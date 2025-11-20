Опухоль больше не может спрятаться во тьме: учёные нашли способ достать её из самых мёртвых зон

Комбинированный противоопухолевый комплекс создан — химики ННГУ

В борьбе с самыми агрессивными и устойчивыми опухолями наука не стоит на месте: российские химики из ННГУ им. Н. И. Лобачевского предложили новый подход для терапии гипоксичных опухолей. Это такие опухоли, где крайне мало кислорода, и стандартные методы лечения часто оказываются бессильны.

Фото: https://commons.wikimedia.org by WorldAI, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Геометрия молекул

Суть открытия: комбинированная молекула двойного действия

Учёные синтезировали уникальный противоопухолевый комплекс, объединяющий сразу два механизма воздействия. Новая молекула состоит из:

химиопрепарата кабозантиниба;

фотосенсибилизатора BODIPY, активируемого красным светом.

Такой дуэт позволяет атаковать опухолевые клетки сразу по двум направлениям: кабозантиниб работает даже там, где мало кислорода, а BODIPY запускает разрушение клеток под воздействием света. Оба агента высвобождаются одновременно, усиливая лечебный эффект.

"Несмотря на преимущества фотодинамической терапии, фотосенсибилизаторы не справляются с раковыми клетками, где недостаточно кислорода. Поэтому наша молекула содержит дополнительную "боеголовку" — химиопрепарат кабозантиниб, эффективный даже на гипоксичных участках. Благодаря такой комбинации, соединение показало высокую эффективность в клеточных экспериментах", — рассказала младший научный сотрудник кафедры органической химии химического факультета ННГУ им. Н. И. Лобачевского Наталья Кузьмина.

Почему гипоксичные опухоли сложно лечить

Многие опухоли — особенно крупные или быстрорастущие — характеризуются гипоксией: у них не хватает кислорода. Это затрудняет работу стандартных фотодинамических препаратов, которые активируются только в кислородной среде. Химиотерапия нацелена на делящиеся клетки, но её эффективность ограничена устойчивостью опухолей. Комбинированный подход увеличивает шансы на успех терапии.

Технологический прорыв: потенциал молекулы

BODIPY — известный фотосенсибилизатор, который ранее применялся в биомедицине главным образом как флуоресцентный краситель. Российские учёные первыми предложили конструкцию BODIPY-агентов, способных расщепляться и высвобождать активное вещество именно под действием красного света. Это важно для неинвазивной активации препарата непосредственно в опухолевой ткани, без затрагивания здоровых клеток.

"Долгое время ученые обсуждали, можно ли на основе BODIPY-соединения сделать подобный препарат. Мы доказали, что это возможно. Сейчас расщепление идет недостаточно быстро, чтобы стать основой лекарственных препаратов. Мы планируем усовершенствовать работу молекулы, ускорить реакцию по высвобождению противоопухолевых агентов", — отметил доцент кафедры органической химии химического факультета ННГУ Василий Отвагин.

Как работает новая молекула: пошагово

Молекула поступает в организм и накапливается в опухоли. Врач направляет на опухоль источник красного света (например, лазер). Под действием света фотосенсибилизатор BODIPY расщепляется, высвобождая сразу два активных агента. Кабозантиниб и BODIPY-агент совместно уничтожают раковые клетки, действуя как в кислородных, так и в гипоксичных зонах опухоли. Минимизируется вред для здоровых тканей.

Плюсы и минусы нового подхода

Плюсы Минусы Двойное действие (химио+фототерапия) Пока медленное высвобождение Высокая селективность Необходима доработка молекулы Подходит для трудноизлечимых опухолей Требует испытаний in vivo Минимум побочных эффектов Пока стадия лабораторных тестов

FAQ

Для каких видов рака актуальна разработка?

Особенно перспективно для трижды негативного рака молочной железы и других гипоксичных опухолей.

Когда появятся лекарства на основе новой молекулы?

Понадобится несколько лет на доклинические и клинические испытания, усовершенствование состава.

Почему важно сочетать фототерапию и химиотерапию?

Это позволяет бороться с опухолью в разных зонах и уменьшает вероятность рецидивов.

Мифы и правда

Миф: фотодинамическая терапия бесполезна при гипоксии.

Правда: в комбинации с химиопрепаратами эффективность сохраняется даже в условиях низкого кислорода.

Миф: BODIPY — только краситель.

Правда: BODIPY успешно применяют и в терапии, если его структура оптимизирована.

Миф: все новые препараты сразу проходят в клинику.

Правда: путь от лабораторной разработки до лекарства требует времени и многократной проверки.

Интересные факты

BODIPY-комплексы позволяют проводить терапию на глубине до нескольких сантиметров под кожей. Кабозантиниб — современный таргетный препарат, уже применяемый для терапии некоторых видов рака. Гипоксичные опухоли часто не видны на рентгене и плохо поддаются стандартному лечению.

Исторический контекст

Фотодинамическая терапия развивается с 1970-х годов. Первые комбинированные препараты появились только в XXI веке. Работа нижегородских учёных — один из первых примеров российской молекулярной онкоразработки нового поколения.

Комбинированная молекула, синтезированная в ННГУ, открывает новые перспективы для адресной терапии рака, особенно при сложных гипоксичных опухолях. Исследования продолжаются, и в будущем такие соединения могут стать базой для эффективных и безопасных противоопухолевых лекарств.