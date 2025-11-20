Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на зубную пасту в Британии выросли на 105% — Which
Взрослым можно съедать до 50 граммов меда в сутки: гастроэнтеролог Губанова
Пуховик, шуба и дублёнка по-разному ведут себя в повседневной носке
Картофельный суп-пюре с сыром готовится за 30 минут
Определена польза умеренной лестничной нагрузки для контроля давления — учёные
Объявлены победители премии автомобиль года в России — 2025 — ТАСС
Замедление роста растений указывает на необходимость пересадки
Как привести дом в порядок за час перед гостями
Переедание чаще возникает у людей с тревожностью — психологи

Воздушный шар заглянул в пасть чёрной дыры: неожиданные данные переворачивают представления о её силе

Телескоп на шаре зафиксировал рентген Cyg X-1 сообщили NASA
6:52
Наука

Полёты научных зондов на больших высотах давно стали надёжной альтернативой космическим миссиям: они дешевле, запускаются быстрее и позволяют получить данные, которые недоступны телескопам, работающим с поверхности Земли. Именно такой метод помог астрономам приблизиться к ответу на один из главных вопросов астрофизики — как именно черные дыры поглощают материю и почему этот процесс сопровождается мощнейшими выбросами энергии.

Черная дыра
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черная дыра

Новый взгляд на знакомый объект

Исследовательская группа, в которую вошли учёные из разных стран, сосредоточилась на черной дыре Cygnus X-1 — одном из самых изученных, но всё ещё полных загадок объектов. Источник расположен на расстоянии около семи тысяч световых лет, а его рентгеновское излучение долгое время оставалось ключом к пониманию процессов аккреции, но оставалось слишком сложным для полного анализа.

Телескоп XL-Calibur, установленный на стратостате, поднялся в небо летом 2024 года и провёл шесть дней, наблюдая Cygnus X-1 на высоте, где рентгеновские лучи проходят без искажений. Эта платформа оказалась идеальной для получения чистых данных о поляризации жёсткого рентгена — свойства, по которому физики могут восстановить геометрию и динамику вещества, вращающегося у горизонта событий.

Как работает поляризация в исследовании чёрных дыр?

Поглощение материи чёрной дырой сопровождается образованием горячего диска и короны — слоёв плазмы, в которых фотоны рассеиваются и искажаются.

Угол и характер поляризации показывают

  • как распределена температура;
  • насколько вытянут или сплющен аккреционный диск;
  • как ведёт себя магнитное поле вблизи чёрной дыры;
  • совпадают ли наблюдения с компьютерными моделями ОТО.

XL-Calibur впервые позволил получить настолько точные измерения жёсткого рентгена, что некоторые существующие теории пришлось пересмотреть.

"Если мы попытаемся найти Cyg X-1 на небе, мы будем искать крошечную точку рентгеновского излучения. Поляризация полезна для изучения всего происходящего вокруг черной дыры, когда мы не можем сделать обычные снимки с Земли", — сказал аспирант Эфраим Гау.

Сравнение методов наблюдений

Метод Преимущества Ограничения
Наземные рентгеновские телескопы Дешевле в эксплуатации, быстрый доступ Атмосфера поглощает рентген
Спутниковые обсерватории Максимальная точность, долгие миссии Высокая стоимость
Стратосферные телескопы Чистые данные, низкая цена, гибкость маршрутов Ограниченная длительность полёта

Как проводились наблюдения

  1. Подготовка телескопа XL-Calibur и калибровка детекторов.
  2. Запуск стратостата из космического центра "Эсрейндж" в Швеции.
  3. Шестидневный перелёт по направлению к Канаде на высоте около 40 км.
  4. Непрерывная фиксация рентгеновского излучения Cygnus X-1.
  5. Приём телеметрии и обработка данных о поляризации.
  6. Сопоставление результатов с моделями аккреционных процессов.

