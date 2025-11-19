Финны в панике: что за жуткие голоса слышат при звонках в Россию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Необычные звуки, которые услышали жители Финляндии при звонках в Россию, оказались поводом для обсуждений, но объяснение этого феномена лежит в сфере технологий.

Испуганный человек с телефоном
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Испуганный человек с телефоном

Почему при звонках появились "голоса"

Сообщения о том, что финские абоненты слышали на линии посторонние фразы, появились после публикации телерадиокомпании Yle. В материале отмечалось, что звонки сопровождались короткими голосовыми вставками, которые некоторые пользователи приняли за перехват связи. Однако специалисты уверены: в основе происходящего не вмешательство третьих лиц, а алгоритмы операторов.

"Тут можно предположить достаточно простую историю. Скорее всего, это антиспам от операторов. То есть, это не посторонние голоса на линии. Это автоответчик, который пытается узнать, кто звонит", — пояснил IT-эксперт Эльдар Муртазин.

Слова эксперта отражают основную гипотезу: антифрод-системы проверяют безопасность международного вызова и активируются автоматически при определённых условиях, сообщает сайт aif.ru.

Как работают антифрод-системы

По данным издания, технические решения для распознавания потенциально опасных звонков начали активно внедрять ещё в 2022 году. Эти алгоритмы проверяют происхождение номера, скорость набора, маршрут вызова и маркеры риска. При этом системы способны имитировать человеческий голос, чтобы убедиться, что на линии не автоматический робот мошенников.

Такая проверка запускается особенно часто при звонках из новых номеров, которые ранее не взаимодействовали с российскими абонентами. Алгоритмы отмечают зарубежные вызовы как повышенно рискованные, поскольку именно со стороны иностранных номеров часто поступают мошеннические схемы и попытки социальной инженерии.

Обычный звонок и звонок, помеченный как рискованный

Признак Обычный вызов Потенциально мошеннический
Источник номера Известный контакт Новый иностранный номер
Проверка антифрода Не запускается Активируется автоматически
Возможные задержки на линии Нет Есть
Вставки голоса автоответчика Нет Возможны
Уровень риска Низкий Высокий

Как избежать срабатывания защиты

Чтобы минимизировать вероятность проверки и голосовых вставок, эксперты советуют учитывать особенности международной связи. Несмотря на то что пользователь напрямую не влияет на работу алгоритмов, есть ряд действий, которые помогают сделать звонок "узнаваемым" для сети.

  1. Сохранять часто используемые номера в телефонной книге, чтобы оператор фиксировал историю вызовов.

  2. Использовать стабильный канал связи, избегая VoIP-сервисов, которые могут маркироваться как подозрительные.

  3. Проверять баланс и состояние тарифов, поскольку нестандартные маршруты могут создавать дополнительные риски.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Незнакомый маршрут вызова → система считает звонок подозрительным → использовать официальный роуминг от оператора.
• Звонок через сторонний интернет-сервис → повышенный риск проверки → звонить напрямую через GSM-канал.
• Частая смена устройств или SIM-карт → антифрод включает расширенную проверку → использовать основную SIM без частой замены.

А что если "голоса" появятся снова

Появление голосовых вставок не связано с прослушкой или вмешательством в личное общение. Такие случаи возникают при международных вызовах и зависят от настроек конкретного оператора.

Если явление повторяется регулярно, пользователю стоит обратиться в техподдержку, чтобы уточнить маршрутизацию вызовов. Операторы могут переключить соединение на другой канал, что стабилизирует связь.

Плюсы и минусы автоматической защиты

Плюсы Минусы
Снижение числа мошеннических звонков Возможные помехи при международных вызовах
Защита абонентов от фишинга Задержки в соединении
Автоматическая фильтрация угроз Вмешательство системы воспринимается как "посторонние голоса"
Адаптация к росту телефонных мошенничеств Сложность проверки реальных звонков из-за рубежа

FAQ

Как узнать, активировалась ли антифрод-система?
Обычно это проявляется в виде коротких голосовых вставок, пауз или задержек при установлении соединения.

Можно ли отключить такую проверку?
Пользователь сделать этого не может. Антифрод работает автоматически на уровне оператора.

Опасно ли слышать такие "голоса"?
Нет. Система не вмешивается в содержание разговора и не записывает его — она лишь подтверждает безопасность соединения.

Мифы и правда

Миф: посторонние голоса — это прослушка.
Правда: речь идёт об автоответчике антифрода, который работает по алгоритму проверки звонка.

Миф: система может заблокировать любой номер.
Правда: защитные механизмы реагируют только на вызовы, которые соответствуют набору риск-параметров.

Миф: алгоритмы заменяют операторов.
Правда: автоматические проверки дополняют работу сотрудников и анализируют миллионы соединений в сутки.

Интересные факты

• Первые антифрод-сервисы появились в крупных операторских сетях более десяти лет назад.
• В 2024 году алгоритмы научились имитировать человеческую речь, чтобы определять робозвонки.
• Международные вызовы входят в топ-3 каналов, используемых телефонными мошенниками.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
