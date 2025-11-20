Луна задышала кислородом: почему Луна покрылась ржавчиной, несмотря на вечный вакуум

Оксиды железа в образцах Луны подтверждены учёными миссии Чанъэ-6

7:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Открытия, сделанные при изучении лунного грунта, вновь ставят науку перед загадками. На Луне, где нет свободного кислорода и атмосферы, были обнаружены минералы, которые невозможно объяснить стандартными моделями: ржавчина — продукты окисления железа. Анализ свежих образцов, доставленных китайской миссией "Чанъэ-6" из района Южный полюс — Эйткен, позволил не только подтвердить наличие оксидов железа, но и предложить новый сценарий их образования.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ржавчина на поверхности Луны

Как нашли лунную ржавчину

Первые подозрения на "ржавые" минералы появились после анализа американских образцов, доставленных на Землю ещё в XX веке. Тогда в грунте обнаружили магнетит (Fe₃O₄) — оксид железа, чьё появление на Луне казалось невозможным. Ведь свободного кислорода, как и условий для его появления, на поверхности спутника нет. Позже нашли и другие соединения — например, гетит и даже гематит (Fe₂O₃), который требует для образования ещё большего окислительного потенциала. Появилась гипотеза: кислород может приноситься из верхних слоёв земной атмосферы так называемым "земным ветром".

Что показал анализ новых образцов

Китайские специалисты изучили образцы, добытые "Чанъэ-6" в гигантском кратере Южный полюс — Эйткен. Этот регион — древнейшая "вмятина" на обратной стороне Луны, образованная падением крупного астероида. Учёные использовали контактно- ионные методы и электронную микроскопию, чтобы исключить влияние земной среды. Благодаря этому удалось детально рассмотреть внутреннее строение минералов, не подвергшихся окислению в атмосфере Земли.

Внутри образцов были обнаружены кристаллы гематита и маггемита. Особенность — эти кристаллы выглядят как наросты на зернах других минералов, а их поверхность покрыта стекловидной кремнеземной плёнкой, что указывает на быстрое испарение и повторное затвердевание при очень высоких температурах.

Механизм появления оксидов железа на Луне

Основная версия учёных заключается в следующем:

Падение массивного астероида высвобождает кислород из богатых им пород Луны, образуя временное облако газов. В этом облаке железо из других пород вступает в реакцию с кислородом, формируя оксиды — гематит и маггемит. При ударе и испарении образуются кремнеземные плёнки, консервирующие новые минералы. В условиях Южного полюса — Эйткен солнечная радиация слабее, а магнитное поле региона, вероятно, связано с присутствием маггемита, который способен сохранять магнитные аномалии.

"Перераспределение подземных вод сейчас оказывает наибольшее влияние на дрейф полюсов по сравнению с другими климатическими причинами", — пояснил геофизик Со Ки Вон.

Почему оксиды железа не распались

В других регионах Луны оксиды железа долго не сохраняются — они разрушаются солнечной радиацией. Однако в бассейне Южный полюс — Эйткен условия иные: высокая широта, частичное магнитное укрытие и наличие кремнеземных оболочек защищают кристаллы. Поэтому "лунная ржавчина" здесь сохраняется миллионы лет и попадает в современные образцы.

Таблица: виды окисленного железа, найденного на Луне

Минерал Формула Условия образования Где найден Магнетит Fe₃O₄ Частично окислённая среда Американские образцы Гетит FeO(OH) Влажность, частичное окисление Разные миссии Гематит Fe₂O₃ Сильное окисление, высокая температура Зонд "Чандраян-1", "Чанъэ-6" Маггемит γ-Fe₂O₃ Высокотемпературные процессы Кратер Южный полюс — Эйткен

Как проводился анализ: пошагово

Образец помещали в вакуумную камеру для исключения контакта с кислородом Земли. Лазером обрабатывали отдельные частицы, чтобы выявить химический состав. Использовали ионный скальпель для получения тончайших срезов. Сканы получали с помощью электронного микроскопа. Сравнивали структуру и состав кристаллов с известными земными аналогами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Пренебрежение анализом в вакууме → искажение результатов окисления → только бесконтактные методы и вакуумные камеры. Оценка только поверхности минералов → вероятность загрязнения → анализ внутренних слоёв с помощью микроскопии и ионных технологий. Игнорирование роли астероидных ударов → неполное понимание процессов → комплексный подход с учётом геологической истории региона.

А что если подтвердится гипотеза об астероидных ударах?

Это откроет новые перспективы для поиска воды и кислорода на Луне, а также для понимания механизмов образования минералов в экстремальных условиях. Модель станет ключом к будущим лунным миссиям, связанным с добычей ресурсов.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Подтверждена уникальность лунных процессов Трудно повторить эксперимент на Земле Новое понимание взаимодействия минералов Ограниченность доставленных образцов Шанс найти новые источники кислорода Сложность отбора и транспортировки

FAQ

Как мог появиться кислород на Луне?

Из богатых кислородом пород при сильном нагреве (например, от удара астероида).

Почему раньше считали, что ржавчина — земная примесь?

Потому что стандартная обработка часто приводила к окислению в земной атмосфере.

Можно ли использовать оксиды железа для добычи кислорода?

Теоретически — да, при переработке лунного грунта на месте.

Мифы и правда

Миф: на Луне нет ржавчины, ведь нет кислорода.

Правда: оксиды железа образуются временно при астероидных ударах, когда высвобождается связанный кислород.

Миф: все лунные образцы загрязнены земной атмосферой.

Правда: современные методы позволяют изучать "чистые" внутренние слои минералов.

Миф: оксиды железа нестабильны на Луне.

Правда: в особых регионах, при наличии защитных факторов, они сохраняются миллионы лет.

Интересные факты

Южный полюс — Эйткен — самый крупный и древний ударный бассейн Луны. Маггемит проявляет магнитные свойства, что объясняет магнитные аномалии региона. Китайская миссия "Чанъэ-6" первой доставила образцы с обратной стороны Луны.

Исторический контекст

Первые лунные образцы доставлены на Землю в 1969 году. В 2020-м зонд "Чандраян-1" обнаружил гематит на поверхности Луны. В 2024 году миссия "Чанъэ-6" доставила уникальные образцы из Южного полюса — Эйткен.

Ржавчина на Луне — не загадка, а свидетельство редких, но мощных процессов. Исследования лунного грунта помогают лучше понять не только прошлое спутника Земли, но и открывают перспективы для будущей добычи ресурсов.