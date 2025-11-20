Воздушный шар заглянул в пасть чёрной дыры: неожиданные данные переворачивают представления о её силе

Полёты научных зондов на больших высотах давно стали надёжной альтернативой космическим миссиям: они дешевле, запускаются быстрее и позволяют получить данные, которые недоступны телескопам, работающим с поверхности Земли. Именно такой метод помог астрономам приблизиться к ответу на один из главных вопросов астрофизики — как именно черные дыры поглощают материю и почему этот процесс сопровождается мощнейшими выбросами энергии.
Исследовательская группа, в которую вошли учёные из разных стран, сосредоточилась на черной дыре Cygnus X-1 — одном из самых изученных, но всё ещё полных загадок объектов. Источник расположен на расстоянии около семи тысяч световых лет, а его рентгеновское излучение долгое время оставалось ключом к пониманию процессов аккреции, но оставалось слишком сложным для полного анализа.
Телескоп XL-Calibur, установленный на стратостате, поднялся в небо летом 2024 года и провёл шесть дней, наблюдая Cygnus X-1 на высоте, где рентгеновские лучи проходят без искажений. Эта платформа оказалась идеальной для получения чистых данных о поляризации жёсткого рентгена — свойства, по которому физики могут восстановить геометрию и динамику вещества, вращающегося у горизонта событий.
Поглощение материи чёрной дырой сопровождается образованием горячего диска и короны — слоёв плазмы, в которых фотоны рассеиваются и искажаются.
Угол и характер поляризации показывают
XL-Calibur впервые позволил получить настолько точные измерения жёсткого рентгена, что некоторые существующие теории пришлось пересмотреть.
"Если мы попытаемся найти Cyg X-1 на небе, мы будем искать крошечную точку рентгеновского излучения. Поляризация полезна для изучения всего происходящего вокруг черной дыры, когда мы не можем сделать обычные снимки с Земли", — сказал аспирант Эфраим Гау.
|Метод
|Преимущества
|Ограничения
|Наземные рентгеновские телескопы
|Дешевле в эксплуатации, быстрый доступ
|Атмосфера поглощает рентген
|Спутниковые обсерватории
|Максимальная точность, долгие миссии
|Высокая стоимость
|Стратосферные телескопы
|Чистые данные, низкая цена, гибкость маршрутов
|Ограниченная длительность полёта
Некоторые модели предполагают, что корона может быть не облаком, а струёй, исходящей вдоль оси вращения. Новые данные частично подтверждают такую возможность, но не исключают классический вариант. Будущий полёт XL-Calibur из Антарктиды, запланированный на 2027 год, позволит наблюдать другие системы и сравнить их поведение.
|Плюсы
|Минусы
|Низкая стоимость по сравнению со спутниками
|Зависимость от погодных условий
|Возможность быстро менять направление исследований
|Короткая длительность миссий
|Чистый сигнал в рентгеновском диапазоне
|Ограниченная масса оборудования
Нет, он не предназначен для обзора неба, а только для изучения конкретных источников.
Эта площадка обеспечивает стабильные ветровые условия для дальнего полёта стратостатов.
Следующий запуск ожидается в 2027 году — он позволит изучить несколько других чёрных дыр и нейтронных звёзд.
Запуск XL-Calibur показал, как перспективно использовать стратосферные платформы для изучения экстремальных космических объектов. Новые данные помогают лучше понять, что происходит в самых энергичных и загадочных областях Вселенной, и делают теорию чёрных дыр более точной и наблюдаемой. Впереди — новые миссии и новые ответы, которые ещё ближе подведут нас к физике горизонта событий.
