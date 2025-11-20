Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:51
Наука

Влияние человека на планету уже давно выходит за рамки локальных изменений: речь идёт о масштабных процессах, которые затрагивают физические параметры самой Земли. За последние десятилетия исследователи зафиксировали необычный факт — ось вращения нашей планеты сместилась почти на 80 сантиметров. И причиной стали не только глобальное потепление и таяние ледников, но и человеческая активность — в первую очередь, массовая добыча подземных вод.

Атмосфера Земли с высоты стратосферы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Атмосфера Земли с высоты стратосферы

Что происходит с осью вращения Земли

По данным международной группы учёных, с 1993 по 2010 год ось вращения Земли сместилась на 78,48 см. Это не катастрофа, но наглядный показатель: наша деятельность действительно способна изменить даже фундаментальные геофизические параметры планеты. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Главным фактором сдвига называют перераспределение огромных объёмов воды: таяние ледников, сброс воды в океан и особенно — забор подземных вод для нужд сельского хозяйства и водоснабжения. Эти процессы приводят не только к повышению уровня мирового океана, но и меняют баланс масс на поверхности Земли.

Данные и выводы исследования

Согласно климатической модели, общий объём изъятых подземных вод за 1993-2010 годы составил примерно 2 150 гигатонн. Такой объём способен поднять уровень мирового океана более чем на 6 миллиметров — и это лишь за 17 лет.

"Перераспределение подземных вод сейчас оказывает наибольшее влияние на дрейф полюсов по сравнению с другими климатическими причинами", — пояснил геофизик Со Ки Вон.

Учёные отмечают: изменение положения вращательного полюса связано с тем, как вода распределяется между континентами и океанами. Добыча и использование грунтовых вод изменяют массу материков, а следовательно — и положение полюсов.

Сравнение: влияние разных факторов на дрейф оси

Фактор Влияние на смещение оси Примеры воздействия
Таяние ледников Существенное Рост уровня моря, смена масс
Добыча подземных вод Максимальное Изменение баланса континентов
Вулканизм, землетрясения Локальное Временные колебания
Крупные плотины и водохранилища Незначительное Локальный эффект

Как это сказывается на планете

Хотя смещение оси вращения не опасно для повседневной жизни, это ещё один пример того, как человек вмешивается в геологические и климатические процессы. Сдвиг полюсов — наглядное подтверждение: добыча воды и изменение ландшафта отражаются даже на динамике вращения планеты.

Современные спутниковые и геофизические методы позволяют учёным отслеживать малейшие изменения положения полюсов. Благодаря этим наблюдениям можно судить о состоянии водных ресурсов, прогнозировать изменения климата и разрабатывать меры по устойчивому управлению водой.

Что делать для снижения влияния

  1. Оптимизировать использование подземных вод в сельском хозяйстве.

  2. Внедрять технологии повторного использования и очистки воды.

  3. Улучшать мониторинг запасов воды на континентах.

  4. Разрабатывать меры по восстановлению водных балансов регионов.

  5. Координировать международные проекты по контролю уровня моря.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Неконтролируемая добыча подземных вод → истощение запасов, повышение уровня моря, смещение оси → переход к устойчивому водопользованию, инвестиции в современные технологии.

  2. Игнорирование данных спутникового мониторинга → непрогнозируемые климатические риски → интеграция научных наблюдений в практику управления водными ресурсами.

А что если человечество не пересмотрит подходы?

В долгосрочной перспективе планета столкнётся с ускоренным повышением уровня океанов, изменением распределения осадков и угрозой для целых экосистем. Смещение оси — лишь верхушка айсберга: за ней скрываются более серьёзные процессы, напрямую влияющие на качество жизни.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы
Современные методы позволяют отслеживать любые изменения Истощение водных запасов, влияние на климат и вращение планеты
Наука помогает прогнозировать риски Ускорение роста уровня мирового океана
Развитие международного сотрудничества Сложность внедрения мер на глобальном уровне

FAQ

Как быстро смещается ось Земли из-за человека?

В среднем — на несколько сантиметров в год, но скорость зависит от объёмов изъятой воды.

Влияет ли это на климат?

Да, через повышение уровня океана и перераспределение массы континентов.

Что можно сделать на государственном уровне?

Вводить квоты на добычу воды, контролировать использование ресурсов, поддерживать научные исследования.

Мифы и правда

Миф: смещение оси — результат только природных процессов.
Правда: человеческая деятельность сегодня — ключевой фактор изменения положения оси.

Миф: это неопасно для планеты.
Правда: последствия включают повышение уровня океана и изменение климата.

Миф: подземные воды неисчерпаемы.
Правда: активная добыча приводит к их истощению и глобальным эффектам.

Три интересных факта

  1. Всего за 17 лет ось вращения Земли сдвинулась почти на 80 см.

  2. Извлечение подземных вод вносит больший вклад в смещение оси, чем таяние ледников.

  3. Современные спутники позволяют отслеживать даже миллиметровые изменения на планете.

Исторический контекст

  1. До середины XX века подобные процессы не могли быть зафиксированы из-за отсутствия точных инструментов.

  2. Первые тревожные данные о смещении оси появились с развитием спутниковых технологий в 1990-х.

  3. Сегодня геофизика и климатология тесно сотрудничают для изучения масштабных изменений на планете.

Смещение оси вращения Земли — ещё одно доказательство влияния человека на глобальные процессы. Рациональное использование водных ресурсов становится стратегической задачей для всех стран, если человечество не хочет усиливать климатические риски.

Автор Кристина Кузнецова
Кристина Кузнецова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
