В Госдуме объяснили статистику роста числа жертв телефонных мошенников

2:30
Наука

Падение числа телефонных афер в России возможно уже в ближайший год. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил зампред Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

Телефонный мошенник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телефонный мошенник

Ранее на SOC-форуме зампред правления "Сбера" Станислав Кузнецов сообщил, что потери россиян от действий телефонных мошенников в 2025 году вырастут на 15–20% по сравнению с прошлым годом.

Свинцов отметил, что, несмотря на активное развитие цифровой инфраструктуры и ужесточение мер кибербезопасности, число преступлений пока продолжает расти. По его словам, мгновенного эффекта от новых технологий ждать не стоит, так как многое зависит от поведенческих привычек граждан и доработки систем фильтрации звонков.

"Любые действия мгновенно, как правило, не приводят к позитивному результату. Это вопрос определенных поведенческих привычек наших граждан. До сих пор некоторые мобильные операторы пропускают подозрительные звонки, а люди, даже видя маркировку, все равно берут трубку — и на том конце оказываются мошенники", — пояснил депутат.

Парламентарий добавил, что государство уже активно реализует комплекс мер по совершенствованию законодательства и внедрению современных средств защиты. По его словам, эта работа ведется системно и охватывает как технические решения, так и правовое регулирование, что уже дает первые результаты и постепенно ограничивает возможности телефонных аферистов.

"Мы корректируем законодательство, а правоохранительные органы, Роскомнадзор, ФСБ, МВД и другие структуры усиливают техническую защиту, внедряют новое оборудование и антифрод-системы. Эти шаги постепенно повышают эффективность борьбы с телефонными аферами. Думаю, что в течение полугода-год ситуация заметно улучшится", — подчеркнул Свинцов.

Он также указал, что часть телефонных мошенников действует из-за рубежа, в частности с территории Украины, где расположено множество нелегальных колл-центров. Он выразил уверенность, что по мере ликвидации этих площадок и пресечения их деятельности российскими ведомствами, в том числе силовыми структурами, масштабы телефонного мошенничества значительно сократятся.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
