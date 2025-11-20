Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Советские лимузины представляли флагманский уровень автопрома
Увлажнение кожи после душа повышает эффект ухода на 40% — дерматолог Энгельман
Комбинированный противоопухолевый комплекс создан — химики ННГУ
В Оренбурге пенсионер обманул государство на 888 тысяч рублей — СФР
Шаман рассказал, что сделал Мизулиной предложение за ужином
Установлено влияние строения кожи на целлюлит — эксперты
Трактор потерпел четвёртое поражение подряд в матче с Амуром — спортивные аналитики
Неприхотливые пальмы подходят для холла и спальни
Торговля ЕС с Россией по объёму превысила помощь Украине — МИД Швеции

Луна задышала кислородом: почему Луна покрылась ржавчиной, несмотря на вечный вакуум

Оксиды железа в образцах Луны подтверждены учёными миссии Чанъэ-6
7:26
Наука

Открытия, сделанные при изучении лунного грунта, вновь ставят науку перед загадками. На Луне, где нет свободного кислорода и атмосферы, были обнаружены минералы, которые невозможно объяснить стандартными моделями: ржавчина — продукты окисления железа. Анализ свежих образцов, доставленных китайской миссией "Чанъэ-6" из района Южный полюс — Эйткен, позволил не только подтвердить наличие оксидов железа, но и предложить новый сценарий их образования.

Ржавчина на поверхности Луны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ржавчина на поверхности Луны

Как нашли лунную ржавчину

Первые подозрения на "ржавые" минералы появились после анализа американских образцов, доставленных на Землю ещё в XX веке. Тогда в грунте обнаружили магнетит (Fe₃O₄) — оксид железа, чьё появление на Луне казалось невозможным. Ведь свободного кислорода, как и условий для его появления, на поверхности спутника нет. Позже нашли и другие соединения — например, гетит и даже гематит (Fe₂O₃), который требует для образования ещё большего окислительного потенциала. Появилась гипотеза: кислород может приноситься из верхних слоёв земной атмосферы так называемым "земным ветром".

Что показал анализ новых образцов

Китайские специалисты изучили образцы, добытые "Чанъэ-6" в гигантском кратере Южный полюс — Эйткен. Этот регион — древнейшая "вмятина" на обратной стороне Луны, образованная падением крупного астероида. Учёные использовали контактно- ионные методы и электронную микроскопию, чтобы исключить влияние земной среды. Благодаря этому удалось детально рассмотреть внутреннее строение минералов, не подвергшихся окислению в атмосфере Земли.

Внутри образцов были обнаружены кристаллы гематита и маггемита. Особенность — эти кристаллы выглядят как наросты на зернах других минералов, а их поверхность покрыта стекловидной кремнеземной плёнкой, что указывает на быстрое испарение и повторное затвердевание при очень высоких температурах.

Механизм появления оксидов железа на Луне

Основная версия учёных заключается в следующем:

  1. Падение массивного астероида высвобождает кислород из богатых им пород Луны, образуя временное облако газов.

  2. В этом облаке железо из других пород вступает в реакцию с кислородом, формируя оксиды — гематит и маггемит.

  3. При ударе и испарении образуются кремнеземные плёнки, консервирующие новые минералы.

  4. В условиях Южного полюса — Эйткен солнечная радиация слабее, а магнитное поле региона, вероятно, связано с присутствием маггемита, который способен сохранять магнитные аномалии.

"Перераспределение подземных вод сейчас оказывает наибольшее влияние на дрейф полюсов по сравнению с другими климатическими причинами", — пояснил геофизик Со Ки Вон.

Почему оксиды железа не распались

В других регионах Луны оксиды железа долго не сохраняются — они разрушаются солнечной радиацией. Однако в бассейне Южный полюс — Эйткен условия иные: высокая широта, частичное магнитное укрытие и наличие кремнеземных оболочек защищают кристаллы. Поэтому "лунная ржавчина" здесь сохраняется миллионы лет и попадает в современные образцы.

