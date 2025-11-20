Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли

Влияние человека на планету уже давно выходит за рамки локальных изменений: речь идёт о масштабных процессах, которые затрагивают физические параметры самой Земли. За последние десятилетия исследователи зафиксировали необычный факт — ось вращения нашей планеты сместилась почти на 80 сантиметров. И причиной стали не только глобальное потепление и таяние ледников, но и человеческая активность — в первую очередь, массовая добыча подземных вод.
По данным международной группы учёных, с 1993 по 2010 год ось вращения Земли сместилась на 78,48 см. Это не катастрофа, но наглядный показатель: наша деятельность действительно способна изменить даже фундаментальные геофизические параметры планеты. Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.
Главным фактором сдвига называют перераспределение огромных объёмов воды: таяние ледников, сброс воды в океан и особенно — забор подземных вод для нужд сельского хозяйства и водоснабжения. Эти процессы приводят не только к повышению уровня мирового океана, но и меняют баланс масс на поверхности Земли.
Согласно климатической модели, общий объём изъятых подземных вод за 1993-2010 годы составил примерно 2 150 гигатонн. Такой объём способен поднять уровень мирового океана более чем на 6 миллиметров — и это лишь за 17 лет.
"Перераспределение подземных вод сейчас оказывает наибольшее влияние на дрейф полюсов по сравнению с другими климатическими причинами", — пояснил геофизик Со Ки Вон.
Учёные отмечают: изменение положения вращательного полюса связано с тем, как вода распределяется между континентами и океанами. Добыча и использование грунтовых вод изменяют массу материков, а следовательно — и положение полюсов.
|Фактор
|Влияние на смещение оси
|Примеры воздействия
|Таяние ледников
|Существенное
|Рост уровня моря, смена масс
|Добыча подземных вод
|Максимальное
|Изменение баланса континентов
|Вулканизм, землетрясения
|Локальное
|Временные колебания
|Крупные плотины и водохранилища
|Незначительное
|Локальный эффект
Хотя смещение оси вращения не опасно для повседневной жизни, это ещё один пример того, как человек вмешивается в геологические и климатические процессы. Сдвиг полюсов — наглядное подтверждение: добыча воды и изменение ландшафта отражаются даже на динамике вращения планеты.
Современные спутниковые и геофизические методы позволяют учёным отслеживать малейшие изменения положения полюсов. Благодаря этим наблюдениям можно судить о состоянии водных ресурсов, прогнозировать изменения климата и разрабатывать меры по устойчивому управлению водой.
Оптимизировать использование подземных вод в сельском хозяйстве.
Внедрять технологии повторного использования и очистки воды.
Улучшать мониторинг запасов воды на континентах.
Разрабатывать меры по восстановлению водных балансов регионов.
Координировать международные проекты по контролю уровня моря.
Неконтролируемая добыча подземных вод → истощение запасов, повышение уровня моря, смещение оси → переход к устойчивому водопользованию, инвестиции в современные технологии.
Игнорирование данных спутникового мониторинга → непрогнозируемые климатические риски → интеграция научных наблюдений в практику управления водными ресурсами.
В долгосрочной перспективе планета столкнётся с ускоренным повышением уровня океанов, изменением распределения осадков и угрозой для целых экосистем. Смещение оси — лишь верхушка айсберга: за ней скрываются более серьёзные процессы, напрямую влияющие на качество жизни.
|Плюсы
|Минусы
|Современные методы позволяют отслеживать любые изменения
|Истощение водных запасов, влияние на климат и вращение планеты
|Наука помогает прогнозировать риски
|Ускорение роста уровня мирового океана
|Развитие международного сотрудничества
|Сложность внедрения мер на глобальном уровне
В среднем — на несколько сантиметров в год, но скорость зависит от объёмов изъятой воды.
Да, через повышение уровня океана и перераспределение массы континентов.
Вводить квоты на добычу воды, контролировать использование ресурсов, поддерживать научные исследования.
Миф: смещение оси — результат только природных процессов.
Правда: человеческая деятельность сегодня — ключевой фактор изменения положения оси.
Миф: это неопасно для планеты.
Правда: последствия включают повышение уровня океана и изменение климата.
Миф: подземные воды неисчерпаемы.
Правда: активная добыча приводит к их истощению и глобальным эффектам.
Всего за 17 лет ось вращения Земли сдвинулась почти на 80 см.
Извлечение подземных вод вносит больший вклад в смещение оси, чем таяние ледников.
Современные спутники позволяют отслеживать даже миллиметровые изменения на планете.
До середины XX века подобные процессы не могли быть зафиксированы из-за отсутствия точных инструментов.
Первые тревожные данные о смещении оси появились с развитием спутниковых технологий в 1990-х.
Сегодня геофизика и климатология тесно сотрудничают для изучения масштабных изменений на планете.
Смещение оси вращения Земли — ещё одно доказательство влияния человека на глобальные процессы. Рациональное использование водных ресурсов становится стратегической задачей для всех стран, если человечество не хочет усиливать климатические риски.