Ошибки в интерпретации данных → последствия → что использовать вместо

  • Ошибка: полагать, что яркость рентгеновского излучения напрямую указывает на массу чёрной дыры.
  • Последствие: неправильные расчёты её параметров.
  • Альтернатива: использовать поляризационные данные XL-Calibur и спутниковых обсерваторий.
  • Ошибка: делать выводы только на основе спектра, игнорируя геометрию диска.
  • Последствие: неверные модели поведения короны.
  • Альтернатива: совмещать спектральный анализ с поляриметрией.

А что, если чёрные дыры поглощают вещество иначе?

Некоторые модели предполагают, что корона может быть не облаком, а струёй, исходящей вдоль оси вращения. Новые данные частично подтверждают такую возможность, но не исключают классический вариант. Будущий полёт XL-Calibur из Антарктиды, запланированный на 2027 год, позволит наблюдать другие системы и сравнить их поведение.

Плюсы и минусы стратосферных телескопов

Плюсы Минусы
Низкая стоимость по сравнению со спутниками Зависимость от погодных условий
Возможность быстро менять направление исследований Короткая длительность миссий
Чистый сигнал в рентгеновском диапазоне Ограниченная масса оборудования

FAQ

Можно ли использовать такой телескоп для поиска новых чёрных дыр?

Нет, он не предназначен для обзора неба, а только для изучения конкретных источников.

Почему запускали именно из Швеции?

Эта площадка обеспечивает стабильные ветровые условия для дальнего полёта стратостатов.

Когда появятся новые данные?

Следующий запуск ожидается в 2027 году — он позволит изучить несколько других чёрных дыр и нейтронных звёзд.

Мифы и правда

  • Миф: для изучения чёрной дыры обязательно нужен телескоп с огромным зеркалом.
  • Правда: для рентгеновских наблюдений важнее детекторы и способность уменьшить атмосферные помехи.
  • Миф: поляризация света мало что говорит о физических процессах.
  • Правда: это один из самых точных способов изучить геометрию среды вокруг чёрной дыры.

Исторический контекст

  • В 1960-х астрономы впервые заметили мощные рентгеновские источники и предположили, что они связаны с невидимыми объектами.
  • В 1971 году Cygnus X-1 стал первым серьёзным кандидатом в чёрную дыру.
  • Сегодня методы поляриметрии позволяют проверять идеи, которые тогда были лишь теорией.

Интересные факты

  1. Cygnus X-1 стал первым объектом, о котором всерьёз заговорили как о кандидате в чёрные дыры.
  2. Стивен Хокинг однажды поспорил о природе Cygnus X-1 — и проиграл.
  3. Стратосферные телескопы способны лететь неделями по кругу над Антарктидой.

Запуск XL-Calibur показал, как перспективно использовать стратосферные платформы для изучения экстремальных космических объектов. Новые данные помогают лучше понять, что происходит в самых энергичных и загадочных областях Вселенной, и делают теорию чёрных дыр более точной и наблюдаемой. Впереди — новые миссии и новые ответы, которые ещё ближе подведут нас к физике горизонта событий.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Военные новости
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Недвижимость
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Новости спорта
Отжимания задействуют до 75% массы тела — исследователи JSCR
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Главы стран Центральной Азии всерьез озабочены проблемами безопасности в регионе Андрей Николаев Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Главы стран Центральной Азии всерьез озабочены проблемами безопасности в регионе
Определена польза умеренной лестничной нагрузки для контроля давления — учёные
Объявлены победители премии автомобиль года в России — 2025 — ТАСС
Как привести дом в порядок за час перед гостями
Замедление роста растений указывает на необходимость пересадки
Россия сохраняет стратегическое партнёрство с Сирией — эксперт Вавилов
Переедание чаще возникает у людей с тревожностью — психологи
Установлена ошибка подсчёта калорий — биологи
Кошки создают звуковой кокон для быстрого сна выяснили исследователи
Соцсети задержанного звезды сериалы "Морские дьяволы" заполнены фото с детьми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.