Таблица: виды окисленного железа, найденного на Луне

Минерал Формула Условия образования Где найден
Магнетит Fe₃O₄ Частично окислённая среда Американские образцы
Гетит FeO(OH) Влажность, частичное окисление Разные миссии
Гематит Fe₂O₃ Сильное окисление, высокая температура Зонд "Чандраян-1", "Чанъэ-6"
Маггемит γ-Fe₂O₃ Высокотемпературные процессы Кратер Южный полюс — Эйткен

Как проводился анализ: пошагово

  1. Образец помещали в вакуумную камеру для исключения контакта с кислородом Земли.

  2. Лазером обрабатывали отдельные частицы, чтобы выявить химический состав.

  3. Использовали ионный скальпель для получения тончайших срезов.

  4. Сканы получали с помощью электронного микроскопа.

  5. Сравнивали структуру и состав кристаллов с известными земными аналогами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Пренебрежение анализом в вакууме → искажение результатов окисления → только бесконтактные методы и вакуумные камеры.

  2. Оценка только поверхности минералов → вероятность загрязнения → анализ внутренних слоёв с помощью микроскопии и ионных технологий.

  3. Игнорирование роли астероидных ударов → неполное понимание процессов → комплексный подход с учётом геологической истории региона.

А что если подтвердится гипотеза об астероидных ударах?

Это откроет новые перспективы для поиска воды и кислорода на Луне, а также для понимания механизмов образования минералов в экстремальных условиях. Модель станет ключом к будущим лунным миссиям, связанным с добычей ресурсов.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Подтверждена уникальность лунных процессов Трудно повторить эксперимент на Земле
Новое понимание взаимодействия минералов Ограниченность доставленных образцов
Шанс найти новые источники кислорода Сложность отбора и транспортировки

FAQ

Как мог появиться кислород на Луне?

Из богатых кислородом пород при сильном нагреве (например, от удара астероида).

Почему раньше считали, что ржавчина — земная примесь?

Потому что стандартная обработка часто приводила к окислению в земной атмосфере.

Можно ли использовать оксиды железа для добычи кислорода?

Теоретически — да, при переработке лунного грунта на месте.

Мифы и правда

Миф: на Луне нет ржавчины, ведь нет кислорода.
Правда: оксиды железа образуются временно при астероидных ударах, когда высвобождается связанный кислород.

Миф: все лунные образцы загрязнены земной атмосферой.
Правда: современные методы позволяют изучать "чистые" внутренние слои минералов.

Миф: оксиды железа нестабильны на Луне.
Правда: в особых регионах, при наличии защитных факторов, они сохраняются миллионы лет.

Интересные факты

  1. Южный полюс — Эйткен — самый крупный и древний ударный бассейн Луны.

  2. Маггемит проявляет магнитные свойства, что объясняет магнитные аномалии региона.

  3. Китайская миссия "Чанъэ-6" первой доставила образцы с обратной стороны Луны.

Исторический контекст

  1. Первые лунные образцы доставлены на Землю в 1969 году.

  2. В 2020-м зонд "Чандраян-1" обнаружил гематит на поверхности Луны.

  3. В 2024 году миссия "Чанъэ-6" доставила уникальные образцы из Южного полюса — Эйткен.

Ржавчина на Луне — не загадка, а свидетельство редких, но мощных процессов. Исследования лунного грунта помогают лучше понять не только прошлое спутника Земли, но и открывают перспективы для будущей добычи ресурсов.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Наука и техника
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Домашние животные
Древний коралл длиной 32 м найден на Соломоновых островах — Pristine Seas
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом" Сергей Милешкин
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Оксиды железа в образцах Луны подтверждены учёными миссии Чанъэ-6
В зоне СВО происходят тектонические сдвиги — военный эксперт Максим Климов
Красное мясо исключается из меню 2026 года, по правилам года Лошади
Нестабильные показания уровня топлива объяснили автоэлектрики
Высокий риск конных маршрутов выделили специалисты по сафари
Вербовка российских лётчиков: генерал-майор Липовой описал методы западных спецслужб
Что сделать из одинокого носка: практичные варианты использования
В деле убийства певца Игоря Талькова поставлена точка
Заповедник тормозит развитие из-за статуса университетского объекта — краеведы
Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.