Привычки превращаются в код: мобильные системы создают цифровой двойник без нашего участия

В мире мобильных технологий давно живёт популярная легенда: будто смартфон "слушает" разговоры и показывает рекламу на основе подслушанных фраз. На деле всё куда проще и одновременно куда сложнее. Рекламные системы, рекомендательные ленты и персонализированные подборки работают не через микрофон, а через модели искусственного интеллекта, называемые Graph Neural Networks — графовые нейросети. Их цель — не понять наш разговор, а разобрать, как взаимосвязаны все действия, которые мы оставляем в цифровой среде.
Графовые нейросети обрабатывают информацию не как набор разрозненных записей, а как карту. Каждый фрагмент наших действий — запрос, слово, геолокация, открытая страница — становится узлом. А связи между узлами показывают, какие элементы встречаются вместе, следуют друг за другом или образуют повторяющуюся привычку.
Вместо хранения содержания сообщения GNN фиксирует отношения. Она не запоминает, что человек написал в чате, но фиксирует сочетание слов и контекст их появления. Именно такие карты связей позволяют моделям предсказывать, какой ролик, новость или товар может быть актуален в следующий момент.
Системы персонализации собирают четыре ключевые группы данных, если пользователь дал разрешения на обработку информации.
Это поисковые запросы, описания, сообщения в сервисах, где разрешён доступ к данным, комментарии и ключевые слова в социальных сетях. GNN выделяет токены и связи между ними. Например, если в запросе встречаются слова "шторы", "дом" и "покупка", модель фиксирует именно отношения, а не полный смысл предложения.
Самый богатый источник паттернов. Переходы от новостей к спортивному сайту, затем к расписанию матча и поиску обуви — для GNN это последовательность узлов, формирующая привычный маршрут.
Если включена, она создаёт дополнительные связи: где человек бывает утром, где работает, в каких районах открывает приложения. Реклама и рекомендации используют эти сигналы без прямой привязки к личности.
Частота использования приложений, время просмотра, активности до и после входа — эти ритмы помогают модели уточнять, к какой группе пользователей относится владелец устройства.
|Характеристика
|Традиционные модели
|Graph Neural Networks
|Анализ данных
|Последовательный
|Сетевой, многосвязный
|Основная единица
|Событие
|Узел и связь
|Понимание контекста
|Ограниченное
|Глубокое благодаря структуре графа
|Адаптация
|Медленная
|Быстрая при появлении новых узлов
|Предсказания
|Обобщённые
|Персонализированные
Модель получает поток действий — запросы, открытия приложений, переходы.
Каждый элемент превращается в узел, который связывается с соседними событиями.
GNN создаёт граф и начинает искать паттерны — устойчивые маршруты поведения.
На основе этих паттернов формируется эмбеддинг — числовое описание профиля пользователя.
Платформа сравнивает его с другими профилями, находя похожие интересы.
Рекомендации формируются не по словам, а по структуре связей.
Ошибка: считать, что модель анализирует личные разговоры.
Последствие: неправильное понимание работы алгоритмов.
Альтернатива: учитывать, что анализируются только связи действий.
Ошибка: отключать все данные, не понимая последствий.
Последствие: менее точные рекомендации.
Альтернатива: управлять разрешениями и отключать лишь лишнее.
Ошибка: думать, что геолокация используется всегда.
Последствие: риск неверных выводов о приватности.
Альтернатива: помнить, что данные применяются только при включённом GPS.
Периодически GNN неверно интерпретирует связи и формирует рекомендации, которые кажутся случайными. Это связано не с "подслушиванием", а с отсутствием контекста — модель опирается только на статистику и соседство данных. Несколько новых действий способны полностью изменить профиль пользователя.
|Плюсы
|Минусы
|Точность рекомендаций
|Усиление "информационных пузырей"
|Быстрая адаптация
|Сложность понимания работы модели
|Минимум личных данных
|Зависимость от большого количества сигналов
|Улучшение потоков контента
|Возможные ошибки в определении интересов
|Гибкость для разных сервисов
|Ограниченная прозрачность алгоритмов
Слушает ли смартфон разговоры?
Нет. Современным моделям это не нужно, и это запрещено правилами платформ.
Почему реклама появляется сразу после обсуждения темы?
Потому что GNN анализирует связи между действиями, и многие события происходят одновременно — обсуждение только совпадает с интересом.
Может ли пользователь отключить сбор данных?
Да, но это влияет на точность рекомендаций и персонализацию.
Миф: реклама появляется, потому что телефон слушает микрофон.
Правда: модели используют граф связей, не содержимое разговоров.
Миф: алгоритмы оценивают личность пользователя.
Правда: оцениваются только связи между действиями, а не личные качества.
Миф: истории поиска недостаточно для рекомендаций.
Правда: именно последовательности действий дают наиболее точные паттерны.
Первые простые графовые алгоритмы появились в середине XX века.
Концепция нейросетей на графах начала развиваться в 2010-е годы.
В 2020-х GNN стали основой рекомендательных систем соцсетей и маркетинговых платформ.
