в почву и попадают в озёра. Это создаёт цепочку рисков:

вещества сохраняются в воде;

накапливаются в рыбе;

передаются животным;

могут попадать в мясо скота и продуктовые цепочки.

Для регионов с активным фермерством это серьёзный вопрос: концентрации химикатов способны превышать нормативы, а очистить природные объекты от ПФАС практически невозможно.

Что мешает полностью избавиться от загрязнения

Исследователи объясняют: даже один брусок старой мази способен "работать" несколько сезонов, оставляя на снегу новые порции химикатов. Многие любители спорта продолжают использовать старые составы, не подозревая об их вреде.

Аналитические центры уже научились выявлять около 30 видов наиболее распространённых ПФАС, и их список постепенно расширяется. Технологии диагностики развиваются быстрее, чем методы их устранения.

Сравнение: современные и устаревшие лыжные мази

Параметр Экологичные аналоги Фторсодержащие мази Влияние на скорость минимальные отличия высокая стабильность, но вред окружающей среде Безопасность безопасны для природы ПФАС накапливаются в снегу и воде Доступность широко представлены в магазинах спорттоваров постепенно исчезают, но используются любителями Влияние на оборудование щадят скользящую поверхность лыж усиливают износ при частом применении Регуляторный статус одобрены FIS запрещены на соревнованиях

Советы: как выбрать безопасную лыжную мазь

Проверяйте маркировку: на упаковке не должно быть обозначений, связанных с фтором (F, PFAS, Fluor). Покупайте мази в специализированных магазинах спорттоваров — там сотрудники помогут подобрать аналог под температуру и тип снега. Перед сезоном тщательно очистите лыжи специальными смывками без растворителей. Используйте инструменты — щётки, цикли, салфетки, которые не контактировали со старыми составами. Храните новое средство отдельно от старых фторсодержащих мазей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Использование мазей из старого запаса → ПФАС остаются на трассах годами → перейти на современные линейки для лыж с маркировкой Eco или PFAS-free.

Неправильная очистка лыж → остатки фтора продолжают стираться на снег → использовать экологичные очистители без агрессивных растворителей.

Покупка дешёвых составов на маркетплейсах → риск попасть на нелегальный товар → выбирать бренды, сертифицированные для соревнований.

FAQ

Как выбрать мазь для разных температур?

Ориентируйтесь на маркировку производителя: диапазон температур всегда указан на упаковке. В магазинах спорттоваров консультанты помогут подобрать состав под тип снега.

Что делать со старыми мазями?

Лучше утилизировать их как бытовую химию: сдавать через специализированные пункты сбора, а не выбрасывать в мусор.

Правда ли, что экологичные мази хуже по скорости?

Тесты марафонцев показали, что разница минимальна и не влияет на результат.

Даже после официального запрета фторсодержащих мазей ПФАС продолжают попадать на лыжные трассы и в экосистемы Альп. Решение — полный отказ от устаревших составов, переход на PFAS-free продукты и контроль применения спортивных средств, чтобы сохранить чистоту уникальных природных территорий.